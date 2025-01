Az idei fesztivál- és koncertszezon lezárását követően több, mint egy évig nem lesz Krúbi koncert – közölte Krúbi a Facebookon pénteken. A rapper szerint szeptember 5-én lesz a szünet előtti utolsó Krúbi koncert, míg a visszatérése 2026 októberében vagy novemberében lesz.

Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy Mirror Glimpse nevű projektjének koncertjei továbbra is lesznek, vagyis abban az egy évben is lesz lehetőség látni a zenészt koncerten.

A pihentetés okát úgy foglalta össze, hogy „2023 nyarán, a Viktória Királynő Emlékkoncerteken ismerhettétek meg a pajzán herceget, amint trónörökösként várta, hogy betölthesse pozícióját. A koronázásra 2023 novemberében, a III. Krúbi album megjelenésekor került sor. A zsarnok tavaly januárban a tróntermében, a Papp László Sportarénában fogadta hűséges népét. Szeptemberben pedig a Budapest Parkban kísértétek el a kiábrándult diktátort a boldogság felé vezető küldetésén. Az idei szezon végén III. Krúbi története véget ér. Szeretném, ha ez a korszak méltó lezárást kapna. Ehhez arra van szükségem, hogy teljes erőbedobással az idei koncerteken dolgozzak úgy, hogy közben ne kelljen párhuzamosan készülnöm a következő szezonra. Így a következő időszakot inkább kihagyom, hogy legyen kapacitásom ezt az érát a lehető legmagasabb minőségben lezárni, és hogy 100 százalékban ott tudjak lenni fejben veletek”.

Az új lemezről is adott információt a rapper, amin már egy éve dolgozik. Úgy fogalmazott, szeretne magának hagyni időt a befejezéséhez és az új koncerteket is meg akarja tervezni. Nem utolsó sorban azt is írta, hogy pihenni is szeretne.

Az idei szezonra még azt ígérte, hogy jobban odab*sznak, mint valaha.

