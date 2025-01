Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tegnapi bombariadók árnyékában adott interjút Orbán Viktor péntek reggel. A miniszterelnök arról beszélt, mindenki megtapasztalhatta, hogy biztonságban van.","shortLead":"A tegnapi bombariadók árnyékában adott interjút Orbán Viktor péntek reggel. A miniszterelnök arról beszélt, mindenki...","id":"20250124_Orban-Viktor-Kossuth-radio-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512.jpg","index":0,"item":"d4dbcc50-5350-418b-b515-41dd110c1aa7","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_Orban-Viktor-Kossuth-radio-interju-ebx","timestamp":"2025. január. 24. 07:44","title":"Orbán a bombariadóról: Lesznek olyan esetek, mikor egy-egy jópofa diák, vagy mérges szülő kedvet kap az ilyesmihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2831534a-18c3-4942-8bcc-592510d5b9e8","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Két nehéz meccs vár még a Fradira, és lehet, hogy az egy pont nem lesz elég a továbbjutáshoz.","shortLead":"Két nehéz meccs vár még a Fradira, és lehet, hogy az egy pont nem lesz elég a továbbjutáshoz.","id":"20250123_fradi-europa-liga-meccsek-sorsolas-frankfurt-az-alkmaar-robbie-keane","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2831534a-18c3-4942-8bcc-592510d5b9e8.jpg","index":0,"item":"a3da3863-cbf1-4d95-bcb9-011a5e0c6fcc","keywords":null,"link":"/sport/20250123_fradi-europa-liga-meccsek-sorsolas-frankfurt-az-alkmaar-robbie-keane","timestamp":"2025. január. 23. 05:31","title":"Bajba kerülhet a Ferencváros az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3b2c5c-a42d-4ecb-84bb-55780891fcfa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tóth Endre, a párt országgyűlési képviselője szerint a rendőrség hivatali visszaélést követett el vele szemben.","shortLead":"Tóth Endre, a párt országgyűlési képviselője szerint a rendőrség hivatali visszaélést követett el vele szemben.","id":"20250124_Toth-Endre-momentum-kordonbontas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d3b2c5c-a42d-4ecb-84bb-55780891fcfa.jpg","index":0,"item":"c596c3d5-739e-4849-b9f6-8d4681de087f","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_Toth-Endre-momentum-kordonbontas-rendorseg","timestamp":"2025. január. 24. 12:32","title":"Eljárást indítottak momentumosok ellen kordonbontás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2259931-6529-4495-8697-80f9b8475011","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"eurologus","description":"„Legkésőbb jövőre megint ragyogni fog a magyar–lengyel barátság csillaga!” – mondta Magyar Péter a lengyel soros elnökség prioritásainak bemutatóján Strasbourgban. A szélsőjobb kiakadt, Manfred Weber Orbánnak szúrt oda.","shortLead":"„Legkésőbb jövőre megint ragyogni fog a magyar–lengyel barátság csillaga!” – mondta Magyar Péter a lengyel soros...","id":"20250122_donald_tusk_europai_parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2259931-6529-4495-8697-80f9b8475011.jpg","index":0,"item":"eca633ff-c319-442b-896c-19dc96b59be8","keywords":null,"link":"/eurologus/20250122_donald_tusk_europai_parlament","timestamp":"2025. január. 22. 17:44","title":"Donald Tusk szerint a magyar kormány más irányba küldené az európai hadsereget, mint a lengyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8ee5d3-0795-47c9-b265-7419828c1382","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Emberszerű mesterséges intelligenciát igyekezett összerakni legújabb csúcstelefonjai felhasználóinak a Samsung. Bemutatkoztak az S-széria legújabb modelljei, melyekről a gyártó azt hirdeti: minden eddiginél hatékonyabban segítenek majd a mindennapi dolgok intézésében.","shortLead":"Emberszerű mesterséges intelligenciát igyekezett összerakni legújabb csúcstelefonjai felhasználóinak a Samsung...","id":"20250122_samsung-galaxy-s25-ultra-plusz-specifikacio-oneui-7-mesterseges-intelligencia-funkciok-magyar-arak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f8ee5d3-0795-47c9-b265-7419828c1382.jpg","index":0,"item":"bd55ee52-267c-4e2f-9119-b6fc41bc8d89","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_samsung-galaxy-s25-ultra-plusz-specifikacio-oneui-7-mesterseges-intelligencia-funkciok-magyar-arak","timestamp":"2025. január. 22. 19:00","title":"Magyar árakkal itt vannak a Samsung eddigi legjobb telefonjai: megjött a Galaxy S25-széria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282de4c7-8410-4b52-8b13-08be9cee27ab","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Wladár Sándor azt mondta, nem akarnak többet arról beszélni, ami 2024. december 31. előtt történt. ","shortLead":"Wladár Sándor azt mondta, nem akarnak többet arról beszélni, ami 2024. december 31. előtt történt. ","id":"20250124_uszas-milak-kristof-felkeszules-wladar-sandor-magyar-uszo-szovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/282de4c7-8410-4b52-8b13-08be9cee27ab.jpg","index":0,"item":"cc65a3d0-f1f0-42bc-bd73-8072a13b955d","keywords":null,"link":"/sport/20250124_uszas-milak-kristof-felkeszules-wladar-sandor-magyar-uszo-szovetseg","timestamp":"2025. január. 24. 15:00","title":"Úszóelnök: A Milák-ügyben tabula rasa van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40561264-7380-49b0-b269-eb6e303ef82c","c_author":"Dulai Péter","category":"360","description":"Balogh Lajos az 1990-es évek közepén négy fiatal nőt ölt meg emberi mivoltából teljesen kivetkőzve, különösen kegyetlen módszerekkel Százhalombattán. A 140-es IQ-val rendelkező szobafestő-mázolót életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a bíróság – akkor még nem volt tényleges életfogytiglan. A médiában időről időre feltűnő Balogh jelenleg is börtönbüntetését tölti. Legkorábban 2020-ban bocsáthatták volna feltételes szabadlábra, de miután eltörte egy rabtársa orrát, ez az időpont 2025-re tolódott. A hazai kriminalisztikatörténet legdöbbenetesebb sorozatgyilkosságát elkövető Balogh január 24-én bocsátható legkorábban feltételes szabadságra, a döntés a büntetés-végrehajtási bírón múlik.","shortLead":"Balogh Lajos az 1990-es évek közepén négy fiatal nőt ölt meg emberi mivoltából teljesen kivetkőzve, különösen kegyetlen...","id":"20250123_battai-rem-balogh-lajos-nemi-eroszak-sorozatgyilkossag-felteteles-szabadlab-dontes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40561264-7380-49b0-b269-eb6e303ef82c.jpg","index":0,"item":"b3c82562-574d-4705-9258-0a4049e49869","keywords":null,"link":"/360/20250123_battai-rem-balogh-lajos-nemi-eroszak-sorozatgyilkossag-felteteles-szabadlab-dontes","timestamp":"2025. január. 23. 19:47","title":"„Nekem a halál maga nem volt elég. Akartam, hogy szenvedjenek” – szabadulhat a battai rém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A versenytársak mellett a ChatGPT fejlesztője is egy olyan ügynökön dolgozhat, ami a felhasználó helyett irányíthatja a számítógépet. Legalábbis a böngészőt.","shortLead":"A versenytársak mellett a ChatGPT fejlesztője is egy olyan ügynökön dolgozhat, ami a felhasználó helyett irányíthatja...","id":"20250123_openai-operator-mesterseges-intelligencia-bongeszo-iranyitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975.jpg","index":0,"item":"7107ca65-322a-4f87-9f1f-28506cc53948","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_openai-operator-mesterseges-intelligencia-bongeszo-iranyitasa","timestamp":"2025. január. 23. 13:03","title":"Átveheti az irányítást a böngészője felett az OpenAI újdonsága – és ez igazából jó dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]