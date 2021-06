Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cc725c57-0ed1-4ac8-bbcf-3b182392ce27","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most épp egy tíz éve alakult, de két éve megszűnt zenekar koncertjét ajánljuk.\r

\r

","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210629_Foci_helyett_egy_nem_letezo_zenekar_nagyon_is_zuzos_koncertje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc725c57-0ed1-4ac8-bbcf-3b182392ce27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5fa72bc-b77e-44d5-b1f9-0c4a9e3aa331","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Foci_helyett_egy_nem_letezo_zenekar_nagyon_is_zuzos_koncertje","timestamp":"2021. június. 29. 09:30","title":"Foci helyett: Egy nem létező zenekar nagyon is zúzós koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f64ba25-df47-4d4f-bbbb-09d757877ed0","c_author":"BillKiller","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt években radikálisan megváltoztak a fogyasztói és tartalomfogyasztási szokások, ezzel együtt a távközlési piac palettáján jelentős átalakulás zajlott. Az adatforgalom exponenciális növekedése a következő évekre is borítékolható, így a globális piac átrendeződése is folytatódik. De hogyan tudnak a megváltozott viszonyok adta különböző és sokszor bonyolult lehetőségek között az egyes fogyasztók eligazodni? Nehezen, de az elsőre átláthatatlannak tűnő előfizetések rendszerezéséhez szerencsére megérkezett a szakszerű segítség, egy applikáció formájában. ","shortLead":"Az elmúlt években radikálisan megváltoztak a fogyasztói és tartalomfogyasztási szokások, ezzel együtt a távközlési piac...","id":"20210624_Ahany_ember_annyi_mobilozasi_szokas__de_tudatosnak_nem_nevezhetjuk_magunkat_BillKiller","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f64ba25-df47-4d4f-bbbb-09d757877ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15a30f9-bdb9-48dd-9367-d9645510ee54","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210624_Ahany_ember_annyi_mobilozasi_szokas__de_tudatosnak_nem_nevezhetjuk_magunkat_BillKiller","timestamp":"2021. június. 28. 11:30","title":"Ahány ember, annyi mobilozási szokás – de tudatosnak nem nevezhetjük magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72da4dcc-082b-411f-86de-06d40714c220","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 63 éves Duncan Campbell ezentúl a gyógyulására koncentrál.



","shortLead":"A 63 éves Duncan Campbell ezentúl a gyógyulására koncentrál.



","id":"20210629_Visszavonul_a_UB40_enekese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72da4dcc-082b-411f-86de-06d40714c220&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a0a253-4607-40a5-9e06-9b818ed67f83","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Visszavonul_a_UB40_enekese","timestamp":"2021. június. 29. 09:49","title":"Visszavonul a UB40 énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e2b50c-0d9f-4f38-8aea-e83da1bd0dff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A liberálisok szerint ugyan a gyerekeket fel kell világosítani a homoszexualitásról, de a magyar gyerekek neveléséről csak a magyarok dönthetnek - fejtegette a miniszterelnök.","shortLead":"A liberálisok szerint ugyan a gyerekeket fel kell világosítani a homoszexualitásról, de a magyar gyerekek neveléséről...","id":"20210628_Orban_neveles_homofob_eu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2e2b50c-0d9f-4f38-8aea-e83da1bd0dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac63e610-dae5-46d9-a2ca-01a0bb54d7fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_Orban_neveles_homofob_eu","timestamp":"2021. június. 28. 07:25","title":"Orbán: „A gyermek szexuális nevelésének mikéntje sem a gyermek emberi joga”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a37b746-402b-4fc5-a6ea-c6729c3fb1e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész bár nem játszott el mindent, amit szeretett volna, már nem akar visszatérni, és ezért nem is fáj a szíve.","shortLead":"A színész bár nem játszott el mindent, amit szeretett volna, már nem akar visszatérni, és ezért nem is fáj a szíve.","id":"20210627_Elhagyja_a_palyat_Haumann_Peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a37b746-402b-4fc5-a6ea-c6729c3fb1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8855dcf8-2107-4d64-bd54-ba275e7b8ebf","keywords":null,"link":"/kultura/20210627_Elhagyja_a_palyat_Haumann_Peter","timestamp":"2021. június. 27. 14:59","title":"Elhagyja a pályát Haumann Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"85 éves hőmérsékleti rekord dőlt meg.","shortLead":"85 éves hőmérsékleti rekord dőlt meg.","id":"20210628_kanada_hoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e962610-d0c3-4e00-9f71-2ff7ca35cbed","keywords":null,"link":"/zhvg/20210628_kanada_hoseg","timestamp":"2021. június. 28. 09:16","title":"46 fokot mértek egy kanadai faluban, ahol melegebb van, mint Dubajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e0120d-b22c-445d-946b-b7a1b92e0870","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az unió több vezetője abban bízik, a pénzügyi szankciók móresre tanítják majd Orbán Viktor. ","shortLead":"Az unió több vezetője abban bízik, a pénzügyi szankciók móresre tanítják majd Orbán Viktor. ","id":"20210628_Financial_Times_Orban_keresztenysegbol_is_lecket_kapott_Brusszelben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01e0120d-b22c-445d-946b-b7a1b92e0870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af44353-9e66-445f-bbf7-5a8205df9313","keywords":null,"link":"/360/20210628_Financial_Times_Orban_keresztenysegbol_is_lecket_kapott_Brusszelben","timestamp":"2021. június. 28. 07:30","title":"Financial Times: Orbán kereszténységből is leckét kapott Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5381a896-c93b-4d8b-a14e-f9da9dd59b82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számítások szerint egy ekkora napelemfarm kiépítéséhez legalább 100 rakétakilövésre lesz szükség. A fejlesztés – már ha megvalósul – 2050-től termelhet gigawatt mennyiségű elektromosságot.","shortLead":"A számítások szerint egy ekkora napelemfarm kiépítéséhez legalább 100 rakétakilövésre lesz szükség. A fejlesztés – már...","id":"20210628_kina_naperomu_hosszu_meneteles_9","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5381a896-c93b-4d8b-a14e-f9da9dd59b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d1c2aa-9bbb-46e0-ac75-26c1481f50e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_kina_naperomu_hosszu_meneteles_9","timestamp":"2021. június. 28. 15:38","title":"Kína gigantikus naperőművet telepítene az űrbe, már 2022-től munkához látnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]