[{"available":true,"c_guid":"1eda2d39-7266-451b-ab76-cac6eb47ccff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Giovanni Angelo Becciu bíboros volt, de egy másik ügy miatt már tavaly lemondott tisztségeiről, köztük pápaválasztó jogáról is.","shortLead":"Giovanni Angelo Becciu bíboros volt, de egy másik ügy miatt már tavaly lemondott tisztségeiről, köztük pápaválasztó...","id":"20210703_vatikan_ersek_vademeles_sikkasztas_csalas_zsarolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1eda2d39-7266-451b-ab76-cac6eb47ccff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a02f70f-1262-4c73-89a8-b3ec3a2e1c95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210703_vatikan_ersek_vademeles_sikkasztas_csalas_zsarolas","timestamp":"2021. július. 03. 16:10","title":"Vádat emeltek a hatalmas ingatlanbotrányt kavaró vatikáni érsek, Angelo Becciu ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae6d504-cec0-4df0-ab0c-7e9ac510f165","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ideiglenes intézkedéssel gyorsítanák az átkelést. 