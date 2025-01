Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"42c1a96d-c3c2-4e1d-9ad2-d96481cf1bb4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Duplájára nő az adatátvitel sebessége a HDMI 2.2-vel, ami a kép- és hangminőségben is érezteti majd a hatását. Ehhez azonban új tévé és kábel is kell majd, de egy kicsit még várni kell a megjelenésükre.","shortLead":"Duplájára nő az adatátvitel sebessége a HDMI 2.2-vel, ami a kép- és hangminőségben is érezteti majd a hatását. Ehhez...","id":"20250107_uj-hdmi-2-2-szabvany-bemutatas-csatlakozo-kabel-ces-2025-kepatvitel-hangatvitel-96-gbps","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42c1a96d-c3c2-4e1d-9ad2-d96481cf1bb4.jpg","index":0,"item":"401c6a4c-5b6d-461d-96b9-a0c29f5bed98","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_uj-hdmi-2-2-szabvany-bemutatas-csatlakozo-kabel-ces-2025-kepatvitel-hangatvitel-96-gbps","timestamp":"2025. január. 07. 09:03","title":"Új kábel kell majd a tévékhez: bemutatkozott a HDMI 2.2, hatalmas előrelépést hoz az új szabvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541ddec5-4871-434a-8905-39f6db1108e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 44. Magyar Filmszemlét 13 év szünet után rendezik meg.","shortLead":"A 44. Magyar Filmszemlét 13 év szünet után rendezik meg.","id":"20250107_magyar-filmszemle-rekordszamu-nevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/541ddec5-4871-434a-8905-39f6db1108e6.jpg","index":0,"item":"4e9d70ef-0ea7-4edb-aa97-62ec3a0eb8cc","keywords":null,"link":"/kultura/20250107_magyar-filmszemle-rekordszamu-nevezes","timestamp":"2025. január. 07. 15:49","title":"Hatvan éve nem neveztek annyi filmet a Filmszemlére, mint az ideire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ead2db-5a47-4fb2-9674-dd555b27b770","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A regnáló Andrzej Duda nem nevezhet be harmadik ciklusra, így a PiS új, a párttól távolabb álló történészt nevez be, de a kormánykoalíció is két jelölttel áll rajthoz.","shortLead":"A regnáló Andrzej Duda nem nevezhet be harmadik ciklusra, így a PiS új, a párttól távolabb álló történészt nevez be, de...","id":"20250108_lengyel-elnokvalasztas-idopont-kituzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37ead2db-5a47-4fb2-9674-dd555b27b770.jpg","index":0,"item":"abe2fed2-641b-4429-a1df-597eb1ac877a","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_lengyel-elnokvalasztas-idopont-kituzes","timestamp":"2025. január. 08. 17:30","title":"Kitűzték a lengyel elnökválasztás időpontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9888e5b6-c4fe-4f85-a648-6daa6706ac8a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kést szorított a rabló egy fiatal nő torkához, aztán három óra után megadta magát.","shortLead":"Kést szorított a rabló egy fiatal nő torkához, aztán három óra után megadta magát.","id":"20250107_tuszejtes-bankrablo-nemetorszag-rimbach","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9888e5b6-c4fe-4f85-a648-6daa6706ac8a.jpg","index":0,"item":"af10bc55-b0fc-41d5-aa05-9e7ebc3d81b1","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_tuszejtes-bankrablo-nemetorszag-rimbach","timestamp":"2025. január. 07. 12:38","title":"Túszul ejtettek egy bankban egy fiatal nőt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07519cf2-14f1-4e8a-8195-d9ff66e2373d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Napjainkban valamilyen stresszhatás folyamatosan ér minket, a kérdés az, hogy van-e hatékony megküzdési stratégiánk. ","shortLead":"Napjainkban valamilyen stresszhatás folyamatosan ér minket, a kérdés az, hogy van-e hatékony megküzdési stratégiánk. ","id":"20250208_stressz-csokkentes-harmonia-termeszet-20-5-3-szabaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07519cf2-14f1-4e8a-8195-d9ff66e2373d.jpg","index":0,"item":"8e62ebfc-2fd0-4f02-9483-a0817c4eb21a","keywords":null,"link":"/elet/20250208_stressz-csokkentes-harmonia-termeszet-20-5-3-szabaly","timestamp":"2025. január. 08. 05:50","title":"Hogyan csökkenthetjük a stresszt, és lehetünk boldogabbak a 20-5-3 szabállyal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd405d6-cbd6-4782-9e2a-b28dfc8d31e3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Állami támogatás hiányában a korábbiaknál jelentősen kevesebb elektromos autó fogyott a németeknél, de a hibridek egész jól teljesítettek.","shortLead":"Állami támogatás hiányában a korábbiaknál jelentősen kevesebb elektromos autó fogyott a németeknél, de a hibridek egész...","id":"20250108_beszakadt-a-villanyautok-piaca-nemetorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fd405d6-cbd6-4782-9e2a-b28dfc8d31e3.jpg","index":0,"item":"92bb2739-4125-48d3-afcf-d03beee4b122","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_beszakadt-a-villanyautok-piaca-nemetorszagban","timestamp":"2025. január. 08. 08:41","title":"Beszakadt a villanyautók piaca Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5288d7b1-3536-4a5e-8251-6f9b612152ab","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Feketelistára került az Amerikai Egyesült Államokban a Tencent, mely olyan játékstúdiókat is birtokol, mint például a League of Legends fejlesztője, a Riot Games.","shortLead":"Feketelistára került az Amerikai Egyesült Államokban a Tencent, mely olyan játékstúdiókat is birtokol, mint például...","id":"20250108_tencent-egyesult-allamok-katonai-vallalatnak-minosites-kinai-videojatek-ceg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5288d7b1-3536-4a5e-8251-6f9b612152ab.jpg","index":0,"item":"c88b7b58-0b94-4747-8159-81ed64ef5750","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_tencent-egyesult-allamok-katonai-vallalatnak-minosites-kinai-videojatek-ceg","timestamp":"2025. január. 08. 15:03","title":"Kínai katonai vállalatnak minősítette Amerika a világ egyik legjelentősebb videójáték-cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcf45fa-6444-4907-90a2-0ac6bdbca14b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Méghogy új év, új élet? A január az egyik legnehezebb időszak sokak számára a munkában, és ez a teljesítményen is meglátszik. De nem kell feladni a reményt, van néhány módszer, amellyel sokat lehet segíteni, hogy ne hiába üljünk a munkánk fölött, vagy hogy ha már nem vagyunk annyira produktívak, legalább érezzük jobban magunkat közben.","shortLead":"Méghogy új év, új élet? A január az egyik legnehezebb időszak sokak számára a munkában, és ez a teljesítményen is...","id":"20250108_egy-masik-kozgazdasag-munka-januar-hatekonysag-napfeny-munkahely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbcf45fa-6444-4907-90a2-0ac6bdbca14b.jpg","index":0,"item":"ab67b021-6405-41da-b1b9-879a990abddc","keywords":null,"link":"/360/20250108_egy-masik-kozgazdasag-munka-januar-hatekonysag-napfeny-munkahely","timestamp":"2025. január. 08. 17:30","title":"Az év legdepressziósabb napja egy kamu, de az igaz, hogy januárban sokkal gyengébben megy a munka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]