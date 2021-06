Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ee306140-48cd-47af-807f-2860320efa64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vendégek csak a biztonsági őrökkel találkozhatnak - néhány találkozás több volt, mint kellemetlen.","shortLead":"A vendégek csak a biztonsági őrökkel találkozhatnak - néhány találkozás több volt, mint kellemetlen.","id":"20210627_BBC_noi_vendegeket_zaklattak_brit_karantenszallodakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee306140-48cd-47af-807f-2860320efa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bb144e-2a9f-4cd8-aa33-ac75ef12f137","keywords":null,"link":"/elet/20210627_BBC_noi_vendegeket_zaklattak_brit_karantenszallodakban","timestamp":"2021. június. 27. 13:30","title":"BBC: női vendégeket zaklattak brit karanténszállodákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0e414d-4cf2-4259-b6c2-08e1ba032b98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sőt, a holland település vezetése azt kéri azoktól a turistáktól, akik csak bulizni, drogozni vagy szexelni mennének a népszerű holland városba, hogy inkább kerüljék el Amszterdamot.","shortLead":"Sőt, a holland település vezetése azt kéri azoktól a turistáktól, akik csak bulizni, drogozni vagy szexelni mennének...","id":"20210626_Amszterdam_mar_nem_latja_szivesen_a_bulizo_turistakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a0e414d-4cf2-4259-b6c2-08e1ba032b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c455747a-d895-4b63-894c-a8bf28148556","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Amszterdam_mar_nem_latja_szivesen_a_bulizo_turistakat","timestamp":"2021. június. 26. 15:50","title":"Amszterdam már nem látja szívesen a bulizó turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d16d01e-5630-4e8b-a76e-247b4cd92ae9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az agrárkamara közleményben magyarázkodik, szerintük a határon túlról érkező, jéggel teli zivatarfelhők és a szupercellák ellen nincs orvosság.","shortLead":"Az agrárkamara közleményben magyarázkodik, szerintük a határon túlról érkező, jéggel teli zivatarfelhők és...","id":"20210628_Hiaba_a_milliardos_jegkarmerseklo_rendszer_tobb_helyen_pusztitott_a_jeg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d16d01e-5630-4e8b-a76e-247b4cd92ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e189ade0-3d44-446a-bff0-3495f120dac7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_Hiaba_a_milliardos_jegkarmerseklo_rendszer_tobb_helyen_pusztitott_a_jeg","timestamp":"2021. június. 28. 09:43","title":"Hiába a milliárdos jégkármérséklő rendszer, több helyen pusztított a jég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19663e21-3a9e-48d3-804e-ac92a93c1427","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fürdő az önkormányzaté, a polgármester Hernádi Zsolt unokaöccse.","shortLead":"A fürdő az önkormányzaté, a polgármester Hernádi Zsolt unokaöccse.","id":"20210627_Aki_Hernadi_Zsolt_luxusszallodajaban_pihen_ingyen_mehet_az_esztergomi_elmenyfurdobe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19663e21-3a9e-48d3-804e-ac92a93c1427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f6bf4b-ad42-4911-baa1-eb79d9d7fe2b","keywords":null,"link":"/kkv/20210627_Aki_Hernadi_Zsolt_luxusszallodajaban_pihen_ingyen_mehet_az_esztergomi_elmenyfurdobe","timestamp":"2021. június. 27. 17:04","title":"Aki Hernádi Zsolt luxusszállodájában pihen, ingyen mehet az esztergomi élményfürdőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"843df9ed-9126-4c0b-bdcd-f513f7dfd534","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány a homofóbtörvényben ezzel is foglalkozik.","shortLead":"A kormány a homofóbtörvényben ezzel is foglalkozik.","id":"20210627_Csak_az_allam_altal_kijelolt_szervezet_tarthat_a_jovoben_drogprevencios_felvilagositast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=843df9ed-9126-4c0b-bdcd-f513f7dfd534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e544ac76-5cf2-4941-a4a0-e226bce529b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Csak_az_allam_altal_kijelolt_szervezet_tarthat_a_jovoben_drogprevencios_felvilagositast","timestamp":"2021. június. 27. 20:13","title":"Csak az állam által kijelölt szervezet tarthat a jövőben drogprevenciós felvilágosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"29 989 magyar áldozata van eddig a koronavírusnak. A hétvégén és pénteken alig több mint 13 ezer ember kapta meg az első oltását, és 132 új fertőzöttet diagnosztizáltak.","shortLead":"29 989 magyar áldozata van eddig a koronavírusnak. A hétvégén és pénteken alig több mint 13 ezer ember kapta meg...","id":"20210628_koronavirus_jarvany_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b694e1-53f5-4d62-abcb-9f359570532c","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_koronavirus_jarvany_szamok","timestamp":"2021. június. 28. 10:12","title":"9 újabb áldozata van a koronavírusnak, messze járunk még az 5,5 millió beoltottól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"757b0ee9-adce-4234-8eac-c0600fd683af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sok házra nem kötöttek biztosítást.","shortLead":"Sok házra nem kötöttek biztosítást.","id":"20210627_Tobbszaz_millios_lehet_a_jegkar_Kadarkuton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=757b0ee9-adce-4234-8eac-c0600fd683af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5afbab52-d72b-477e-8da8-420c57640b28","keywords":null,"link":"/zhvg/20210627_Tobbszaz_millios_lehet_a_jegkar_Kadarkuton","timestamp":"2021. június. 27. 20:37","title":"Több száz milliós lehet a jégkár Kadarkúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz Napoli is a magyar válogatott védő kérői között van.","shortLead":"Az olasz Napoli is a magyar válogatott védő kérői között van.","id":"20210628_west_ham_szalai_attila_atigazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194de72b-563f-4ca9-b1be-80c874c6ba90","keywords":null,"link":"/sport/20210628_west_ham_szalai_attila_atigazolas","timestamp":"2021. június. 28. 12:31","title":"12 millió eurós ajánlatot tett a West Ham Szalai Attiláért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]