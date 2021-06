Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2132b005-175a-42e4-a21a-cb455cdf24f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hibrid hajtásláncú Ferrari 296 GTB nyitható tetős változatban is igen jól mutat.","shortLead":"A hibrid hajtásláncú Ferrari 296 GTB nyitható tetős változatban is igen jól mutat.","id":"20210629_magyar_kez_rajzolta_meg_a_legujabb_ferrari_kabrio_valtozatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2132b005-175a-42e4-a21a-cb455cdf24f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535b5d55-abad-4a52-9ecf-77f25e1b01fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_magyar_kez_rajzolta_meg_a_legujabb_ferrari_kabrio_valtozatat","timestamp":"2021. június. 29. 06:41","title":"Magyar kéz rajzolta meg a legújabb Ferrari kabrió változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112f1327-fbe1-4433-93f1-87b446d6605d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglovagolná a Microsoft a Google Fotók nem túl népszerű változása kapcsán keletkezett elégedetlenséget: új funkciókat kínál a OneDrive-hoz.","shortLead":"Meglovagolná a Microsoft a Google Fotók nem túl népszerű változása kapcsán keletkezett elégedetlenséget: új funkciókat...","id":"20210629_microsoft_androidos_onedrive_fotomenedzselo_fotoszerkeszto_funkciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=112f1327-fbe1-4433-93f1-87b446d6605d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26920a47-af34-41e2-84ea-ae86e7db1ecc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_microsoft_androidos_onedrive_fotomenedzselo_fotoszerkeszto_funkciok","timestamp":"2021. június. 29. 11:03","title":"Fizetős lett a Google Fotók? 