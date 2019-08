Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2009a55-2816-4961-987d-4fba5b21a0a3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A lányokra még tucatnyi műtét vár. ","shortLead":"A lányokra még tucatnyi műtét vár. ","id":"20190821_Sziami_ikrek_a_masik_kislany_is_kinyitotta_a_szemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2009a55-2816-4961-987d-4fba5b21a0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866983e1-ac2c-4e1e-9f9d-93253eee01a3","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Sziami_ikrek_a_masik_kislany_is_kinyitotta_a_szemet","timestamp":"2019. augusztus. 21. 19:50","title":"Mindkét szétválasztott sziámi iker állapota stabil, a másik kislány is kinyitotta a szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4235d77-5485-4cf3-9b65-5af9b10d5011","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elegük lett a késésekből, a minőségből, a MÁV állapotából.","shortLead":"Elegük lett a késésekből, a minőségből, a MÁV állapotából.","id":"20190821_Utastuntetes_lehet_a_MAV_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4235d77-5485-4cf3-9b65-5af9b10d5011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb10c3f-15ee-493d-92d1-268801a96588","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Utastuntetes_lehet_a_MAV_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 21. 21:20","title":"Utastüntetés lehet a MÁV ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6efd37a-0d25-4477-b386-26e2992ded54","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akár négy és fél év börtönt is kaphat a győri keréktolvaj.","shortLead":"Akár négy és fél év börtönt is kaphat a győri keréktolvaj.","id":"20190821_Tizennegy_autorol_lopott_kerekeket_egy_ferfi_mikozben_bunugyi_felugyelet_alatt_allt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6efd37a-0d25-4477-b386-26e2992ded54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e72fa3-dd8f-48f4-a23f-c63766982194","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Tizennegy_autorol_lopott_kerekeket_egy_ferfi_mikozben_bunugyi_felugyelet_alatt_allt","timestamp":"2019. augusztus. 21. 07:41","title":"Tizennégy autóról lopott kerekeket egy férfi, miközben bűnügyi felügyelet alatt állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4251e25a-352f-4e6c-b1a1-5ebca1fa624b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A videósorozatban a magyar úszónő egyik kihívójának nevezett Ilaria Cusinato felkészülését kísérhetjük figyelemmel.","shortLead":"A videósorozatban a magyar úszónő egyik kihívójának nevezett Ilaria Cusinato felkészülését kísérhetjük figyelemmel.","id":"20190821_shane_tusup_video_bujdoso_cusinato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4251e25a-352f-4e6c-b1a1-5ebca1fa624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85008652-c32c-4578-9d6d-97ce7a8db3f7","keywords":null,"link":"/sport/20190821_shane_tusup_video_bujdoso_cusinato","timestamp":"2019. augusztus. 21. 16:10","title":"Shane Tusup videóban mutatja be, milyen őrületesen indult a felkészülés új tanítványaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c1207da-00dc-429e-aa50-16a5af3ad0cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA Titkárságának 68 dolgozóját az Akadémiát megcsonkító törvényjavaslat szeptember 1-ei határidővel átvezényelte az újonnan létrehozott Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz (ELKH). A szervezet ugyanakkor még csak papíron létezik, az érintettek pedig egy héttel a határidő lejárta előtt még mindig csak annyit tudnak, hogy névleg és fizikailag is máshol dolgoznak majd, de hogy hol, mit, és milyen irányítással/feltételekkel, azt még senki nem kötötte az orrukra. ","shortLead":"Az MTA Titkárságának 68 dolgozóját az Akadémiát megcsonkító törvényjavaslat szeptember 1-ei határidővel átvezényelte...","id":"20190822_mta_elkh_palkovics_atalakitas_munkahely_szeptember_1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c1207da-00dc-429e-aa50-16a5af3ad0cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a5f0b7-03f1-4dde-82a2-9ea213019cb3","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_mta_elkh_palkovics_atalakitas_munkahely_szeptember_1","timestamp":"2019. augusztus. 22. 06:30","title":"\"Egy fekete lyukba ugrunk\" – Semmit nem tudnak leendő munkájukról-munkahelyükről az MTA átvezényelt dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b7f421-16f2-4e42-b900-f5c8b9e8aff7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel kétszáz dolgozó rövidesen megkaphatja a végkielégítését, de azért a végére marad feketeleves is: vélhetően több évtizedes környezetkárosító gócot kell majd felszámolni Szarvason.","shortLead":"Közel kétszáz dolgozó rövidesen megkaphatja a végkielégítését, de azért a végére marad feketeleves is: vélhetően több...","id":"20190821_Szarvasi_kavefozo_lesz_de_a_szarvasi_vasiparit_felszamoljak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76b7f421-16f2-4e42-b900-f5c8b9e8aff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144e2e23-b9ba-4a35-9f01-fb5b90663deb","keywords":null,"link":"/kkv/20190821_Szarvasi_kavefozo_lesz_de_a_szarvasi_vasiparit_felszamoljak","timestamp":"2019. augusztus. 21. 13:35","title":"Felszámolják a gyártót, de gyártják tovább a szarvasi kávéfőzőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717062c9-d1ee-404a-90f3-65ee3394b155","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A nevével kezdődött, az öltözködésével folytatódott, aztán lényegében már bármibe bele tudtak kötni Dordzsceren Csingisz bántalmazói az iskolában. A most 23 éves, apai ágról mongol, anyai ágról magyar származású fiatal először egy TEDx-előadás kedvéért vette számba, hogy mi minden történt vele. Azóta pedig újra meg újra elmondja: az iskolai zaklatásból van kiút.","shortLead":"A nevével kezdődött, az öltözködésével folytatódott, aztán lényegében már bármibe bele tudtak kötni Dordzsceren...","id":"20190821_Miert_varjuk_meg_mindig_amig_tragedia_tortenik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=717062c9-d1ee-404a-90f3-65ee3394b155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715467a6-50d1-4085-816d-61ddbd8a6e10","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Miert_varjuk_meg_mindig_amig_tragedia_tortenik","timestamp":"2019. augusztus. 21. 20:00","title":"Miért várjuk meg mindig, amíg tragédia történik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978f8da3-7e12-43bc-85d2-b5ccc0a67b73","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Természetesen Neóként. Az új filmet a széria egyik kitalálója írja és rendezi.","shortLead":"Természetesen Neóként. Az új filmet a széria egyik kitalálója írja és rendezi.","id":"20190821_Hivatalos_jon_a_Matrix_4_Keanu_Reeves_is_visszater","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=978f8da3-7e12-43bc-85d2-b5ccc0a67b73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a77f18-308b-44f9-b459-e84433ef5db5","keywords":null,"link":"/kultura/20190821_Hivatalos_jon_a_Matrix_4_Keanu_Reeves_is_visszater","timestamp":"2019. augusztus. 21. 07:07","title":"Hivatalos: jön a Mátrix 4, Keanu Reeves is visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]