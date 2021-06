Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15487045-11f1-4bcd-9df4-ab9233fe47eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon 11 milliárd euróval nőtt a bruttó adósság egy év alatt.","shortLead":"Magyarországon 11 milliárd euróval nőtt a bruttó adósság egy év alatt.","id":"20210622_A_magyar_haztartasok_halmoztak_fel_aranyaiban_a_legtobb_allamadossagot_az_EUban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15487045-11f1-4bcd-9df4-ab9233fe47eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974b077c-9c4f-4d9a-a2c9-0be464630f17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_A_magyar_haztartasok_halmoztak_fel_aranyaiban_a_legtobb_allamadossagot_az_EUban","timestamp":"2021. június. 22. 07:07","title":"A magyar háztartások halmozták fel arányaiban a legtöbb államadósságot az unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca7ca21-2818-4734-a6f3-b460f56a5768","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó szerint a férfi az engedély megszerzése után 20 lőszert vásárolt egy amerikai vadászpuskához.","shortLead":"Az RTL Híradó szerint a férfi az engedély megszerzése után 20 lőszert vásárolt egy amerikai vadászpuskához.","id":"20210622_szeged_kettos_gyilkossag_gyogyszeresz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fca7ca21-2818-4734-a6f3-b460f56a5768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978eeb5a-1830-4f95-a69e-1c28b9ec91f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_szeged_kettos_gyilkossag_gyogyszeresz","timestamp":"2021. június. 22. 20:30","title":"Napokkal a kettős gyilkosság előtt szerzett fegyvertartási engedélyt a szegedi gyógyszerész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88efa718-f90f-4b00-94d1-28fb3bcea8e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház korábbi igazgatója nemcsak zsűritag a kisvárdai fesztiválon, de szakírói kurzust is vezet.","shortLead":"A Vígszínház korábbi igazgatója nemcsak zsűritag a kisvárdai fesztiválon, de szakírói kurzust is vezet.","id":"20210621_Eszenyi_Eniko_kisvarda_szakiroi_kurzus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88efa718-f90f-4b00-94d1-28fb3bcea8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f516e8c9-cc2a-4bff-b14b-b49acfacdb6c","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_Eszenyi_Eniko_kisvarda_szakiroi_kurzus","timestamp":"2021. június. 21. 14:05","title":"Eszenyi Enikő újabb feladatot kapott a kisvárdai színházi fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5d8a6-7587-4cf6-9810-ee7d2d5b4c70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Küzdelmes hónapokon van túl a fideszes országgyűlési képviselő, akinek az orvosai csodának tartják, hogy végül visszajött az életbe. ","shortLead":"Küzdelmes hónapokon van túl a fideszes országgyűlési képviselő, akinek az orvosai csodának tartják, hogy végül...","id":"20210622_Banyai_Gabor_kepviselo_koronavirus_rehabilitacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13d5d8a6-7587-4cf6-9810-ee7d2d5b4c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda0bf4c-e650-4ad2-9d98-0da473a8f645","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Banyai_Gabor_kepviselo_koronavirus_rehabilitacio","timestamp":"2021. június. 22. 12:01","title":"Bányai Gábor, a koronavírusból felépült képviselő: Előfordultak olyan pillanatok, amikor legszívesebben meghaltam volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szakemberek úgy vélik, hogy eredményeik megnyithatják az utat a személyre szabott zeneterápia előtt. ","shortLead":"A szakemberek úgy vélik, hogy eredményeik megnyithatják az utat a személyre szabott zeneterápia előtt. ","id":"20210621_Mozart_zeneje_bevetheto_az_epilepszias_rohamok_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abec462-6341-43dd-86b5-d099f2f4d4fd","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_Mozart_zeneje_bevetheto_az_epilepszias_rohamok_ellen","timestamp":"2021. június. 21. 15:23","title":"Mozart zenéje bevethető az epilepsziás rohamok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3372a6ec-1ba5-472c-8dc2-b62da20b0f38","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Már nem csak olyan, kerítésfestős kezdeményezések vannak, amikor is elmentek a cégtől, lefestettek egy óvodai kerítést, erről készültek szép fotók és ennyi - mondja Pethe Zsolt, a társadalmi vállalkozásokat támogató Ashoka Magyarország vezetője. Vele és Lévai Gáborral, a szervezet vállalati kapcsolatok vezetőjével többek közt arról beszélgettünk, hogyan hatott a koronavírus a hazai társadalmi vállalkozásokra, a csr-programokra. ","shortLead":"Már nem csak olyan, kerítésfestős kezdeményezések vannak, amikor is elmentek a cégtől, lefestettek egy óvodai kerítést...","id":"20210621_ashoka_csr_tarsadalmi_vallalkozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3372a6ec-1ba5-472c-8dc2-b62da20b0f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f4ac2c-ff44-4df9-a250-415fef42cf1c","keywords":null,"link":"/kkv/20210621_ashoka_csr_tarsadalmi_vallalkozas","timestamp":"2021. június. 21. 18:04","title":"A cégek többsége már túllépett a kerítésfestésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38bd254-3c7e-492c-8b92-6705e2e40b58","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Egy alapvetően sikeres termék átdolgozása mindig komoly feladat. A Nissan Qashqai modell harmadik generációjának tartania kell a lépést egy olyan szegmensben, amelyben mára tucatnyi vetélytársa van.","shortLead":"Egy alapvetően sikeres termék átdolgozása mindig komoly feladat. A Nissan Qashqai modell harmadik generációjának...","id":"20210622_Itthon_is_bemutatkozott_a_Nissan_Qashqai_harmadik_generacioja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d38bd254-3c7e-492c-8b92-6705e2e40b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b9cbee-5b83-41a7-a9eb-7f3a40e27560","keywords":null,"link":"/cegauto/20210622_Itthon_is_bemutatkozott_a_Nissan_Qashqai_harmadik_generacioja","timestamp":"2021. június. 23. 04:41","title":"Itthon is bemutatkozott a Nissan Qashqai harmadik generációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"176b7d84-8d19-4bcf-b7be-f8edfea47f72","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Előzött a Google, a Tesla értéke nőtt a legnagyobbat.","shortLead":"Előzött a Google, a Tesla értéke nőtt a legnagyobbat.","id":"20210623_amazon_apple_google_legertekesebb_markak_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=176b7d84-8d19-4bcf-b7be-f8edfea47f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a45176c-e1f6-407a-898c-ca4e5e2ee7f8","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_amazon_apple_google_legertekesebb_markak_felmeres","timestamp":"2021. június. 23. 08:55","title":"Hiába bánik pocsékul a dolgozóival, az Amazon a világ legértékesebb márkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]