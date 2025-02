Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"20ccb4db-1753-425b-9be5-79076fbd83a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Dél-Kaliforniai Egyetem kutatói szerint légzőrendszeri, emésztőrendszeri és az endokrin rendszert érintő daganatos megbetegedés is kialakulhat, az örök vegyi anyagként ismert kémiai anyagok miatt.","shortLead":"A Dél-Kaliforniai Egyetem kutatói szerint légzőrendszeri, emésztőrendszeri és az endokrin rendszert érintő daganatos...","id":"20250203_orok-vegyi-anyag-pfas-daganatos-megbetegedes-ivoviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20ccb4db-1753-425b-9be5-79076fbd83a5.jpg","index":0,"item":"0f344e6f-92c6-4e98-8b1e-2c8215019b5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_orok-vegyi-anyag-pfas-daganatos-megbetegedes-ivoviz","timestamp":"2025. február. 03. 15:03","title":"Újabb bizonyítékot találtak: rákot okozhatnak az ivóvízben lévő örök vegyi anyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dca1f8f-1a5c-424a-acdb-20757615df2c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A megengedettnél magasabban repülhetett az a katonai helikopter, amely egy utasszállító repülőgéppel ütközött nemrég a washingotin repülőtér közelében.","shortLead":"A megengedettnél magasabban repülhetett az a katonai helikopter, amely egy utasszállító repülőgéppel ütközött nemrég...","id":"20250202_Washington-repulogep-helikopter-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dca1f8f-1a5c-424a-acdb-20757615df2c.jpg","index":0,"item":"c2389963-4629-4a50-9ce7-16d28d6eaea1","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_Washington-repulogep-helikopter-baleset","timestamp":"2025. február. 02. 15:35","title":"Új fejlemények a washingtoni légikatasztrófáról: túl magasan repült a Black Hawk, megnevezték a másodpilótát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615c2851-d4aa-4dc1-abb2-7f351f09d91e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hírek szerint a férfi miatt, akit a gyilkossággal hoztak összefüggésbe és kaptak el, korábban többször is panasz érkezett a rendőrségre. Úgy tűnik, az elkövető találomra választhatta ki áldozatát, a 11 éves kislányt.","shortLead":"A hírek szerint a férfi miatt, akit a gyilkossággal hoztak összefüggésbe és kaptak el, korábban többször is panasz...","id":"20250202_Egy-11-eves-lanyt-keselt-halalra-a-nyilt-utcan-egy-ferfi-Hollandiaban-gyorsan-elfogtak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/615c2851-d4aa-4dc1-abb2-7f351f09d91e.jpg","index":0,"item":"d722975e-c217-408c-ae2c-b20c7e46a08a","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_Egy-11-eves-lanyt-keselt-halalra-a-nyilt-utcan-egy-ferfi-Hollandiaban-gyorsan-elfogtak-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 13:22","title":"11 éves lányt késelt halálra a nyílt utcán egy férfi Hollandiában, gyorsan elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c69faae-20c5-47b5-9544-89ee54053a0b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"50 kérdést szegeztek a kutatók a DeepSeek MI-jének, hogy kiderüljön, mennyire könnyű kijátszani a védelmét. És kiderült, hogy igazából nincs is érdemi védelme: bármiben szívesen segít. Abban is, amiben nem kéne.","shortLead":"50 kérdést szegeztek a kutatók a DeepSeek MI-jének, hogy kiderüljön, mennyire könnyű kijátszani a védelmét. És...","id":"20250203_deepseek-mesterseges-intelligencia-vizsgalat-vedelem-kijatszasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c69faae-20c5-47b5-9544-89ee54053a0b.jpg","index":0,"item":"84d20a1f-80ea-42a4-b8a4-bac9c8d1f830","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_deepseek-mesterseges-intelligencia-vizsgalat-vedelem-kijatszasa","timestamp":"2025. február. 03. 19:03","title":"100%-ot ért el a DeepSeek egy vizsgálaton, de ez nem érdem: bombák készítésére és kormányzati rendszerek feltörésére is pofonegyszerű rávenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök döntése alapján február 4-től felszámítják a Mexikóval, Kanadával és Kínával szemben már bejelentett vámokat. Kanadának viszont ismét felajánlotta a csatlakozást az USA-hoz, mondván: így elkerülhetik a vámokat.","shortLead":"Az amerikai elnök döntése alapján február 4-től felszámítják a Mexikóval, Kanadával és Kínával szemben már bejelentett...","id":"20250202_Trump-keddtol-elesiti-a-buntetovamokat-de-Kanada-meguszhatja-ha-51-allamkent-csatlakozik-az-USA-hoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"8877d6c9-2dee-43af-a457-b0ffee8522b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_Trump-keddtol-elesiti-a-buntetovamokat-de-Kanada-meguszhatja-ha-51-allamkent-csatlakozik-az-USA-hoz","timestamp":"2025. február. 02. 19:41","title":"Trump keddtől élesíti a büntetővámokat, de Kanada megúszhatja, ha 51. államként csatlakozik az USA-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d886fd98-0587-4d3d-814f-bf4d1f8ea1fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha nem vállalta volna a bírságot, azonnal leszállították volna a vonatról.","shortLead":"Ha nem vállalta volna a bírságot, azonnal leszállították volna a vonatról.","id":"20250203_mav-helyjegy-nev-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d886fd98-0587-4d3d-814f-bf4d1f8ea1fe.jpg","index":0,"item":"af97db69-f6b4-4ca0-9013-903fbe9b850a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_mav-helyjegy-nev-buntetes","timestamp":"2025. február. 03. 12:58","title":"Nem szerepelt a második keresztneve a vonatjegyén, negyvenezer forintra büntették meg a MÁV egyik utasát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a81184d-7d04-416a-b955-77c68c99b9a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre azt még nem tudni, hogy a Habony–Garancsi-érdekkörhöz tartozó cég akar-e élni a területen lévő elővásárlási jogával.","shortLead":"Egyelőre azt még nem tudni, hogy a Habony–Garancsi-érdekkörhöz tartozó cég akar-e élni a területen lévő elővásárlási...","id":"20250204_bkm-rakosrendezo-rakosdubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a81184d-7d04-416a-b955-77c68c99b9a4.jpg","index":0,"item":"2e70e61d-4c66-44aa-b4d8-984fd1c99589","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_bkm-rakosrendezo-rakosdubaj","timestamp":"2025. február. 04. 07:26","title":"Hivatalosan is bejelentkezett a Rákosrendezőért a Budapesti Közművek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38cf2833-3b25-4653-ba5f-04aeec37f4ce","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A híres nácivadász ma sem tud megbékélni azzal, hogy a magyar igazságszolgáltatás 2011-ben felmentette az újvidéki hideg napok egyik háborús bűnökkel vádolt résztvevőjét, Képíró Sándort, habár a budapesti látogatásnak köszönheti élete egyik legnagyobb élményét.","shortLead":"A híres nácivadász ma sem tud megbékélni azzal, hogy a magyar igazságszolgáltatás 2011-ben felmentette az újvidéki...","id":"20250203_Efraim-Zuroff-nacivadasz-Kepiro-ugy-die-zeit-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38cf2833-3b25-4653-ba5f-04aeec37f4ce.jpg","index":0,"item":"4ab5b02e-ee36-4497-a4bb-6c8055c976fb","keywords":null,"link":"/360/20250203_Efraim-Zuroff-nacivadasz-Kepiro-ugy-die-zeit-interju","timestamp":"2025. február. 03. 07:30","title":"Efraim Zuroff: A Képíró-ügy volt számomra a legnagyobb csalódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]