Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"10bfd024-a273-40ee-b029-24bd8028bee9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Január 15-én észleltek repedéseket az 5-ös reaktorblokk munkagödrének falában, január 30-án történt az omlás. Az OAH az érintett részeken azonnal leállíttatott minden munkát, az építkezést ott nem lehet folytatni, amíg a falat meg nem erősítik.","shortLead":"Január 15-én észleltek repedéseket az 5-ös reaktorblokk munkagödrének falában, január 30-án történt az omlás. Az OAH...","id":"20250207_paks-II-munkagodor-beomlas-orszagos-atomenergia-hivatal-munkalatok-leallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10bfd024-a273-40ee-b029-24bd8028bee9.jpg","index":0,"item":"8f4b67c2-b9a0-43b7-8e5f-103ac12e4f14","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_paks-II-munkagodor-beomlas-orszagos-atomenergia-hivatal-munkalatok-leallitas","timestamp":"2025. február. 07. 15:29","title":"Beomlott a Paks II. munkagödre, azonnal leállíttatták az építkezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4850f6-882f-4732-aa65-46d7c455b434","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google nem kertelt, és bevallotta, hogy egy frissítés után romolhat a Pixel 4a üzemideje. Ezért akkumulátorcserét vagy pénzvisszatérítést is választhatnak a tulajdonosok; Magyarországon utóbbi opció. ","shortLead":"A Google nem kertelt, és bevallotta, hogy egy frissítés után romolhat a Pixel 4a üzemideje. Ezért akkumulátorcserét...","id":"20250205_google-pixel-4a-akkumulator-frissites-penzvisszaterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c4850f6-882f-4732-aa65-46d7c455b434.jpg","index":0,"item":"dafb8d58-8e37-451b-981b-bf22005748b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_google-pixel-4a-akkumulator-frissites-penzvisszaterites","timestamp":"2025. február. 05. 18:03","title":"39 ezer forint is ütheti a markát annak, aki ilyen mobilt használ – pénzvisszatérítést jelentett be a gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"„Azon fogunk dolgozni, hogy legyen közös megértés és jövőkép, még ha Oroszországnak nem is tetszik valami, nekünk a partnereinkkel közös jövőképre van szükségünk. Utána pedig készen állunk a diplomáciára” – jelentette ki.","shortLead":"„Azon fogunk dolgozni, hogy legyen közös megértés és jövőkép, még ha Oroszországnak nem is tetszik valami, nekünk...","id":"20250206_Zelenszkij-diplomacia-haboru-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2.jpg","index":0,"item":"9571f282-6a47-40f1-8fe2-7a22543446c1","keywords":null,"link":"/vilag/20250206_Zelenszkij-diplomacia-haboru-putyin","timestamp":"2025. február. 06. 20:43","title":"Zelenszkij: Készen állunk a diplomáciára, amint megtudjuk, hogyan végződik számunkra ez a háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652e5f8d-5784-47cd-b9ea-d317d844229e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök szerint ezért nem lesz szükség amerikai csapatokra az övezetben.","shortLead":"Az elnök szerint ezért nem lesz szükség amerikai csapatokra az övezetben.","id":"20250206_trump-izrael-gaza-palesztinok-kitelepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/652e5f8d-5784-47cd-b9ea-d317d844229e.jpg","index":0,"item":"55210e74-18b4-4183-a0f6-84785f923d36","keywords":null,"link":"/vilag/20250206_trump-izrael-gaza-palesztinok-kitelepites","timestamp":"2025. február. 06. 15:48","title":"Trump: Izrael azután adja át Gázát, hogy a harcok befejeződtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdcfebb3-bddd-4773-bcac-695c92d560a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerinte amúgy a hivatásrenddel nehezen összeegyeztethető, ha egy bíró tüntet. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerinte amúgy a hivatásrenddel nehezen összeegyeztethető, ha egy bíró tüntet. ","id":"20250206_Gulyas-Gergely-szerint-nincs-gond-Bayer-Zsolt-birokat-listazo-otletevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdcfebb3-bddd-4773-bcac-695c92d560a8.jpg","index":0,"item":"412e2e60-7414-412d-9d50-4eaaa1608b6f","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Gulyas-Gergely-szerint-nincs-gond-Bayer-Zsolt-birokat-listazo-otletevel","timestamp":"2025. február. 06. 11:57","title":"Gulyás Gergely szerint nincs gond Bayer Zsolt bírókat listázó ötletével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b039740e-9e28-440d-8939-abea9da3ca2c","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Nemzet Színésze karácsony előtt szenvedett combcsont-repedést. Még tart a műtét utáni rehabilitációja, de nagyon bízik a mihamarabbi visszatérésében. ","shortLead":"A Nemzet Színésze karácsony előtt szenvedett combcsont-repedést. Még tart a műtét utáni rehabilitációja, de nagyon...","id":"20250206_Bodrogi-Gyula-baleset-combcsont-repedes-mutet-gyogyulas-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b039740e-9e28-440d-8939-abea9da3ca2c.jpg","index":0,"item":"35b2ee21-5cf6-4926-8a6a-2b7b93cf895f","keywords":null,"link":"/kultura/20250206_Bodrogi-Gyula-baleset-combcsont-repedes-mutet-gyogyulas-visszateres","timestamp":"2025. február. 06. 08:37","title":"„Nagyon vágyom a közönség szeretetére” – Bodrogi Gyula a balesete után lábadozik, de már hiányzik neki a színpad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a85c10-0f96-4c2b-9558-588817dccdc4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kanye West kéretlen prókátorként a Trumppal való barátságát igyekszik kihasználni, hogy Diddynek ne kelljen bíróság elé állnia.","shortLead":"Kanye West kéretlen prókátorként a Trumppal való barátságát igyekszik kihasználni, hogy Diddynek ne kelljen bíróság elé...","id":"20250207_kanye-west-donald-trump-sean-diddy-combs-kegyelem-eroszak-bortonbuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0a85c10-0f96-4c2b-9558-588817dccdc4.jpg","index":0,"item":"b9ed9abf-1fb1-4abd-9275-2e937363962c","keywords":null,"link":"/elet/20250207_kanye-west-donald-trump-sean-diddy-combs-kegyelem-eroszak-bortonbuntetes","timestamp":"2025. február. 07. 13:37","title":"„Nem nézhetjük tétlenül, hogy megrohad a börtönben” – Kanye West Donald Trumphoz fordult Sean „Diddy” Combs miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c80523-d496-423e-95ad-06a447890178","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A lap szerint így akarják rossz színben feltüntetni a választásokra készülő Zöldeket.","shortLead":"A lap szerint így akarják rossz színben feltüntetni a választásokra készülő Zöldeket.","id":"20250206_nemetorszag-orosz-szabotazs-vandalizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39c80523-d496-423e-95ad-06a447890178.jpg","index":0,"item":"6bdb1aec-a8bf-46e6-aa3e-853b899b1679","keywords":null,"link":"/vilag/20250206_nemetorszag-orosz-szabotazs-vandalizmus","timestamp":"2025. február. 06. 14:33","title":"Spiegel: Oroszország áll a német autókat megrongáló vandalizmushullám mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]