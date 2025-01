Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

"Az ügy elsőrendű vádlottja akár 11 évre börtönbe kerülhet." "Tízmilliárdos költségvetési csalás miatt tartóztattak le két földgázkereskedőt" 2025. január. 31. 14:47

"A múlt heti bombariadók idején a kisdiákok az ukrajnai hírözön miatt nagyon is átélték, hogy veszélyben vannak. Orbán Viktor egyik legszorosabb szövetségese elmesélheti neki, milyen az, amikor az utca elszámoltatást követel. Készül-e itthon is útmutató az összehangolt védekezésre, ha már permanens háborús vészhelyzetre hivatkozva kerüli meg a demokratikus döntéshozatalt a kormány? Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója." "Gergely Márton: Dubaj nem jár egyedül" 2025. január. 30. 08:00

"Sose volt még olyan nézettsége miniszterelnöknek, mint amit Bindzsisztáné produkált." "Majka dala átlépte a 10 milliós nézettséget, új videóval ünnepelte" 2025. január. 29. 19:24

"December elején adatvédelmi incidens miatt tettek bejelentést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, miután az egyik budapesti végrehajtói irodából érzékeny adatok kerülhettek ki – értesült a HVG. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a lopás vétségének gyanúja miatt indított nyomozást. "Érzékeny adatok kerülhettek ki egy budapesti végrehajtói irodából, a rendőrség lopás miatt nyomoz" 2025. január. 31. 05:23

"Kilépteti az USA-t a Párizsi Megállapodásból Donald Trump. Ez a második alkalom, hogy így tesz, de most várhatóan sokkal inkább az elevenébe vág. A lépésnek szerteágazó hatásai lehetnek, gyengülhetnek a klímaváltozás legsúlyosabb hatásainak elkerülését célzó erőfeszítések, és az USA biztosan elveszti a befolyását erre. Trump viszont gazdaságilag is lábon lőheti országát azzal, hogy átengedi a terepet a versenytársaknak a tiszta technológiákban, még úgy is, hogy Amerika fele nem megy vele. A lépés várható hatásait Ürge-Vorsatz Diána, az IPCC alelnöke segített mérlegelni." "Trump nem tudja feltámasztani a múltat, az USA gazdaságát viszont lábon lőheti" 2025. január. 30. 15:45

"A Nyugati pályaudvartól zöld folyosó futna a Ligetig, a cirkuszművészeti központ a Nagycirkusz mellé kerülne, az állatkert a mögötte lévő vasúti területen terjeszkedhetne." "Bohóckodás a Városligetben: a kormány a síneket is arrébb rakatna egy kis területért" 2025. január. 31. 07:44

"Az áramtermelés és a közlekedés dekarbonizációja mellett elindult egy újabb fontos klímavédelmi rendszer-átalakítási program: a hagyományosan nagy szennyezőnek számító acélipar karbon­lábnyomának csökkentése. A hangsúly a zöldacélra kerül át, de nem mindegy, hogy ki mikor vált." "Nagy jövőt jósolnak a zöldacélnak, évente megduplázódhat a termelés a világban" 2025. január. 30. 18:08

"Az amerikai elnök az ellenséges rakéták észlelésére és lelövésére szolgáló, űrbe telepített rendszereket akar, hogy megvédje az Egyesült Államokat. Vannak olyan szakértők, akik szerint ez nem annyira jó ötlet." "Trump csillagháborús vaskupolát húzna Amerika fölé, hogy megvédje a rakétámadásoktól" 2025. január. 30. 17:34