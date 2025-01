Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"152cc641-c377-4f79-8118-fa335d9f727c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem sokkal a beiktatása előtt, és nem sokkal Orbán Viktor hasonló látogatása után kereste fel Giorgia Meloni olasz kormányfő Donald Trumpot floridai birtokán. Szóba került köztük az ukrajnai háború, a Közel-Kelet és gazdasági témák is.","shortLead":"Nem sokkal a beiktatása előtt, és nem sokkal Orbán Viktor hasonló látogatása után kereste fel Giorgia Meloni olasz...","id":"20250105_Orban-utan-Meloni-is-Floridaba-ment-Trumphoz-aki-fantasztikus-nonek-nevezte-az-olasz-miniszterelnokot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/152cc641-c377-4f79-8118-fa335d9f727c.jpg","index":0,"item":"1d3858a1-0b78-4787-b977-5514d1e48c95","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_Orban-utan-Meloni-is-Floridaba-ment-Trumphoz-aki-fantasztikus-nonek-nevezte-az-olasz-miniszterelnokot","timestamp":"2025. január. 05. 09:36","title":"Meloni is Floridába ment Trumphoz, aki “fantasztikus nőnek” nevezte az olasz miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27eabec5-4eea-4585-ad2c-80d7ffdebfde","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Három olyan gigaberuházás indul el 2025-ben – a BMW, a CATL és a BYD gyára is termelni fog több év előkészítés után –, amely közül már egy is nagyot lökne a gazdasági teljesítményen, hát még a három egyszerre. Az MNB kiszámolta, hogy ez mennyivel dobja meg a magyar gazdaságot az új évben, és azt is, hogy mennyire fogja a három üzem növelni a GDP-t és a foglalkoztatottságot egészen 2030-ig.","shortLead":"Három olyan gigaberuházás indul el 2025-ben – a BMW, a CATL és a BYD gyára is termelni fog több év előkészítés után –...","id":"20250105_MNB-byd-bmw-catl-gyar-auto-akkugyar-beruhazas-gdp-novekedes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27eabec5-4eea-4585-ad2c-80d7ffdebfde.jpg","index":0,"item":"0069c501-333b-426f-abfa-ae86fb81fed8","keywords":null,"link":"/kkv/20250105_MNB-byd-bmw-catl-gyar-auto-akkugyar-beruhazas-gdp-novekedes-ebx","timestamp":"2025. január. 05. 14:00","title":"MNB: Három óriási gyár 2025-ös beindulása lökhet a gazdaságon nagyot, de a profitot és a bérek egy részét ki is viszik az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7354b3d9-e211-43a1-aa32-9adc3caba347","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A tükröződésmentes tévé a jelen, a tévénézésen jócskán túlmutató készülék pedig a nagyon közeli jövő a Samsung szerint. A vállalat a CES 2025 kiállításon mutatta be a Samsung Vision AI-t, azt a rendszert, amely reményei szerint a filmek, sorozatok és tévéműsorok világából egy „adaptív és intelligens otthoni társsá” teheti a tévékészülékeket.","shortLead":"A tükröződésmentes tévé a jelen, a tévénézésen jócskán túlmutató készülék pedig a nagyon közeli jövő a Samsung szerint...","id":"20250106_samsung-vision-ai-tv-kepernyok-mesterseges-intelligencia-tevezes-first-look-ces-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7354b3d9-e211-43a1-aa32-9adc3caba347.jpg","index":0,"item":"dc284ca2-773a-4af0-8c0c-420d37b5d098","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_samsung-vision-ai-tv-kepernyok-mesterseges-intelligencia-tevezes-first-look-ces-2025","timestamp":"2025. január. 06. 08:33","title":"„A tévé nem arról fog szólni, ami megy rajta, hanem arról, aki nézi”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317e652f-1e4f-470a-ba59-6123259f6c9a","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Azért fest, hogy körülvegyék az emlékei, amelyeket csak ő maga lát a képeibe, és amelyektől nehezen is válik meg, ha jön egy gyűjtő: Osgyányi Sára festőművészt a műteremlakásában látogattuk meg, hogy a számára legfontosabb drogról faggassuk.","shortLead":"Azért fest, hogy körülvegyék az emlékei, amelyeket csak ő maga lát a képeibe, és amelyektől nehezen is válik meg, ha...","id":"20250105_osgyanyi_sara_fetomuveszinterju_festmeny_festeszet_kepzomuveszeti-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/317e652f-1e4f-470a-ba59-6123259f6c9a.jpg","index":0,"item":"44f2496d-3f44-4720-b7e2-cb00f75222bc","keywords":null,"link":"/kultura/20250105_osgyanyi_sara_fetomuveszinterju_festmeny_festeszet_kepzomuveszeti-ebx","timestamp":"2025. január. 05. 17:00","title":"„Nem engedhetném meg magamnak, hogy megvegyem a saját képeimet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bbad3cd-caf0-46b4-b857-eddee8f071c6","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A spanyol szövetség és liga nem hosszabbította meg az idény további részére az FC Barcelona labdarúgócsapatának a tavaly nyáron megszerzett két játékosának, Dani Olmónak és Pau Victornak a regisztrációját. A pénzügyi gondokkal küzdő katalán klub még a sportdöntőbírósághoz fellebbezhet, de ha jogerőssé válik a mostani határozat, akkor mindkét futballista szabadon igazolhatóvá válik.","shortLead":"A spanyol szövetség és liga nem hosszabbította meg az idény további részére az FC Barcelona labdarúgócsapatának...","id":"20250104_Dani-Olmo-nem-lephet-palyara-a-Barcelona-szineiben-az-ideny-hatralevo-reszeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bbad3cd-caf0-46b4-b857-eddee8f071c6.jpg","index":0,"item":"66348d26-abe4-4989-9af4-0e7687b94380","keywords":null,"link":"/sport/20250104_Dani-Olmo-nem-lephet-palyara-a-Barcelona-szineiben-az-ideny-hatralevo-reszeben","timestamp":"2025. január. 04. 15:22","title":"Dani Olmo nem léphet pályára a Barcelona színeiben az idény hátralévő részében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2a680e-8d07-48db-b7fc-b31beffe09dd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A felfrissített Genesis GV60 műszerfalát egy hatalmas méretű, 27 colos képátlójú kijelző uralja.","shortLead":"A felfrissített Genesis GV60 műszerfalát egy hatalmas méretű, 27 colos képátlójú kijelző uralja.","id":"20250106_megujult-a-hyundai-premium-villanyautoja-genesis-gv60","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d2a680e-8d07-48db-b7fc-b31beffe09dd.jpg","index":0,"item":"d3962ed6-a1eb-48c3-af6c-69f9b55ce347","keywords":null,"link":"/cegauto/20250106_megujult-a-hyundai-premium-villanyautoja-genesis-gv60","timestamp":"2025. január. 06. 07:59","title":"Megújult a Hyundai prémium villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Die Zeit árulásnak minősíti azt, amit az Osztrák Néppárt <strong>a választóival szemben</strong> tesz. A Die Welt azt tanácsolja a német politikának, vigyázó tekintetét vesse Ausztriára, mert ott már látszik, hogy reménytelen tűzfallal körbezárni a szélsőjobbot. A Financial Times szerint Ukrajnában csak akkor lehet szó elfogadható megállapodásról, ha a Nyugat nyomást gyakorol Putyinra, és biztonsági garanciákat nyújt Kijevnek. A Neue Zürcher Zeitung szerint Zelenszkij attól fél, hogy Trump békediktátumba kényszeríti bele. Válogatás a világlapok cikkeiből.","shortLead":"A Die Zeit árulásnak minősíti azt, amit az Osztrák Néppárt <strong>a választóival szemben</strong> tesz. A Die Welt azt...","id":"20250106_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-ovp-osztrak-neppart-ukrajna-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"50a9062a-a6ed-48bc-8231-d35292ea7d1a","keywords":null,"link":"/360/20250106_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-ovp-osztrak-neppart-ukrajna-trump","timestamp":"2025. január. 06. 10:55","title":"Jan-Werner Müller: A Trump 2.0 minden idők egyik legkorruptabb kormányzata lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbfdab36-d786-4e6f-ae85-d56aa8c0f25a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista által közzétett videóban láthatjuk, ahogy egy szovjet–orosz tudósok segítségével létrehozott gép hatására kormánykritikus fellépőből Gulyás Gergely válik belőle.","shortLead":"A humorista által közzétett videóban láthatjuk, ahogy egy szovjet–orosz tudósok segítségével létrehozott gép hatására...","id":"20250106_Bodocs-Tibor-humor-vicces-nemzettudat-generator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbfdab36-d786-4e6f-ae85-d56aa8c0f25a.jpg","index":0,"item":"2a29b65a-6ea3-4930-8870-a777c15c4518","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Bodocs-Tibor-humor-vicces-nemzettudat-generator","timestamp":"2025. január. 06. 11:11","title":"Átalakult Bödőcs Tibor nemzettudata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]