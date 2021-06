Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"30db2e63-fdcc-4892-9786-8ef92e3a101e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy a magyar kormány, úgy a műsorba meghívott Kovács Tamás Iván nagykövet sem tudott konkrétumokat mondani a homofób módosítóval ellátott pedofiltörvényről, azonban annak nem látja akadályát, hogy a műsor másik vendége, a belga transznemű miniszterelnök-helyettes kiskorúaknak tartson Magyarországon előadást. ","shortLead":"Ahogy a magyar kormány, úgy a műsorba meghívott Kovács Tamás Iván nagykövet sem tudott konkrétumokat mondani a homofób...","id":"20210628_flamand_kozteve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30db2e63-fdcc-4892-9786-8ef92e3a101e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f69b4bb-297a-46a2-bc81-78680c1f24ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_flamand_kozteve","timestamp":"2021. június. 28. 14:18","title":"Húsz percig foglalkozott a homofóbtörvénnyel a flamand köztévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48348fa-6f81-4da4-b216-d49611707b8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A harmadik fél által készített Netfilter nevű illesztőprogram megkapta a Microsoft tanúsítványát, holott az egy kártevőt is tartalmazott.","shortLead":"A harmadik fél által készített Netfilter nevű illesztőprogram megkapta a Microsoft tanúsítványát, holott...","id":"20210628_microsoft_netfilter_illesztoprogram_malware_hacker","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e48348fa-6f81-4da4-b216-d49611707b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb91656e-fa19-4355-9608-89ccdc21e381","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_microsoft_netfilter_illesztoprogram_malware_hacker","timestamp":"2021. június. 28. 11:33","title":"Valahogy jóváhagyott egy vírust a Microsoft, bekerült a Windows-ba is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba19027-1bc0-40b5-a37c-10ed2b73117a","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A színes, vidám, lendületes darabjairól ismert divattervező, Daubner Anna ezúttal egy olyan projektbe vágott bele a Samsunggal közösen, mely a hazai természeti értékek védelmére hívja fel a figyelmet. Nemcsak a minták, de az anyaghasználat terén is középpontba került a fenntarthatóság. Az együttműködés részletein túl általánosságban a divatról, Anna munkamódszereiről és eddig megtapasztalt kihívásairól is beszélgettünk. ","shortLead":"A színes, vidám, lendületes darabjairól ismert divattervező, Daubner Anna ezúttal egy olyan projektbe vágott bele...","id":"samsungbch_20210625_Nem_konnyu_fenntarthatobb_divatot_csinalni_de_van_aki_megis_belevag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bba19027-1bc0-40b5-a37c-10ed2b73117a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb44a9e-d692-4d25-bde7-df1fbdb2c876","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210625_Nem_konnyu_fenntarthatobb_divatot_csinalni_de_van_aki_megis_belevag","timestamp":"2021. június. 28. 07:30","title":"Nem könnyű fenntartható(bb) divatot csinálni, de van, aki mégis belevág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gárdos László szerint egy gyermekorvosnak nem kérdés, hogy egy betegséget akkor lehet legyőzni, ha a populáció egésze vagy nagyon nagy része be van oltva.","shortLead":"Gárdos László szerint egy gyermekorvosnak nem kérdés, hogy egy betegséget akkor lehet legyőzni, ha a populáció egésze...","id":"20210628_koronavirus_oltas_csecsemo_gyermekorvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02858b99-71f9-49e4-954e-222867fc2863","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_koronavirus_oltas_csecsemo_gyermekorvos","timestamp":"2021. június. 28. 16:33","title":"Egy magyar gyermekorvos szerint a csecsemőket is oltani kellene koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af12ce79-5288-4bf9-890f-4416d8e80720","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miután a Magyar Posta leáll a napilapok kézbesítésével, egyetlen cég maradt az országban, amely képes országosan kiszolgálni az előfizetőket.","shortLead":"Miután a Magyar Posta leáll a napilapok kézbesítésével, egyetlen cég maradt az országban, amely képes országosan...","id":"20210628_medialog_kesma_nepszava_blikk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af12ce79-5288-4bf9-890f-4416d8e80720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b78f0a-db37-46a9-8f56-d2d036f0a1e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_medialog_kesma_nepszava_blikk","timestamp":"2021. június. 28. 15:47","title":"Fidesz-közeli cég szállítja ki a Népszavát és a Blikket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c1b3f8-a248-43c5-ba7d-2afab2d25751","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Értékei védelmében az EU-nak gazdasági és jogi eszközöket egyaránt be kell vetnie, írja a brit lap a magyar kormány által elfogadott homofóbtörvény kapcsán.","shortLead":"Értékei védelmében az EU-nak gazdasági és jogi eszközöket egyaránt be kell vetnie, írja a brit lap a magyar kormány...","id":"20210629_Financial_Times_No_a_szakadek_Magyarorszag_es_az_EU_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79c1b3f8-a248-43c5-ba7d-2afab2d25751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbbc962-df93-48e9-b978-3ff3f3dbec12","keywords":null,"link":"/360/20210629_Financial_Times_No_a_szakadek_Magyarorszag_es_az_EU_kozott","timestamp":"2021. június. 29. 07:30","title":"Financial Times: Nő a szakadék Magyarország és az EU között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864a976d-9521-4976-9f47-d69a2cf4d785","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jobbikos vezetésű Dunaújváros már korábban figyelmeztetett a különleges gazdasági övezettel járó veszélyekre.","shortLead":"A jobbikos vezetésű Dunaújváros már korábban figyelmeztetett a különleges gazdasági övezettel járó veszélyekre.","id":"20210629_dunaujvaros_hanhook_ellenzek_kulonleges_gazdasagi_ovezet_iparuzesi_ado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=864a976d-9521-4976-9f47-d69a2cf4d785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f58929c-32b9-413a-99fa-23aab747c68a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_dunaujvaros_hanhook_ellenzek_kulonleges_gazdasagi_ovezet_iparuzesi_ado","timestamp":"2021. június. 29. 07:46","title":"A kormány döntése miatt milliárdoktól eshet el Dunaújváros ellenzéki vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felmérés szerint Sárbogárdon és Kisújszálláson is sok a patkány, illetve az egér is.","shortLead":"A felmérés szerint Sárbogárdon és Kisújszálláson is sok a patkány, illetve az egér is.","id":"20210628_patkanyterkep_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce7a45c-ec8e-4329-a46e-1318ad060144","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_patkanyterkep_magyarorszag","timestamp":"2021. június. 28. 14:14","title":"Elkészült az ország patkánytérképe, kiderült, hol van a legtöbb rágcsáló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]