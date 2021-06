Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f66caec-b494-4cdc-88d3-3ff40ec4e7b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előretört a futball a Forbes idei listáján, ahol az eredmények mellett a pénztermelő képességet is súlyozták.","shortLead":"Előretört a futball a Forbes idei listáján, ahol az eredmények mellett a pénztermelő képességet is súlyozták.","id":"20210630_Hosszu_Katinka_szoboszlai_dominik_forbes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f66caec-b494-4cdc-88d3-3ff40ec4e7b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b502652-c04e-4302-977b-d69de8d27462","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_Hosszu_Katinka_szoboszlai_dominik_forbes","timestamp":"2021. június. 30. 07:00","title":"Hosszú Katinka és Szoboszlai Dominik a legértékesebb magyar sportolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ee1dfd-f717-416c-8938-e8387089f3a1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megtalálták az athéni Nemzeti Galériából kilenc éve ellopott Pablo Picasso- és Piet Mondrian-festményt. Nemcsak árban, érzelmi értékben is sokat jelentettek a görögöknek. \r

\r

","shortLead":"Megtalálták az athéni Nemzeti Galériából kilenc éve ellopott Pablo Picasso- és Piet Mondrian-festményt. Nemcsak árban...","id":"20210629_Elokerult_a_kilenc_eve_ellopott_Picasso_es_Mondrianfestmenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75ee1dfd-f717-416c-8938-e8387089f3a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cda7339-a943-4fa9-a759-5e176bdfb871","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Elokerult_a_kilenc_eve_ellopott_Picasso_es_Mondrianfestmenyt","timestamp":"2021. június. 29. 14:20","title":"Előkerült a kilenc éve ellopott Picasso- és Mondrian-festmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cac0895-27b7-44c9-bfad-56d2b6b5c511","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről a témáról nem tett említést a miniszterelnök, amikor a várható kérdésköröket sorolta.","shortLead":"Erről a témáról nem tett említést a miniszterelnök, amikor a várható kérdésköröket sorolta.","id":"20210629_nemzeti_konzultacio_kerdes_szexualis_propaganda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cac0895-27b7-44c9-bfad-56d2b6b5c511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b96668e-6e98-47ec-900f-274c9e1f8f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_nemzeti_konzultacio_kerdes_szexualis_propaganda","timestamp":"2021. június. 29. 17:53","title":"A szexuális propagandáról is lesz kérdés a nemzeti konzultációban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151203c1-58d4-4f7c-9529-a75fc4843ece","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kalapácsvető Gwen Berry azt mondta, a himnusz nem szólítja meg, soha nem is jelentett neki semmit.","shortLead":"A kalapácsvető Gwen Berry azt mondta, a himnusz nem szólítja meg, soha nem is jelentett neki semmit.","id":"20210628_A_himnusz_alatt_hatat_forditott_az_amerikai_zaszlonak_egy_fekete_sportolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=151203c1-58d4-4f7c-9529-a75fc4843ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6f63cb-20fc-4fca-88b0-b7713cfc8506","keywords":null,"link":"/elet/20210628_A_himnusz_alatt_hatat_forditott_az_amerikai_zaszlonak_egy_fekete_sportolo","timestamp":"2021. június. 28. 13:50","title":"A himnusz alatt hátat fordított az amerikai zászlónak egy fekete sportoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5f69bf-9acc-4a6a-9901-9cbd25a8c634","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megpróbálták megkerülni a társaságot, de nem tudták. Úgyhogy megvették. A 24.hu szerint közben átszervezik a hadiipari cégek irányítását is.","shortLead":"Megpróbálták megkerülni a társaságot, de nem tudták. Úgyhogy megvették. A 24.hu szerint közben átszervezik a hadiipari...","id":"20210629_otp_milipol_fegyverkereskedo_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a5f69bf-9acc-4a6a-9901-9cbd25a8c634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc56e2e-ef96-45c3-bfb4-cbef57c5f8c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_otp_milipol_fegyverkereskedo_kormany","timestamp":"2021. június. 29. 09:17","title":"A kormány felvásárolta egy OTP-vezető fegyverkereskedő cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e2b4c77-73c4-48aa-8803-9482cc974ecc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dongfeng Motor jelenleg a forgalmazókat keresi.","shortLead":"A Dongfeng Motor jelenleg a forgalmazókat keresi.","id":"20210628_Kinai_villanyauto_jon_a_magyar_piacra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e2b4c77-73c4-48aa-8803-9482cc974ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95faa915-9607-41a9-8d8d-06963ce01309","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_Kinai_villanyauto_jon_a_magyar_piacra","timestamp":"2021. június. 28. 17:08","title":"Kínai villanyautó jön a magyar piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar éljátékos a 19. helyen álló Jannik Sinnert győzte le.","shortLead":"A magyar éljátékos a 19. helyen álló Jannik Sinnert győzte le.","id":"20210628_fucsovics_marton_wimbledon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c23f8ce-c78f-436d-83f5-85128d470e69","keywords":null,"link":"/sport/20210628_fucsovics_marton_wimbledon","timestamp":"2021. június. 28. 20:30","title":"Fucsovics Márton kiemelt tehetséget győzött le Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07278db7-95a0-4924-af0e-5ca0d6b16584","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anglia 75 perc mezőnybeli harc után bedarálta Németországot, Ukrajna pedig a 121. percben lőtt góllal győzte le Svédországot.","shortLead":"Anglia 75 perc mezőnybeli harc után bedarálta Németországot, Ukrajna pedig a 121. percben lőtt góllal győzte le...","id":"20210629_Eb_anglia_ukrajna_nemet_sved_osszefoglalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07278db7-95a0-4924-af0e-5ca0d6b16584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6a7ea4-3717-4d56-8555-d3cd313c5706","keywords":null,"link":"/sport/20210629_Eb_anglia_ukrajna_nemet_sved_osszefoglalo","timestamp":"2021. június. 29. 23:55","title":"Anglia és Ukrajna továbbjutásával lett teljes a legjobb nyolc mezőnye az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]