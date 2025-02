Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"78ba31cc-169f-47ed-b72e-c9dc0db7873e","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Nem sikerült neki, de legalább lett egy jó sztori belőle Jimmy Fallon műsorában. ","shortLead":"Nem sikerült neki, de legalább lett egy jó sztori belőle Jimmy Fallon műsorában. ","id":"20250206_Adrien-Brody-orra-muorr-sminkes-baki-A-brutalista-forgatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78ba31cc-169f-47ed-b72e-c9dc0db7873e.jpg","index":0,"item":"6a3f22b9-baff-4c5b-9305-8ff74a481bf8","keywords":null,"link":"/kultura/20250206_Adrien-Brody-orra-muorr-sminkes-baki-A-brutalista-forgatas","timestamp":"2025. február. 06. 12:36","title":"Műorrnak hitte egy sminkes Adrien Brody orrát, és mindenáron megpróbálta leszedni az arcáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb981ce-7a6b-42b6-af54-ed0d6d290390","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészek ügyét vizsgáló bíró megfenyegette az ügyvédeket, hogy ha továbbra is a médiában üzengetnek egymásnak, előbbre hozza a tárgyalást az eredetileg kitűzött időpontról. ","shortLead":"A színészek ügyét vizsgáló bíró megfenyegette az ügyvédeket, hogy ha továbbra is a médiában üzengetnek egymásnak...","id":"20250207_blake-lively-justin-baldoni-per-szexualis-zaklatas-velunk-veget-er-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdb981ce-7a6b-42b6-af54-ed0d6d290390.jpg","index":0,"item":"25cd8d25-3523-4edb-bafb-fce76ab7025e","keywords":null,"link":"/kultura/20250207_blake-lively-justin-baldoni-per-szexualis-zaklatas-velunk-veget-er-film","timestamp":"2025. február. 07. 14:13","title":"Ne a médiában játsszák le a pert, kéri a Velünk véget ér színészeit a bíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06823f21-08f2-49fc-bd95-f327c2ea0c10","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy demokrata és egy republikánus képviselő közösen készített törvényjavaslatot, ami kitiltaná a DeepSeek mesterséges intelligenciáját a kormányzati számítógépekről. A TikTok általános betiltása pontosan egy ilyen törvénnyel kezdődött.","shortLead":"Egy demokrata és egy republikánus képviselő közösen készített törvényjavaslatot, ami kitiltaná a DeepSeek mesterséges...","id":"20250207_deepseek-r1-mesterseges-intelligencia-tiktok-egyesult-allamok-nemzetbiztonsagi-kockazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06823f21-08f2-49fc-bd95-f327c2ea0c10.jpg","index":0,"item":"4f358617-097a-4d94-a9ab-39849b8bf241","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_deepseek-r1-mesterseges-intelligencia-tiktok-egyesult-allamok-nemzetbiztonsagi-kockazat","timestamp":"2025. február. 07. 09:03","title":"Lecsapna a kínai mesterséges intelligenciára Amerika, a TikTok sorsára juttatná a DeepSeek R1-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa250665-d34a-49e3-bcf5-3f606c648d81","c_author":"Kövesdi Veronika","category":"360","description":"Az Oroszok háborúban című nagy botrányt kiváltó dokumentumfilm nem állít hazugságokat. Csak egy kicsit megtéveszt. Az ördög itt nem a részletekben rejlik, hanem azok hiányában – írja Kövesdi Veronika, az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékének oktatója.","shortLead":"Az Oroszok háborúban című nagy botrányt kiváltó dokumentumfilm nem állít hazugságokat. Csak egy kicsit megtéveszt...","id":"20250207_kovesdi-veronika-dokumentumfilm-ukrajna-haboru-orosz-katonak-onigazolas-lelektana-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa250665-d34a-49e3-bcf5-3f606c648d81.jpg","index":0,"item":"cfac9124-66a3-49a4-b7c7-009318e72958","keywords":null,"link":"/360/20250207_kovesdi-veronika-dokumentumfilm-ukrajna-haboru-orosz-katonak-onigazolas-lelektana-velemeny","timestamp":"2025. február. 07. 10:34","title":"Dokumentumfilm az önigazolás lélektanáról: orosz katonák ukrajnai sírámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e18d90e-20d2-4b35-909b-545e6036103b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár a helikopter rendelkezett transzponderrel is, a helyzetét automatikusan lesugárzó készülék pontosabb adatokat továbbított volna.","shortLead":"Bár a helikopter rendelkezett transzponderrel is, a helyzetét automatikusan lesugárzó készülék pontosabb adatokat...","id":"20250207_helikopter-baleset-washington-biztonsagi-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e18d90e-20d2-4b35-909b-545e6036103b.jpg","index":0,"item":"6289b22f-07bf-49e8-9d85-fda3dcbbe62f","keywords":null,"link":"/vilag/20250207_helikopter-baleset-washington-biztonsagi-funkcio","timestamp":"2025. február. 07. 15:17","title":"Ki volt kapcsolva az egyik fontos biztonsági funkciója az utasszállítóval ütköző katonai helikopternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfb8e4b-782e-40ff-8db9-b02bd200f73a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Csütörtök hajnalban 57 kisebb rengést mértek, a legerősebb eddigi földmozgás 5,2 erősségű volt.","shortLead":"Csütörtök hajnalban 57 kisebb rengést mértek, a legerősebb eddigi földmozgás 5,2 erősségű volt.","id":"20250206_gorogorszag-szantorini-foldrenges-szuksegallapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0dfb8e4b-782e-40ff-8db9-b02bd200f73a.jpg","index":0,"item":"a5cc9a3d-035e-46ae-8a07-f9b32df7c2c5","keywords":null,"link":"/vilag/20250206_gorogorszag-szantorini-foldrenges-szuksegallapot","timestamp":"2025. február. 06. 17:49","title":"Szükségállapotot hirdettek Szantorinin a sorozatos földrengések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0917d7-35cb-4f9b-bd0a-60a06f24ecc6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"53 százalékkal több e-autót adtak el, mint egy évvel korábban, de a Tesla számai épp az ellenkező irányban mozognak. ","shortLead":"53 százalékkal több e-autót adtak el, mint egy évvel korábban, de a Tesla számai épp az ellenkező irányban mozognak. ","id":"20250206_tesla-musk-karlendites-nemetorszag-eauto-eladasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee0917d7-35cb-4f9b-bd0a-60a06f24ecc6.jpg","index":0,"item":"718f6780-9fbd-476e-b183-5a09f41348f4","keywords":null,"link":"/kkv/20250206_tesla-musk-karlendites-nemetorszag-eauto-eladasok","timestamp":"2025. február. 06. 13:48","title":"Nagyot zuhantak a Tesla-eladások Németországban, mióta Elon Musk a szélsőjobbal kokettál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8149db-2845-4f29-9307-b58367527d7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HVG egyebek mellett a japán nő meggyilkolásának ügyéről, Mini-Dubajról és az iskolai bombariadókról is kérdezte Gulyás Gergely minisztert a kormányinfón. ","shortLead":"A HVG egyebek mellett a japán nő meggyilkolásának ügyéről, Mini-Dubajról és az iskolai bombariadókról is kérdezte...","id":"20250206_gulyas-gergely-hvg-kormanyinfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc8149db-2845-4f29-9307-b58367527d7c.jpg","index":0,"item":"9dda509c-932f-4946-ac3a-e63349747105","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_gulyas-gergely-hvg-kormanyinfo","timestamp":"2025. február. 06. 13:34","title":"Gulyás a kormányinfón a belvárosi gyilkosságról: Pintér Sándor távozása szóba sem került, az Isztambuli egyezményt pedig továbbra sem ratifikálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]