Interjút készített Majka Csurran-cseppen című klipjének rendezőjével, az Ausztráliában élő Elek Péterrel a Kreatív.

A futótűzszerűen terjedő klip, amelyben Majka Bindzsisztán velejéig korrupt miniszterelnökeként kitálal, jelenleg több mint 9 millió 883 ezer megtekintésnél jár.

“Valamikor tavaly kora tavasszal jelezte nekem Peti (Majoros Péter – a szerk.), hogy forgatni szeretne egy videóklipet, amint újra otthon leszek. Augusztusban azonnal rá is csörögtem, és dióhéjban elmondta a koncepciót: egy kitalált ország elnöke lesz, aki kap egy kis igazságszérumot, és kitálal mindenről egy interjú keretében. Ezt követően pár nappal a Szerencsi Csokifesztivál backstage-ében olvasta fel nekem a dalszöveget, ami rögtön betalált. Ment is a poénkodás a turnéstábja körében: „áhhh a dal, ami után nem lesz több munkátok…”. Zenének ekkor még híre sem volt, de 1-1 ötlet azért már be-bevillant. Például, hogy szeretném őt elvinni egy kommunista diktátor irányba, de közben azért felsejlett egy kapitalista disznónak is a képe, és biztos voltam benne, hogy el kell majd őt maszkíroznunk. Ez az ötlet az utolsó 1-2 hétig félre volt söpörve, aztán hál’Isten előkerült, és szerintem így tudott igazán megszületni a mi hőn imádott Pjetrőnk” – mesélt a klip fogantatásáról Elek, aki tíz éve dolgozik együtt Majkával, ez a tizedik közös videójuk.

A rendező azt is elmondta, hogy ő maga alakítja az elnök poharába igazságszérumot csempésző pincért, és a klipben fellelhető filmes utalásokra (Joker, Trópusi vihar) is kitért.

Elek szerint, ha Majka 2-3 évvel ezelőtt keresi meg ugyanezzel a koncepcióval, akkor nevetve nemet mond, hiába a jó kapcsolatuk.

“Gyanítom, hogy amikor a kormányközeli „propagandistákhoz” eljutott a klipünk, gondolhatták magukban, hogy na, ezt biztos valami bekábózott libsi forgatta. De ettől távolabb nem is állhatnánk az igazságtól. Jómagam egy keresztény, konzervatív értékrendet képviselő ember vagyok. Nem a család nevelte ezt belém, szimplán csak a józan ész, és a JóIsten láthatatlan keze vezetett engem utamon már fiatal koromtól kezdve. Nem is foglalkoztam korábban a politikával. És nem, nem azért mert homokba dugtam volna a fejemet, láttam én a rendszerek hibáit (MSZP, Fidesz… az teljesen mindegy) de mindig is úgy éltem, hogy az én életemet nem fogja a politika befolyásolni. Egy szó mint száz, azok után, hogy 18-ban és 22-ben is leszavaztam a Fideszre (esélytelen volt, hogy az akkori ellenzékre voksoljak), egyszer csak 2022 nyarán egy szempillantás alatt kihúzták a katások alól a szőnyeget. Nos, ekkor éreztem meg először a saját bőrömön, hogy hoppá…, ez így nagyon nem lesz rendben” – ecseteli a Csurran, cseppenig vezető utat Elek.

A rendező arról is beszélt, hogy miután kft.-t alapított, megtalálta egy kormányközeli megrendelő. “Egy számomra lélekölő, monoton, szürke gépezetnek lettem a részese. Részletekbe most nem fogok belemenni, elég annyi, hogy összesen egy évig bírtam. Aztán egy napon megszületett a döntés, hogy én ezt az életet nem élem így tovább. Vettem egy repjegyet Ausztráliába, eladtam a cégből a részesedésemet, összepakoltam és indultam. Aztán mennyi minden történt otthon ebben az egy évben. Magyar Péter megjelenésével elkezdett egyre több hibát ejteni a kormányunk, de már azt megelőzően is jelentkeztek kisebb-nagyobb rések azon a pajzson (melegorgia, pedofil botrány). El sem merem képzelni milyen dolgokat csinálhat némelyik kamukeresztény politikusunk zárt ajtók mögött (oldaltól függetlenül). Hozzáteszem, nem szimpatizáltam MP-vel sem túlzottan, nekem ez a mindenkit lehallgatunk dolog teljesen abnormális, de érezhető volt, hogy az ő hatására valami tényleg megváltozik az otthoni erőtérben. Erre pedig hatalmas szükség volt!”

Visszakanyarodva a videóklipre: a volt cégem nem tudott részt venni a forgatásban, hiszen ha kiderül, hogy közreműködtek, azonnal ugrik a nagy kormányközeli megrendelő. Nekem otthon veszítenivalóm már semmi sem volt, szabad emberként (!) hazatértem, hogy elkészítsük ezt a videóklipet

– mondta el Elek.

Noha sokaknak egyértelműnek tűnhet, hogy ez a jelenlegi kormányunkról szól, de a valóság (részemről) ettől azért árnyaltabb: ez az alkotás a mindenkori korrupt rendszereknek lett címezve.