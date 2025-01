Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f945088d-f16b-44fd-affe-3f22c1cef3cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyermekvédelmi főigazgatóság központjában vannak a több százezer forint értékű játékok, Fülöp Attila államtitkár szerint még mindig az a baj, hogy az illetékesek nem írták alá a szükséges szerződést.","shortLead":"A gyermekvédelmi főigazgatóság központjában vannak a több százezer forint értékű játékok, Fülöp Attila államtitkár...","id":"20250108_magyar-peter-gyermekotthon-karacsonyi-ajandek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f945088d-f16b-44fd-affe-3f22c1cef3cc.jpg","index":0,"item":"b52fbf9e-0fa4-4a0d-9081-fa205e9009ce","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_magyar-peter-gyermekotthon-karacsonyi-ajandek","timestamp":"2025. január. 08. 10:43","title":"Még mindig nem kerültek a gyermekotthonokba Magyar Péterék karácsonyi ajándékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9548a94d-8701-42a5-acc8-784e79e1358a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Van-e oka aggódni Rogán Antalnak az ellene elrendelt amerikai szankciók miatt? Van-e okuk tartani a digitális állampolgárságtól? Az elektromos autókat akár otthon vagy a munkahelyen is tölthetjük, így elhalványulni látszik a vita, hogy ilyen szempontból a belső égésű motorral szerelt vagy a tisztán villanyos változat a praktikusabb-e. Ha út közben kell "etetni", a gépet, az sem kidobott idő, ezért adunk pár tippet, hogy mire lehet felhasználni ezt a szűk fél órát. A magyar vezető kormánytisztviselők túl sokáig használták arra a hatalmi pozíciójukat, hogy saját magukat és családjukat gazdagítsák