Kiberbiztonság címszó alatt kezdett el vizsgálódni a nyugati befektetési piacon terjeszkedő Didire a kínai állam. Két nappal azután, hogy kifutott a Wall Streetre, Peking lecsapott a kínai Uberre Uberre Ha a szöveg nem lenne érthető, az emotikonok irányt mutatnak. Gyermeteg emojikkal reklámozza a kormány az új nemzeti konzultációt Az énekesnő állítólag hangot adott a visszavonulási szándékának. Britney Spears a visszavonulását tervezi, a menedzsere már le is mondott A GETTR komoly piaci szereplőként mutatja be magát, de a vele történtek miatt hamar vicc tárgya lett. Trump köre új közösségi oldalt indított, a hackerek egy nap után feltörték A legnépszerűbb út a budai rakparti, de az Árpád híd vagy a Hungária körút biciklisforgalma is érezhetően nőtt. Több évtizedes rekord dőlt meg a fővárosi kerékpáros-közlekedésben júniusban júniusban ","shortLead":"Ősztől tervezik ezt bevezetni, de ha romlik a járványhelyzet, hamarabb is megléphetik. Ősztől tervezik ezt bevezetni, de ha romlik a járványhelyzet, hamarabb is megléphetik. A horvátoknál kötelező lesz majd a védettségi igazolvány ott, ahol a maszk is Az Európai Bizottságnak már csak borítékba kell tennie és elküldenie a jogállamisági mechanizmus magyar kormánynak címzett felszólító levelét, amelyet jogi szakértők készítettek el négy EP-képviselő megbízásából. Elkészült az első felszólítás: 17 oldalon át sorolják jogászok, mi a baj a magyar helyreállítási tervvel. Megfordult a hetek óta tartó biztató tendencia. Az új fertőzöttek többsége fiatal. Megugrott a fertőzöttek száma, korlátozásokat vezet be Görögország