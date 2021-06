Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy magyar víruskutató szerint a delta plusz ellenáll az olyan kezeléseknek, amelyekkel a súlyos állapotú Covid-betegeket kezelik.","shortLead":"Egy magyar víruskutató szerint a delta plusz ellenáll az olyan kezeléseknek, amelyekkel a súlyos állapotú...","id":"20210628_delta_plusz_varians_koronavirus_mutacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22603579-b3c9-4e2c-b7c7-abae1124b3d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_delta_plusz_varians_koronavirus_mutacio","timestamp":"2021. június. 28. 19:45","title":"Még ellenállóbbnak tűnik az újonnan azonosított koronavírus-változat, a delta plusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c1b3f8-a248-43c5-ba7d-2afab2d25751","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Értékei védelmében az EU-nak gazdasági és jogi eszközöket egyaránt be kell vetnie, írja a brit lap a magyar kormány által elfogadott homofóbtörvény kapcsán.","shortLead":"Értékei védelmében az EU-nak gazdasági és jogi eszközöket egyaránt be kell vetnie, írja a brit lap a magyar kormány...","id":"20210629_Financial_Times_No_a_szakadek_Magyarorszag_es_az_EU_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79c1b3f8-a248-43c5-ba7d-2afab2d25751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbbc962-df93-48e9-b978-3ff3f3dbec12","keywords":null,"link":"/360/20210629_Financial_Times_No_a_szakadek_Magyarorszag_es_az_EU_kozott","timestamp":"2021. június. 29. 07:30","title":"Financial Times: Nő a szakadék Magyarország és az EU között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69e66cb1-6824-41df-be09-7148113fb204","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyre többek mindennapos élményét mutatja be az Ericsson mobilitási jelentése. Mondhatni, végre. ","shortLead":"Egyre többek mindennapos élményét mutatja be az Ericsson mobilitási jelentése. Mondhatni, végre. ","id":"202125_5gs_helyzetkep_napi_egymillio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69e66cb1-6824-41df-be09-7148113fb204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e251a11-a566-4a28-9f2c-2602552326f3","keywords":null,"link":"/360/202125_5gs_helyzetkep_napi_egymillio","timestamp":"2021. június. 28. 16:00","title":"Most aztán tényleg beindult az 5G, naponta egymillió újabb ember kattan rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Zádori Jánost mellett további öt embert ítéltek el, amiért az általuk képviselt társaságok nevében jogtalanul igényeltek és hívtak le uniós támogatásokat. Az ítélet nem jogerős. ","shortLead":"Zádori Jánost mellett további öt embert ítéltek el, amiért az általuk képviselt társaságok nevében jogtalanul...","id":"20210628_koltsegvetesi_csalas_pecsavarad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc86c245-5220-448d-8063-2182f75da50c","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_koltsegvetesi_csalas_pecsavarad","timestamp":"2021. június. 28. 16:17","title":"Költségvetési csalás miatt ítélték el Pécsvárad polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb02d863-af66-40f6-bc8a-2503038ee47a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A zárt térben viszont továbbra is kell.","shortLead":"A zárt térben viszont továbbra is kell.","id":"20210628_olaszorszag_arcmaszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb02d863-af66-40f6-bc8a-2503038ee47a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69973ef-6c68-45c9-9652-4b00d2220cd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_olaszorszag_arcmaszk","timestamp":"2021. június. 28. 19:22","title":"Már Olaszországban is lehet maszk nélküli járni az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ff8c07-09ca-4138-9ccb-b87f8077b5c7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"75 perc kemény mezőnyfoci után az Anglia-Németország nyolcaddöntő utolsó negyedórájára az angol csapatnak maradt igazán ereje, két góllal döntötték el a továbbjutást.","shortLead":"75 perc kemény mezőnyfoci után az Anglia-Németország nyolcaddöntő utolsó negyedórájára az angol csapatnak maradt igazán...","id":"20210629_anglia_nemetorszag_osszefoglalo_Eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8ff8c07-09ca-4138-9ccb-b87f8077b5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9bc245-cc97-4aaa-9de4-658ed284a6ff","keywords":null,"link":"/sport/20210629_anglia_nemetorszag_osszefoglalo_Eb","timestamp":"2021. június. 29. 20:04","title":"Nem ment könnyen, de bedarálta az angol válogatott a németeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a3e4ac-7b44-410a-9813-9ac3fb0042f4","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A nyári uborkaszezon, a Fidesz által erőltetett melegtéma, a foci-Eb és az olimpia kis időre elterelheti a közvélemény figyelmét azokról a kormány számára kínos közéleti-politikai témákról, amelyek június elején még napirenden voltak.","shortLead":"A nyári uborkaszezon, a Fidesz által erőltetett melegtéma, a foci-Eb és az olimpia kis időre elterelheti a közvélemény...","id":"20210628_nyar_politika_foci_melegek_Orban_kinos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33a3e4ac-7b44-410a-9813-9ac3fb0042f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3745a4-8f21-4645-852d-89f09df0d057","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_nyar_politika_foci_melegek_Orban_kinos","timestamp":"2021. június. 28. 12:00","title":"Egy sor botrányos témáról tereli el a szót a nyár, a foci és a homofóbia-vita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ellentmondásosan alakultak a magyarok fizetési szokásai a pandémia idején. A jegybank elemzése szerint rendkívül megnőtt a nagy címletű bankjegyek iránti kereslet.","shortLead":"Ellentmondásosan alakultak a magyarok fizetési szokásai a pandémia idején. A jegybank elemzése szerint rendkívül...","id":"202125_fizetesi_szokasok_jarvany_elott_es_utan__akeszpenz_orok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b8b00c-dd56-4eda-8ed1-2eb6763ed742","keywords":null,"link":"/360/202125_fizetesi_szokasok_jarvany_elott_es_utan__akeszpenz_orok","timestamp":"2021. június. 28. 15:00","title":"Hordták haza a készpénzt a magyarok a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]