Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most épp egy tíz éve alakult, de két éve megszűnt zenekar koncertjét ajánljuk.

A magyar zenei színtér egyik legnehezebben besorolható, ám pont ezért az egyik legizgalmasabb együtteseként jellemeztük a Grand Mexican Warlockot néhány éve, azóta azt is hozzátehetjük, hogy ez az a zenekar, amelynek működése a nagy elvonulások közötti időnként nyilvános felbukkanások rövid periódusaként írható le.

Amikor 2011-ben megjelent az első lemezük (Aeons), a javarészt elragadtatott kritikákban versenyt lehetett volna indítani arról, ki találja meg többször a szupergrup (a tagjai számos más jól ismert zenekarban és zenei projektben szerepeltek korábban), vagy a sűrű és egyedi bemutatkozás kifejezéseket. Azóta eltelt egy évtized, ami jónéhány személyi változást hozott, sok nagy eltűnést, és közben egy sor emlékezetes koncertet és három albumot. Az utolsót (amelynek a címe egyszerűen: III.) öt éve épp a hvg.hu-n mutattuk be.

Ők komolyan vették, hogy csak akkor lépnek színre, ha maguk számára is izgalmas zenei irányba tudnak elmozdulni. És a leállások mindig is inspirálóak volt a zenekar életében. Undos, azaz Bodóczy Zoltán, a csapat énekese/szövegírója mondta a hvg.hu-nak, amikor előjöttek 2017-ben néhány új dallal: "Én ezt komolyan vettem, tényleg leálltam a zenekarral. Nem is nyúltam hozzá a Grandhez, csak amikor úgy éreztem, hogy most jön megint, van rá elég kapacitásom, tudok szövegeket írni hozzá, van bennem elég motiváció ahhoz, hogy kitaláljam az énektémákat."

A 70-es évek progrockját és a modern, stílusok felett álló kultbandákat (The Mars Volta, Tool) idéző megoldásaik mindig is kiemelték őket a hazai rockszíntérből, ezért érdemes őket elkapni, ha fellépnek. Erre most különösen figyelni kell, mert a zenekar tulajdonképpen már hivatalosan nem is létezik, őket nem a koronavírus és nem is egy újabb elvonulás miatt voltak kénytelenek nélkülözni a rajongók, hanem azért, mert 2019-ben konkrétan elbúcsúztak.

Most is csak három koncertet jelentettek be, amelyikből az egyik a keddi Kobuci-kerti buli. Aki tehát kihagyja az angol–német meccs után, de a svéd–ukrán előtt kezdődő fellépést, elképzelhető, hogy végképp lemond a GMW-csodáról. Jól gondolja meg mindenki!

