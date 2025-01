Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"80d18a22-44b5-4688-8c71-981bf249dbaa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem, nem azért, mert akkor a kifutópályára ürítenék a tartályt.","shortLead":"Nem, nem azért, mert akkor a kifutópályára ürítenék a tartályt.","id":"20250127_repulogep-mosdo-wc-hasznalat-felszallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80d18a22-44b5-4688-8c71-981bf249dbaa.jpg","index":0,"item":"1bacc893-1a39-4607-bda2-2ed5a11c2175","keywords":null,"link":"/elet/20250127_repulogep-mosdo-wc-hasznalat-felszallas","timestamp":"2025. január. 27. 05:11","title":"Miért nem pisilhetek a repülőn indulás előtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54aacf19-f711-406c-bee6-8bc3f5475c3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt orvos EP-képviselőjét Takács Péter államtitkár feljelentéssel fenyegette a covid-járvány kezelésére tett kritikái miatt, erre válaszolt Kulja András. De a pártelnök Magyar Péter is számonkérte a kormányt, hogy közbeszerzés nélkül költöttek el a covid idején 722 milliárd forintot – többek közt túlárazott lélegeztetőgépekre és vakcinákra, valamint porpagandára.","shortLead":"A Tisza Párt orvos EP-képviselőjét Takács Péter államtitkár feljelentéssel fenyegette a covid-járvány kezelésére tett...","id":"20250127_Kulja-Andras-valasza-az-allamtitkarnak-Kiket-szeretnel-feljelenteni-az-elhunytakat-hogy-rontottak-a-statisztikakat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54aacf19-f711-406c-bee6-8bc3f5475c3e.jpg","index":0,"item":"2eea3495-8f7f-4dbc-9324-0f473c72e9ef","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Kulja-Andras-valasza-az-allamtitkarnak-Kiket-szeretnel-feljelenteni-az-elhunytakat-hogy-rontottak-a-statisztikakat-ebx","timestamp":"2025. január. 27. 18:19","title":"Kulja András válasza az államtitkárnak: “Kiket szeretnél feljelenteni, az elhunytakat, hogy rontották a statisztikákat?“","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7363b425-8e7e-4042-80a1-33a3d06c0994","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az alaposan megemelt karosszériás Audi Q6 e-tron offroad concept számára nincs leküzdhetetlen terep.","shortLead":"Az alaposan megemelt karosszériás Audi Q6 e-tron offroad concept számára nincs leküzdhetetlen terep.","id":"20250127_egekbe-emelve-brutalis-uj-villanyterepjaro-audi-q6-e-tron-offroad-concept","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7363b425-8e7e-4042-80a1-33a3d06c0994.jpg","index":0,"item":"020d2521-ad0f-40e4-9d16-0ef1ada36c63","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_egekbe-emelve-brutalis-uj-villanyterepjaro-audi-q6-e-tron-offroad-concept","timestamp":"2025. január. 27. 07:21","title":"Egekbe emelve: brutális új villanyterepjáró az Auditól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c97cb58f-1cf7-466e-a86f-b2acabb67164","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Legalábbis, amíg a jogszabály nem változik. ","shortLead":"Legalábbis, amíg a jogszabály nem változik. ","id":"20250127_motor-vizsgaztatasa-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c97cb58f-1cf7-466e-a86f-b2acabb67164.jpg","index":0,"item":"d749439c-b98b-4530-aa86-65f0c98c104a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_motor-vizsgaztatasa-2025","timestamp":"2025. január. 27. 15:59","title":"Egy jogi kiskapu miatt nem minden járműnek drágul a vizsgáztatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nemzetgazdasági miniszter a balkáni országba látogatott, ahol fontos emberekkel találkozott, és aláírt egy sor együttműködési megállapodást.","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter a balkáni országba látogatott, ahol fontos emberekkel találkozott, és aláírt egy sor...","id":"20250127_Nagy-Marton-Bulgariaba-ment-es-intezett-Magyarorszagnak-egy-Fekete-tengeri-kijaratot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd.jpg","index":0,"item":"7b971d95-87ee-41dd-afd8-24574ae432f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Nagy-Marton-Bulgariaba-ment-es-intezett-Magyarorszagnak-egy-Fekete-tengeri-kijaratot","timestamp":"2025. január. 27. 11:59","title":"Nagy Márton Bulgáriába ment, és intézett Magyarországnak egy fekete-tengeri kijáratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba09f90-f10d-4dad-b76f-e5e196f621c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő itt forgat, és ha már így alakult, útba ejtett egy XIII. kerületi szalont. ","shortLead":"A színésznő itt forgat, és ha már így alakult, útba ejtett egy XIII. kerületi szalont. ","id":"20250127_Emilia-Clarke-Budapest-kormos-Instagram-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aba09f90-f10d-4dad-b76f-e5e196f621c7.jpg","index":0,"item":"8008ca62-8e6f-4b0d-9d39-2ae15ea5dd5c","keywords":null,"link":"/elet/20250127_Emilia-Clarke-Budapest-kormos-Instagram-foto","timestamp":"2025. január. 27. 13:06","title":"Emilia Clarke beugrott egy körmöshöz Újlipótvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59220740-9d0f-4f59-a219-e37a3f689e89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kör ezzel bezárul, ráadásul ez még csak nem is rendkívüli, hanem bevett jogi megoldás.","shortLead":"A kör ezzel bezárul, ráadásul ez még csak nem is rendkívüli, hanem bevett jogi megoldás.","id":"20250127_Mini-Dubaj-hiaba-van-a-fovarosnak-elovasarlasi-joga-ha-el-vele-az-allam-is-elhet-a-sajat-visszavasarlasi-jogaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59220740-9d0f-4f59-a219-e37a3f689e89.jpg","index":0,"item":"d16c41f8-656e-4a6e-893a-d24a13922fa0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Mini-Dubaj-hiaba-van-a-fovarosnak-elovasarlasi-joga-ha-el-vele-az-allam-is-elhet-a-sajat-visszavasarlasi-jogaval","timestamp":"2025. január. 27. 09:16","title":"Mini-Dubaj: hiába van a fővárosnak elővásárlási joga, ha él vele, az állam is élhet a saját visszavásárlási jogával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b3833e-1174-4234-95b6-793cb8a4024e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt európai parlamenti képviselője, aki a pandémia idején orvosként dolgozott, egészen mást tapasztalt a kórházakban, mint ahogyan a kormány lefestette a járványkezelést.","shortLead":"A Tisza Párt európai parlamenti képviselője, aki a pandémia idején orvosként dolgozott, egészen mást tapasztalt...","id":"20250126_magyar-peter-kulja-andras-koronavirus-jarvany-covid19-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9b3833e-1174-4234-95b6-793cb8a4024e.jpg","index":0,"item":"b6deccad-2985-4e41-a0e9-2340f563a0b1","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_magyar-peter-kulja-andras-koronavirus-jarvany-covid19-ebx","timestamp":"2025. január. 26. 22:21","title":"Kulja András a koronavírus-járványról: Ott fulladtak meg az emberek az osztályon, és a tévében csak ment a sikerpropaganda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]