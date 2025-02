Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"58c157a4-b40b-43ac-a504-97be84904880","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Azon húzta fel magát egy férfi a Houstonba tartó járaton, hogy ülőhelyet akart vele cserélni egy nő.","shortLead":"Azon húzta fel magát egy férfi a Houstonba tartó járaton, hogy ülőhelyet akart vele cserélni egy nő.","id":"20250207_repulogep-megvadult-utas-amerika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58c157a4-b40b-43ac-a504-97be84904880.jpg","index":0,"item":"a4be80cf-d08c-40a6-b292-e2ad71d5e9be","keywords":null,"link":"/elet/20250207_repulogep-megvadult-utas-amerika","timestamp":"2025. február. 07. 12:29","title":"Megpróbálta kiütni a repülőgép ablakát egy megvadult utas Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c99625-a6e8-4726-94c2-22bfe7b814b8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Vitézy Dávid korábban azt állította, hogy az arab befektetőktől megkaparintott területet a MOHU-tól szerzett pénzből vásárolják meg. A hulladékgazdálkodó vállalat azonban nem így gondolja.","shortLead":"Vitézy Dávid korábban azt állította, hogy az arab befektetőktől megkaparintott területet a MOHU-tól szerzett pénzből...","id":"20250208_mohu-rakosrendezo-budapest-fovaros-vitezy-karacsony-mini-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6c99625-a6e8-4726-94c2-22bfe7b814b8.jpg","index":0,"item":"0de593e2-b9da-4875-a07f-6b90ea31644a","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_mohu-rakosrendezo-budapest-fovaros-vitezy-karacsony-mini-dubaj","timestamp":"2025. február. 08. 19:08","title":"MOHU: Biztos, hogy nem a hulladékkoncesszió bevételeiből veszi meg Rákosrendezőt a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee2abc1-9179-4d3c-8cd8-2c98d9a87e36","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben a Patrióták nagy dzsemborit tartanak Madridban, a nemzetközi lapok arról cikkeznek, hogy a „Brüsszel bevételére” készülő EP-frakcióhoz tartozó szélsőjobbos politikai univerzum Moszkva érdekeit szolgálja – még ha nem is mindenki szándékosan.","shortLead":"Miközben a Patrióták nagy dzsemborit tartanak Madridban, a nemzetközi lapok arról cikkeznek, hogy a „Brüsszel...","id":"20250208_patriotak-orban-oroszorszag-Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ee2abc1-9179-4d3c-8cd8-2c98d9a87e36.jpg","index":0,"item":"e147fe49-351f-4d34-abb4-9def02034cd4","keywords":null,"link":"/360/20250208_patriotak-orban-oroszorszag-Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 08. 12:15","title":"Cseh kormányfő: Egyértelmű, hogy a Patrióták orosz érdekeket szolgálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f606d9cf-e74a-422a-9df6-927ae413df81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő szerint ez egy olyan küzdelem, amibe sokan nem látnak bele. ","shortLead":"Az énekesnő szerint ez egy olyan küzdelem, amibe sokan nem látnak bele. ","id":"20250208_toth-vera-fogyas-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f606d9cf-e74a-422a-9df6-927ae413df81.jpg","index":0,"item":"42e3b4d8-6c98-4254-8471-7b40fc0e541f","keywords":null,"link":"/elet/20250208_toth-vera-fogyas-egeszseg","timestamp":"2025. február. 08. 15:08","title":"A fogyás miatt megváltozott Tóth Vera hangja, amin most dolgoznia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24d5246-c466-4b30-a885-a874581310f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország egyik legjobb középiskolájában hetek óta próbálják elérni, hogy megjavítsák a fűtést, ehhez szakembert is vittek volna, de a szülők szerint nem kaptak rá engedélyt.","shortLead":"Az ország egyik legjobb középiskolájában hetek óta próbálják elérni, hogy megjavítsák a fűtést, ehhez szakembert is...","id":"20250207_fazekas-mihaly-gimnazium-futesi-rendszer-problema-tankerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b24d5246-c466-4b30-a885-a874581310f5.jpg","index":0,"item":"a232f0e8-13c9-421f-ab90-aa0c892602ad","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_fazekas-mihaly-gimnazium-futesi-rendszer-problema-tankerulet","timestamp":"2025. február. 07. 11:27","title":"Hetek óta akadozik a fűtés a Fazekas Mihály Gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61c2a4a7-dd88-4475-a3e7-87cdc5fb7faf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstráció a tragédia helyszínétől indult, és a Parlament előtt ért véget. Az eseményre főként női rendőröket vezényeltek ki a hatóságok, a résztvevők több százan voltak. Nem csak a japán anya tragédiája miatt vonultak: a magyar hatóságok rendre magukra hagyják a bántalmazott nőket, gyerekeket.","shortLead":"A demonstráció a tragédia helyszínétől indult, és a Parlament előtt ért véget. Az eseményre főként női rendőröket...","id":"20250208_patent-egyesulet-tuntetes-budapest-nok-elleni-eroszak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61c2a4a7-dd88-4475-a3e7-87cdc5fb7faf.jpg","index":0,"item":"0be36313-45a5-4e66-b023-23764a4e75fb","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_patent-egyesulet-tuntetes-budapest-nok-elleni-eroszak-ebx","timestamp":"2025. február. 08. 15:36","title":"„A lányom halott, hol az igazságszolgáltatás?” – a Kossuth térre vonultak a tűzben elhunyt édesanyáért tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1953c76-31e8-4c45-b2c9-0c2046248f63","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"A zenés életrajzi filmek közül kiemelkedik a most mozikba került Sehol se otthon, amelyben Bob Dylant éppannyira gyarlónak látjuk, mint amilyen zseninek. ","shortLead":"A zenés életrajzi filmek közül kiemelkedik a most mozikba került Sehol se otthon, amelyben Bob Dylant éppannyira...","id":"20250208_Timothee-Chalamet-Bob-Dylan-sehol-se-otthon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1953c76-31e8-4c45-b2c9-0c2046248f63.jpg","index":0,"item":"f8a7286c-68d2-4c8e-9e8b-d129a5dedb3f","keywords":null,"link":"/kultura/20250208_Timothee-Chalamet-Bob-Dylan-sehol-se-otthon","timestamp":"2025. február. 08. 13:00","title":"Timothée Chalamet úgy mutatja be Bob Dylant, hogy minden titkát megtartja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d0ed9e-4710-4542-94a2-5bc363f894a0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Gorcsev Ivánról elnevezett közterületek nem túl megszokottak, de a Rejtő Jenő-rajongóknak biztosan bejönne.","shortLead":"A Gorcsev Ivánról elnevezett közterületek nem túl megszokottak, de a Rejtő Jenő-rajongóknak biztosan bejönne.","id":"20250207_karacsony-csepel-mini-dubaj-latvanyterv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1d0ed9e-4710-4542-94a2-5bc363f894a0.jpg","index":0,"item":"9698fcf4-b71f-4869-b026-e2237f13b5fb","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_karacsony-csepel-mini-dubaj-latvanyterv","timestamp":"2025. február. 07. 09:37","title":"Karácsony kiszúrta, hogy még a kerületet sem sikerült eltalálni a Mini-Dubaj látványtervén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]