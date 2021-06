Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"47c78328-44af-4ee6-a4b6-0d0ae5b78fb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU klímakutatója személyes tragédiaként élte meg azt, hogy nem tudtak hatékonyan kommunikálni tudósként a hatalmat gyakorlókkal, a nyugati demokráciák pedig rosszul vizsgáztak a járványhelyzetben.","shortLead":"A CEU klímakutatója személyes tragédiaként élte meg azt, hogy nem tudtak hatékonyan kommunikálni tudósként a hatalmat...","id":"20210628_UrgeVorsatz_Diana_koronavirus_elszurta_a_vilag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47c78328-44af-4ee6-a4b6-0d0ae5b78fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cedfa0c-c040-4310-b6c6-85de36837326","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_UrgeVorsatz_Diana_koronavirus_elszurta_a_vilag","timestamp":"2021. június. 28. 12:09","title":"Ürge-Vorsatz Diána szerint az egész világ elszúrta a koronavírus kezelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151203c1-58d4-4f7c-9529-a75fc4843ece","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kalapácsvető Gwen Berry azt mondta, a himnusz nem szólítja meg, soha nem is jelentett neki semmit.","shortLead":"A kalapácsvető Gwen Berry azt mondta, a himnusz nem szólítja meg, soha nem is jelentett neki semmit.","id":"20210628_A_himnusz_alatt_hatat_forditott_az_amerikai_zaszlonak_egy_fekete_sportolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=151203c1-58d4-4f7c-9529-a75fc4843ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6f63cb-20fc-4fca-88b0-b7713cfc8506","keywords":null,"link":"/elet/20210628_A_himnusz_alatt_hatat_forditott_az_amerikai_zaszlonak_egy_fekete_sportolo","timestamp":"2021. június. 28. 13:50","title":"A himnusz alatt hátat fordított az amerikai zászlónak egy fekete sportoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak öt számot találtak el.","shortLead":"Csak öt számot találtak el.","id":"20210627_A_hatos_lotto_senkit_sem_tett_milliomossa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e09fdc-4aac-4eb5-8a51-f505cfbd8441","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_A_hatos_lotto_senkit_sem_tett_milliomossa","timestamp":"2021. június. 27. 18:17","title":"A hatos lottó senkit sem tett milliomossá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európában az első, a világon a negyedik helyen áll Magyarország az elhízottság tekintetében.","shortLead":"Európában az első, a világon a negyedik helyen áll Magyarország az elhízottság tekintetében.","id":"20210628_karanten_hizas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27aa4ab3-ccaf-4c6b-a476-80173cd7f860","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_karanten_hizas","timestamp":"2021. június. 28. 09:03","title":"3–5 kilót híztak a magyarok a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46084040-af38-4bf5-a884-5049a5d34afc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A China National Tobacco Corporation már most is a legnagyobb a világon, már most több dohányt ad el, mint a Philip Morris International, a British American Tobacco és a Japán Tobacco International együttvéve – írja az OCCRP oknyomozó portál.","shortLead":"A China National Tobacco Corporation már most is a legnagyobb a világon, már most több dohányt ad el, mint a Philip...","id":"20210628_A_titkos_kinai_hadmuvelet_immar_ok_adjak_el_a_vilagon_ertekesitett_cigarettak_felet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46084040-af38-4bf5-a884-5049a5d34afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f486a15d-5dd9-4d89-b5e6-ef45916ba881","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_A_titkos_kinai_hadmuvelet_immar_ok_adjak_el_a_vilagon_ertekesitett_cigarettak_felet","timestamp":"2021. június. 28. 14:40","title":"A titkos kínai hadművelet: immár ők adják el a világon értékesített cigaretták felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint 600 fertőzöttet azonosítottak. ","shortLead":"Több mint 600 fertőzöttet azonosítottak. ","id":"20210627_Mallorcan_bulizo_diakok_tomegesen_kaptak_el_a_koronavirust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d2d41c-6646-4b16-a585-70374add6e2e","keywords":null,"link":"/elet/20210627_Mallorcan_bulizo_diakok_tomegesen_kaptak_el_a_koronavirust","timestamp":"2021. június. 27. 12:07","title":"Mallorcán bulizó diákok tömegesen kapták el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8b269-8fc5-4d74-8e98-798de2bb7d1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hubble űrtávcső még azelőtt készített felvételt az IC 1623 jelű kölcsönható galaxisokról, hogy nemrég meghibásodott volna.","shortLead":"A Hubble űrtávcső még azelőtt készített felvételt az IC 1623 jelű kölcsönható galaxisokról, hogy nemrég meghibásodott...","id":"20210628_hubble_urtavcso_galaxis_osszeolvadas_ic_1623","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28a8b269-8fc5-4d74-8e98-798de2bb7d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1f7d71-8d1d-4556-b986-52c7e3a9a968","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_hubble_urtavcso_galaxis_osszeolvadas_ic_1623","timestamp":"2021. június. 28. 13:03","title":"275 millió fényévre nézett a Hubble, két összeolvadó galaxist látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762f905c-02ae-4326-8ee3-78268e0a7186","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre modernebb háztartási eszközöket dobnak piacra a gyártók, ez azonban csak egy dolog. Használhatunk úgy egy vadonatúj háztartási eszközt is, hogy összességében több energiát fogyasszon, mint egy régi. Tippjeink arra, hogyan használjuk valóban környezettudatosan a hűtőt, a mosógépet vagy éppen a kezünket.","shortLead":"Egyre modernebb háztartási eszközöket dobnak piacra a gyártók, ez azonban csak egy dolog. Használhatunk...","id":"20210627_haztartasi_eszkozos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=762f905c-02ae-4326-8ee3-78268e0a7186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b019ce9f-04c9-47da-bc60-d8ae8159ad08","keywords":null,"link":"/zhvg/20210627_haztartasi_eszkozos","timestamp":"2021. június. 27. 14:00","title":"Zakatoló hűtő, túlmosott ruhák - hogyan használjuk tényleg energiatakarékosan a háztartási gépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]