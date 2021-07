Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d72913c2-ddf5-4e49-b16c-91b1e41eeb49","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az egészségügyért is felelős Kásler Miklós rendelete péntektől érvényes.","shortLead":"Az egészségügyért is felelős Kásler Miklós rendelete péntektől érvényes.","id":"20210630_haziorvos_ugyelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d72913c2-ddf5-4e49-b16c-91b1e41eeb49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46ed767-976c-46b7-9458-bcddf0c58e06","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_haziorvos_ugyelet","timestamp":"2021. június. 30. 08:58","title":"Orvosi végzettség nélkül is részt lehet venni a háziorvosi ügyeletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f5ff65-f1c1-41a6-a8a3-075320d5d389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyen eseteket, mint az új magyar törvény, nem láttak előre a jogalkotók, amikor a jogállamisági mechanizmus szabályainak szövegét írták. Kötelezettségszegési eljárás azonban indulhat.","shortLead":"Ilyen eseteket, mint az új magyar törvény, nem láttak előre a jogalkotók, amikor a jogállamisági mechanizmus...","id":"20210630_Jourova_jogallamisagi_mechanizmus_melegellenes_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3f5ff65-f1c1-41a6-a8a3-075320d5d389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0756c906-d22a-40e7-94dd-7fee8b2a17d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Jourova_jogallamisagi_mechanizmus_melegellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 30. 18:47","title":"Jourová: Nem alkalmazható a jogállamisági mechanizmus a magyar melegellenes törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f2e80d-0a83-41a7-a5aa-3cbda849a770","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az előzetes alapján erre a filmre nagyon megéri várni. ","shortLead":"Az előzetes alapján erre a filmre nagyon megéri várni. ","id":"20210630_Maffiozok_elozmenyfilm_elozetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5f2e80d-0a83-41a7-a5aa-3cbda849a770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d80b785-a42a-48f2-b0cb-d9e2ad6b9ac4","keywords":null,"link":"/kultura/20210630_Maffiozok_elozmenyfilm_elozetes","timestamp":"2021. június. 30. 10:28","title":"Kijött a Maffiózók-előzményfilm trailere, James Gandolfini fiával a főszerepben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6763cccd-a560-4462-8cae-c812044f0924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség fél órán belül elfogta a 46 éves M. Csabát.","shortLead":"A rendőrség fél órán belül elfogta a 46 éves M. Csabát.","id":"20210701_Bosnyak_teri_templom_rongalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6763cccd-a560-4462-8cae-c812044f0924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c684de-bfc6-4355-a8a2-0644f753ea08","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Bosnyak_teri_templom_rongalas","timestamp":"2021. július. 01. 08:01","title":"Egymillió forintos kárt okozott a Bosnyák téri templom kegytárgyait és szobrait megrongáló férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5a6437-dd17-4229-9158-55fe179be7d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még nem lehet megvásárolni a bútorokat, pedig igény van rá.","shortLead":"Még nem lehet megvásárolni a bútorokat, pedig igény van rá.","id":"20210701_Pride_zaszlo_IKEA_kollekcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb5a6437-dd17-4229-9158-55fe179be7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7ca4c0-933a-4cfd-a196-290f618225ef","keywords":null,"link":"/elet/20210701_Pride_zaszlo_IKEA_kollekcio","timestamp":"2021. július. 01. 12:19","title":"Szivárványzászlók ihlették az IKEA új kollekcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban közel 41 ezer ilyen oltóanyagot küldtünk.","shortLead":"Korábban közel 41 ezer ilyen oltóanyagot küldtünk.","id":"20210630_pfizer_oltas_vakcina_csehorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7dc0ba-81b2-4522-8ce8-269849cdd106","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_pfizer_oltas_vakcina_csehorszag","timestamp":"2021. június. 30. 05:21","title":"Magyarország még 100 ezer Pfizer-vakcinát ad kölcsön a cseheknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b694acea-926b-4f46-91a0-25b9efc761d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lap szerint profi szervezők segédkeztek a popsztár szerződtetésében. \r

","shortLead":"A lap szerint profi szervezők segédkeztek a popsztár szerződtetésében. \r

","id":"20210701_jennifer_lopez_sztarvendeg_meszaros_lorinc_varkonyi_andrea_eskuvo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b694acea-926b-4f46-91a0-25b9efc761d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d57847e-6ae7-473d-8baa-61c6a8f2af86","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_jennifer_lopez_sztarvendeg_meszaros_lorinc_varkonyi_andrea_eskuvo","timestamp":"2021. július. 01. 06:49","title":"Blikk: Jennifer Lopez énekelhet Mészáros és Várkonyi esküvőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0461fc2d-0fe9-428a-8684-3c9c7ff4216a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az esetről készült videón jól látszik, hogy a kocsi közelében szinte azonnal felcsaptak a lángok. A sofőrnek azonban nem lett komolyabb baja.","shortLead":"Az esetről készült videón jól látszik, hogy a kocsi közelében szinte azonnal felcsaptak a lángok. A sofőrnek azonban...","id":"20210630_benzinkut_kalifornia_baleset_toltoallomas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0461fc2d-0fe9-428a-8684-3c9c7ff4216a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602aa380-5262-4ed8-8221-9797bc6f82d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210630_benzinkut_kalifornia_baleset_toltoallomas","timestamp":"2021. június. 30. 10:39","title":"Kirobbant a helyéről a töltőállomás, olyan erővel csapódott egy autós a benzinkútba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]