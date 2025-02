Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lapon szereplő Dr. (valamilyen) Péter a mentőorvos neve, nem a Tisza Párt elnökéé.","shortLead":"A lapon szereplő Dr. (valamilyen) Péter a mentőorvos neve, nem a Tisza Párt elnökéé.","id":"20250203_Peterfalvi-Attila-megerositette-hamisitvany-Magyar-Peter-kiszivargott-mentos-esetlapja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26.jpg","index":0,"item":"bb88c79e-8f67-43e8-8530-007dd9c29d56","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_Peterfalvi-Attila-megerositette-hamisitvany-Magyar-Peter-kiszivargott-mentos-esetlapja","timestamp":"2025. február. 03. 20:02","title":"Péterfalvi Attila: Hamisítvány Magyar Péter kiszivárgott mentős esetlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13664671-a2d0-4724-82c1-ec36fbadc1ad","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"A volt felesége meggyilkolásával gyanúsított férfi minden eszközzel hátráltatta, hogy bírósági ítélet születhessen a közös gyerekeik elhelyezéséről, mivel az áldozat Japánba akart költözni velük – mondta el a HVG-nek a Budapesten megölt nő ismerőse.","shortLead":"A volt felesége meggyilkolásával gyanúsított férfi minden eszközzel hátráltatta, hogy bírósági ítélet születhessen...","id":"20250204_V-keruleti-gyilkossag-japan-no-ugyved-valas-Patent-Egyesulet-baratno-volt-ferj-fenyegetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13664671-a2d0-4724-82c1-ec36fbadc1ad.jpg","index":0,"item":"60f58764-4408-4fe1-a6cf-907bc9d51bc5","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_V-keruleti-gyilkossag-japan-no-ugyved-valas-Patent-Egyesulet-baratno-volt-ferj-fenyegetes-ebx","timestamp":"2025. február. 04. 19:44","title":"Egyszer már elszökött volt férje elől az V. kerületi gyilkosság áldozata, de vissza kellett jönnie Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a1dcd9-56f8-423b-b13d-b1b1275bc4cd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fiúra az FBI figyelt fel.","shortLead":"A fiúra az FBI figyelt fel.","id":"20250203_gyor-rendorseg-nyilvanos-kivegzes-terrorelharitasi-kozpont-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5a1dcd9-56f8-423b-b13d-b1b1275bc4cd.jpg","index":0,"item":"11ce4142-7e94-4682-a4fa-f998f90f349a","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_gyor-rendorseg-nyilvanos-kivegzes-terrorelharitasi-kozpont-elfogas","timestamp":"2025. február. 03. 15:32","title":"A TEK fogott el egy 15 éves győri fiút, aki nyilvános kivégzésről írt a közösségi oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e7b49a-b2e6-478f-b677-341addb864f5","c_author":"Fetter Dóra","category":"360","description":"Miért annyira keresettek a halálesetekkel kapcsolatos tartalmak az interneten? Mitől félünk, amikor az öregedéstől félünk? Miért érezzük rokonainknak az elhunyt hírességeket? Miért nem segítenek a gyász öt fázisához hasonló félreértések szeretteink elvesztésekor? Szakemberekkel beszélgettünk a gyász új formáiról, arról, hogy mit kezdjünk a halállal, és a fókuszváltásról, amit a gyász hozhat.","shortLead":"Miért annyira keresettek a halálesetekkel kapcsolatos tartalmak az interneten? Mitől félünk, amikor az öregedéstől...","id":"20250203_hvg-nem-mondhatom-el-senkinek-halal-gyasz-gyaszkiseres-tabu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97e7b49a-b2e6-478f-b677-341addb864f5.jpg","index":0,"item":"bff319fd-2f74-474b-a802-e9ac441fa435","keywords":null,"link":"/360/20250203_hvg-nem-mondhatom-el-senkinek-halal-gyasz-gyaszkiseres-tabu","timestamp":"2025. február. 03. 19:33","title":"„Aktiválják a halálfélelmünket” – túl sokat tudunk a halálról, mégis egyre távolabb kerülünk tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai intézkedés és a várható ellenlépések az amerikai gazdaságot is erősen megterhelnék, jóllehet az Egyesült Államok valószínűleg elkerülné a recessziót.","shortLead":"Az amerikai intézkedés és a várható ellenlépések az amerikai gazdaságot is erősen megterhelnék, jóllehet az Egyesült...","id":"20250203_Recessziot-okozhatnak-Kanadaban-es-Mexikoban-az-amerikai-vamok-az-euroovezetre-viszont-joval-kisebb-hatasuk-lenne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c.jpg","index":0,"item":"4462d47b-82c3-4f50-8341-e279fd7de824","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_Recessziot-okozhatnak-Kanadaban-es-Mexikoban-az-amerikai-vamok-az-euroovezetre-viszont-joval-kisebb-hatasuk-lenne","timestamp":"2025. február. 03. 20:14","title":"Recessziót okozhatnak Kanadában és Mexikóban az amerikai vámok, az euróövezetre viszont jóval kisebb hatásuk lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b3543c-5356-40d0-9a4c-4dcfc948a23a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jobb mihamarabb telepíteni az androidos mobilokra most megjelenő frissítést, mert elég komoly biztonsági réseket foltozott be a Google.","shortLead":"Jobb mihamarabb telepíteni az androidos mobilokra most megjelenő frissítést, mert elég komoly biztonsági réseket...","id":"20250204_google-android-februari-hibajavitas-sulyos-serulekenysegek-zero-day","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99b3543c-5356-40d0-9a4c-4dcfc948a23a.jpg","index":0,"item":"70cd7a23-7f63-49ca-bdea-821085bb2cfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_google-android-februari-hibajavitas-sulyos-serulekenysegek-zero-day","timestamp":"2025. február. 04. 11:03","title":"Vészfrissítés jött az Androidhoz, egy súlyos hibát már a támadók is kihasználtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e168356-2673-4a8e-b8d6-b4d035040d09","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A volt amerikai elnök egyelőre nem sokat árult el arról, hogy mihez akar kezdeni a hivatalból való távozása után.","shortLead":"A volt amerikai elnök egyelőre nem sokat árult el arról, hogy mihez akar kezdeni a hivatalból való távozása után.","id":"20250204_joe-biden-muveszeti-ugynokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e168356-2673-4a8e-b8d6-b4d035040d09.jpg","index":0,"item":"ed8bca71-ba86-426e-802c-977c2b1d0cbe","keywords":null,"link":"/kultura/20250204_joe-biden-muveszeti-ugynokseg","timestamp":"2025. február. 04. 16:17","title":"Joe Biden leszerződött egy művészeti ügynökséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34fc1b2-3d3d-4782-a9e3-bf849254b71b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kormányzó Munkáspárt lejtmenetben van, és a torykra is kevesebben szavaznának, mint az előző felmérés idején.","shortLead":"A kormányzó Munkáspárt lejtmenetben van, és a torykra is kevesebben szavaznának, mint az előző felmérés idején.","id":"20250204_nigel-farage-part-anglia-kozvelemeny-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a34fc1b2-3d3d-4782-a9e3-bf849254b71b.jpg","index":0,"item":"06ec161b-dda0-4dea-946e-9c0e5129d4ec","keywords":null,"link":"/vilag/20250204_nigel-farage-part-anglia-kozvelemeny-kutatas","timestamp":"2025. február. 04. 13:43","title":"Előzött Nigel Farage pártja, most ők a legnépszerűbbek az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]