[{"available":true,"c_guid":"318c0ab8-136b-407b-992d-3a512e508361","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb siker azok számára, akik egyszerre szeretnék bejárni a világot, de közben azért dolgoznának is. ","shortLead":"Újabb siker azok számára, akik egyszerre szeretnék bejárni a világot, de közben azért dolgoznának is. ","id":"20250127_Uj-Zeland-vizum-digitalis-nomadok-kulfoldi-munkavallalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/318c0ab8-136b-407b-992d-3a512e508361.jpg","index":0,"item":"6d5a49d3-c4d8-4dc1-94c3-d5918a7c1895","keywords":null,"link":"/elet/20250127_Uj-Zeland-vizum-digitalis-nomadok-kulfoldi-munkavallalas","timestamp":"2025. január. 27. 20:50","title":"Könnyebb lesz Új-Zélandon munkát vállalniuk a digitális nomádoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec5c274-61dc-4c7b-abf4-c3c067bb29a4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Több mint ezret, de nem csak a vasúti, hanem a buszpályaudvarokon is nekigyürkőznek.","shortLead":"Több mint ezret, de nem csak a vasúti, hanem a buszpályaudvarokon is nekigyürkőznek.","id":"20250128_mav-volan-palyaudvari-vecefelujitas-mosdo-toalett-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ec5c274-61dc-4c7b-abf4-c3c067bb29a4.jpg","index":0,"item":"13f2a406-50ba-43a3-89f2-5727bd8c2c9d","keywords":null,"link":"/kkv/20250128_mav-volan-palyaudvari-vecefelujitas-mosdo-toalett-lazar-janos","timestamp":"2025. január. 28. 07:28","title":"Elárulta Lázár János, hány vécét pattintanak ki az állomásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a823486-31dd-4307-b2b9-3960bda551fe","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A stressz a gyomor-bél rendszeri problémák széles körét kiválthatja, és súlyosbíthatja a már meglévő betegségeket. Részlet a Bél című könyvből.","shortLead":"A stressz a gyomor-bél rendszeri problémák széles körét kiválthatja, és súlyosbíthatja a már meglévő betegségeket...","id":"20250126_Stressz-es-gyomor-Igy-befolyasolja-az-erzelmi-terheles-az-emesztorendszert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a823486-31dd-4307-b2b9-3960bda551fe.jpg","index":0,"item":"c5b90f46-76a5-49c3-88d8-1b7739ad72c0","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250126_Stressz-es-gyomor-Igy-befolyasolja-az-erzelmi-terheles-az-emesztorendszert","timestamp":"2025. január. 26. 19:15","title":"Stressz és gyomor: Így befolyásolja az érzelmi terhelés az emésztőrendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa6be0c-23ae-40cf-af41-3e1fd0696b86","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az agy jutalmazó rendszerében szerepet játszó, eddig ismeretlen agytörzsi területet fedeztek fel a HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (HUN-REN KOKI) kutatói – eredményük a szorongás, a depresszió és a szenvedélybetegségek kezelésében lehet jelentős.","shortLead":"Az agy jutalmazó rendszerében szerepet játszó, eddig ismeretlen agytörzsi területet fedeztek fel a HUN-REN Kísérleti...","id":"20250127_hun-ren-eddig-ismeretlen-agyterulet-felfedezes-jutalmazo-rendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/caa6be0c-23ae-40cf-af41-3e1fd0696b86.jpg","index":0,"item":"5e20bf76-4067-449b-9f8a-86ee32791295","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_hun-ren-eddig-ismeretlen-agyterulet-felfedezes-jutalmazo-rendszer","timestamp":"2025. január. 27. 13:03","title":"Magyar kutatók nagy felfedezése: találtak egy eddig ismeretlen agyterületet, új kezelések jöhetnek több betegséghez is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c51327-1533-4bfa-81c0-bdb65e435bcf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Két éve a szélsőjobbos megemlékezés előtti napokban antifasiszta csoportok támadtak emberekre a fővárosban. Emiatt idén kutyás járőrök, drónok és kamerás autók is felügyelik majd Budapest utcáit. ","shortLead":"Két éve a szélsőjobbos megemlékezés előtti napokban antifasiszta csoportok támadtak emberekre a fővárosban. Emiatt idén...","id":"20250127_Retvari-Bence-antifa-Belugyminiszterium-kitores-napja-BRFK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9c51327-1533-4bfa-81c0-bdb65e435bcf.jpg","index":0,"item":"ed9aa6a8-7501-46ad-acf4-20a9fa699dd6","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Retvari-Bence-antifa-Belugyminiszterium-kitores-napja-BRFK","timestamp":"2025. január. 27. 18:56","title":"Már a kitörés napját megelőzően fokozott rendőri jelenlétet rendelnek el Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606b826a-6000-496f-8d52-cde21ef8099a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha a vadonatúj japán terepjárót alaphelyzetben esetleg nem találjuk elég komoly terepjáró képességűnek.","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha a vadonatúj japán terepjárót alaphelyzetben esetleg nem találjuk elég komoly...","id":"20250127_az-uj-toyota-land-cruiser-meg-durvabb-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/606b826a-6000-496f-8d52-cde21ef8099a.jpg","index":0,"item":"af8e10fc-36d7-49b8-ad17-4944a0e51179","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_az-uj-toyota-land-cruiser-meg-durvabb-lett","timestamp":"2025. január. 27. 08:41","title":"Az új Toyota Land Cruiser még durvább lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7dbda1-bf56-4711-9474-874c09b0e87c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez életveszélyes, nem véletlenül tiltja a KRESZ.","shortLead":"Ez életveszélyes, nem véletlenül tiltja a KRESZ.","id":"20250127_M85-os-alagut-produkalta-magat-egy-par-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a7dbda1-bf56-4711-9474-874c09b0e87c.jpg","index":0,"item":"45df24ba-3e8a-4ebd-add8-0f0a2718a751","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_M85-os-alagut-produkalta-magat-egy-par-video","timestamp":"2025. január. 27. 12:43","title":"Kamera vette, ahogyan egy fekete SUV megállt az M85-ös alagútjában, csak hogy a sofőr és utasa elkezdjenek bohóckodni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8754e537-4f22-45d9-8fe4-d78d6f4be2e9","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A magyar középpályás a Nottingham legyőzése után adta ki a dresszét.","shortLead":"A magyar középpályás a Nottingham legyőzése után adta ki a dresszét.","id":"20250127_labdarugas-kerkez-milos-bournemouth-mez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8754e537-4f22-45d9-8fe4-d78d6f4be2e9.jpg","index":0,"item":"0d91399b-bc76-4942-8834-268af8232cc7","keywords":null,"link":"/sport/20250127_labdarugas-kerkez-milos-bournemouth-mez","timestamp":"2025. január. 27. 14:38","title":"Szívbe markolóan rimánkodott Kerkez Milos mezéért egy kisfiú, de csalódnia kellett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]