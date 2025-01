Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1d5a6ab9-c860-4293-843a-6f4687638391","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyben bankszámlákat is zároltak a francia hatóságok, többek között Magyarországon is.","shortLead":"Az ügyben bankszámlákat is zároltak a francia hatóságok, többek között Magyarországon is.","id":"20250109_dominique-pelicot-isaac-steidl-coco-honlap-bankszamla-zarolas-francia-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d5a6ab9-c860-4293-843a-6f4687638391.jpg","index":0,"item":"f7c64006-0845-40c2-b449-c4f91825535c","keywords":null,"link":"/vilag/20250109_dominique-pelicot-isaac-steidl-coco-honlap-bankszamla-zarolas-francia-rendorseg","timestamp":"2025. január. 09. 07:53","title":"Őrizetbe vették annak a honlapnak az alapítóját, amelyen Dominique Pelicot a felesége megerőszakolóit toborozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d804c03-ddca-497b-ab94-67df90201ad0","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Rogán Antal elleni amerikai szankcióra nem reagált, de Indiából is kiállt Csád szuverenitása és biztonsága mellett Orbán Viktor. Az afrikai ország elnöke kirakatválasztásokkal legitimálná a hatalmát, és a távozásra felszólított francia katonák helyett magyarokat vár a stabilitás érdekében.","shortLead":"A Rogán Antal elleni amerikai szankcióra nem reagált, de Indiából is kiállt Csád szuverenitása és biztonsága mellett...","id":"20250110_mahamat-deby","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d804c03-ddca-497b-ab94-67df90201ad0.jpg","index":0,"item":"1be3d7ac-f629-41f8-b2ce-e1ed59ee0289","keywords":null,"link":"/360/20250110_mahamat-deby","timestamp":"2025. január. 10. 12:00","title":"Érte aggódott Orbán Viktor Indiából: Mahamat Déby csádi elnök, azaz Nagymama tábornok portréja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f3587ab-6833-4aa4-a430-cd9e4ca05013","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legfrissebb vizsgálatok arra utalnak, hogy az életmód változásával a költekezés hatásai is módosulnak: míg korábban a készpénz mint fizikai létező odaadása okozott stresszt, most már a digitális fizetést követő értesítő.","shortLead":"A legfrissebb vizsgálatok arra utalnak, hogy az életmód változásával a költekezés hatásai is módosulnak: míg korábban...","id":"20250109_hvg-digitalis-fizetes-keszpenz-pszichologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f3587ab-6833-4aa4-a430-cd9e4ca05013.jpg","index":0,"item":"70dc159a-f68f-446e-bdb9-6a0f14ec762f","keywords":null,"link":"/360/20250109_hvg-digitalis-fizetes-keszpenz-pszichologia","timestamp":"2025. január. 09. 12:15","title":"Fájdalmas, amikor becsippan a kártyás fizetésről értesítő SMS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823a6db0-fd4d-4efd-acd2-9a334242141f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Miközben az előző generáció már kikerült az Apple kínálatából (az EU-ban), a hírek szerint már nem kell sokat várni az utód érkezésére.","shortLead":"Miközben az előző generáció már kikerült az Apple kínálatából (az EU-ban), a hírek szerint már nem kell sokat várni...","id":"20250108_apple-uj-iphone-se-olcso-mobil-megjelenes-datuma-mark-gurman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/823a6db0-fd4d-4efd-acd2-9a334242141f.jpg","index":0,"item":"9186d913-e65d-4d59-a17a-2320cbfa553d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_apple-uj-iphone-se-olcso-mobil-megjelenes-datuma-mark-gurman","timestamp":"2025. január. 08. 14:03","title":"Ekkor érkezhet az Apple új olcsó mobilja, az iPhone SE 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az ausztriai és németországi populista jobboldal nyomulásáról ír a Spiegel. A leendő osztrák kormánynak a nemzetközi színtéren elsősorban Ukrajna kapcsán kell világossá tennie, hogy a jó oldalon áll, írja a Die Presse. A Bloomberg szerint itt az idő a demokratikus intézmények védelmére összpontosítani Ausztriában. Kína, Irán, Oroszország és Észak-Korea összezár, az Egyesült Államok jól teszi, ha felkészül a veszélyre, mondja Hal Brands, a Johns Hopkins Egyetem tanára. Donald Trump ugyan kinyilvánította, mire készül a diplomáciában, de a várható eredmény vegyes, írja a Wall Street Journal.","shortLead":"Az ausztriai és németországi populista jobboldal nyomulásáról ír a Spiegel. A leendő osztrák kormánynak a nemzetközi...","id":"20250110_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-nemetorszag-egyesult-allamok-trump-musk-moldova","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"5a814304-d944-4eb4-8ac7-cf18b3f10762","keywords":null,"link":"/360/20250110_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-nemetorszag-egyesult-allamok-trump-musk-moldova","timestamp":"2025. január. 10. 10:30","title":"Spiegel: Németország rosszul saccolta meg a jobboldali populizmust, az nem csak keletnémet jelenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e0cb72-e8e0-4016-ad51-364547d03e6d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Figyelemre méltó képességekkel bír majd az a lapka, amit a Google-lel összefogva készít a MediaTek.","shortLead":"Figyelemre méltó képességekkel bír majd az a lapka, amit a Google-lel összefogva készít a MediaTek.","id":"20250108_google-mediatek-osszefogas-okosotthon-chipset-mt7903","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55e0cb72-e8e0-4016-ad51-364547d03e6d.jpg","index":0,"item":"243aaba4-df64-4b79-9119-cbe9db53412d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_google-mediatek-osszefogas-okosotthon-chipset-mt7903","timestamp":"2025. január. 08. 17:03","title":"Összefogott a Google és a MediaTek, és ami ebből kisülhet, annak sokan fognak örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Ukrainian Cyber ​​Alliance nevű hackercsoport magára vállalata a támadást, aminek tényét és mértékét az orosz Nodex internetszolgáltató is elismerte.","shortLead":"Az Ukrainian Cyber ​​Alliance nevű hackercsoport magára vállalata a támadást, aminek tényét és mértékét az orosz Nodex...","id":"20250109_orosz-ukran-haboru-hackertamadas-orosz-internetszolgaltato-nodex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0.jpg","index":0,"item":"9c1cd4a0-9205-48db-bded-8f41e729f868","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_orosz-ukran-haboru-hackertamadas-orosz-internetszolgaltato-nodex","timestamp":"2025. január. 09. 09:03","title":"Lenullázták egy orosz internetszolgáltató teljes hálózatát az ukrán hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d804c03-ddca-497b-ab94-67df90201ad0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A kormány ura a helyzetnek – közölte szerda este Ndjamenaban a 17 milliós afrikai állam fővárosában a külügyminiszter, aki egyben a kormány szóvivője is. Csád elnöke, Déby tavaly Budapesten a Karmelita kolostorban Orbán Viktor vendége volt.","shortLead":"A kormány ura a helyzetnek – közölte szerda este Ndjamenaban a 17 milliós afrikai állam fővárosában a külügyminiszter...","id":"20250109_Lovoldozes-Csadban-az-elnoki-palota-kornyeken","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d804c03-ddca-497b-ab94-67df90201ad0.jpg","index":0,"item":"36e460f7-b378-4dbe-a188-55736f39adac","keywords":null,"link":"/vilag/20250109_Lovoldozes-Csadban-az-elnoki-palota-kornyeken","timestamp":"2025. január. 09. 09:16","title":"Lövöldözés volt Csádban az elnöki palotánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]