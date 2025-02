Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7fef7941-d196-4ad3-aefe-4b317e8897be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Plymouth 1-0-ra győzte le a PL-t és BL-t is vezető csapatot.","shortLead":"A Plymouth 1-0-ra győzte le a PL-t és BL-t is vezető csapatot.","id":"20250209_Kiesett-a-Liverpool-az-FA-Kupabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fef7941-d196-4ad3-aefe-4b317e8897be.jpg","index":0,"item":"71f41f4b-3f54-419a-8ea2-9a27993a39f1","keywords":null,"link":"/sport/20250209_Kiesett-a-Liverpool-az-FA-Kupabol","timestamp":"2025. február. 09. 18:17","title":"Kiesett a Liverpool az FA Kupából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee87733-bbdf-4445-8180-87c292d874c0","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az észtek, lettek, litvánok az orosz energiaimportot már leállították, de ezen a hétvégén fizikailag is megszakítják a kapcsolatot az orosz áramhálózattal. Importál-e ezzel Európa üzemzavarokat?","shortLead":"Az észtek, lettek, litvánok az orosz energiaimportot már leállították, de ezen a hétvégén fizikailag is megszakítják...","id":"20250208_Ukrajna-utan-a-balti-allamokat-is-rakapcsoljak-az-egyseges-europai-aramhalozatra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ee87733-bbdf-4445-8180-87c292d874c0.jpg","index":0,"item":"bf114ddb-b294-450d-b3e1-c1ef3b616e87","keywords":null,"link":"/360/20250208_Ukrajna-utan-a-balti-allamokat-is-rakapcsoljak-az-egyseges-europai-aramhalozatra","timestamp":"2025. február. 08. 15:30","title":"Nagyfeszültség: Ukrajna után a balti államokat is rákapcsolják az egységes európai áramhálózatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b14dc7-ae2d-4cbf-a17b-d6b785835a5d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Pázmány Péter Katolikus Egyetem az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumától Magyarországra érkező adományok kedvezményezettje","shortLead":"A Pázmány Péter Katolikus Egyetem az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumától Magyarországra érkező adományok...","id":"20250208_amerikai-adomanyok-pazmany-egyetem-vedelmi-miniszterium-gurulo-dollarok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2b14dc7-ae2d-4cbf-a17b-d6b785835a5d.jpg","index":0,"item":"68d0af8d-2145-4e12-9733-e5047aa6da62","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_amerikai-adomanyok-pazmany-egyetem-vedelmi-miniszterium-gurulo-dollarok","timestamp":"2025. február. 08. 15:11","title":"Kormánykedvenc magyar egyetem is busásan részesült az amerikai védelmi minisztérium „guruló dollárjaiból”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a21fc28-f776-45f3-9878-0fcd2cb93f3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Grammy-átadó legbotrányosabb epizódját Tova Leigh író képzelte el fordított szereposztásban. ","shortLead":"A Grammy-átadó legbotrányosabb epizódját Tova Leigh író képzelte el fordított szereposztásban. ","id":"20250210_Ilyen-lenne-ha-Kanye-West-allna-meztelenul-a-voros-szonyegen-a-feketebe-oltozott-felesege-mellett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a21fc28-f776-45f3-9878-0fcd2cb93f3e.jpg","index":0,"item":"838eac3c-4127-4a99-adf3-2cedc0d21609","keywords":null,"link":"/elet/20250210_Ilyen-lenne-ha-Kanye-West-allna-meztelenul-a-voros-szonyegen-a-feketebe-oltozott-felesege-mellett","timestamp":"2025. február. 10. 08:28","title":"Ilyen lenne, ha Kanye West állna meztelenül a vörös szőnyegen a feketébe öltözött felesége mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: vámháború és polgárháború.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250209_Elvitelre-vamhaboru-Donald-Trump-podcast-Csad-HM","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"38ba8583-1da1-4060-a7c2-0e33e844b396","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_Elvitelre-vamhaboru-Donald-Trump-podcast-Csad-HM","timestamp":"2025. február. 09. 06:00","title":"Elvitelre #105: Vámháborút kóstoltad már?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655daaa8-5397-46f4-bd76-5d2465fe13a0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A három balti ország villamosenergia-hálózata sikeresen integrálódott az EU belső energiapiacába azáltal, hogy első körben Lengyelországon keresztül csatlakoztak az európai uniós hálózathoz.","shortLead":"A három balti ország villamosenergia-hálózata sikeresen integrálódott az EU belső energiapiacába azáltal, hogy első...","id":"20250209_esztorszag-lettorszag-litvania-elektromos-aram-oroszorszag-europai-unio-energiafuggoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/655daaa8-5397-46f4-bd76-5d2465fe13a0.jpg","index":0,"item":"df1b2d0c-0421-46eb-82ea-b5bb60adb196","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250209_esztorszag-lettorszag-litvania-elektromos-aram-oroszorszag-europai-unio-energiafuggoseg","timestamp":"2025. február. 09. 16:56","title":"Vége az orosz függőségnek: Észtország, Lettország és Litvánia is az uniós villamosenergia-rendszerre váltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc72b89-832f-4935-a510-b67b141d034a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Puskás Akadémia 1-0 arányban legyőzte a listavezető, vendég Ferencvárost vasárnap, az OTP Bank Liga 19. fordulójának zárómérkőzésén, ezzel átvette a vezetést a tabellán.","shortLead":"A Puskás Akadémia 1-0 arányban legyőzte a listavezető, vendég Ferencvárost vasárnap, az OTP Bank Liga 19. fordulójának...","id":"20250209_puskas-akademia-ferencvaros-magyar-bajnoksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bc72b89-832f-4935-a510-b67b141d034a.jpg","index":0,"item":"9b939163-e8a3-4f3b-b72f-a48ec96c647b","keywords":null,"link":"/sport/20250209_puskas-akademia-ferencvaros-magyar-bajnoksag","timestamp":"2025. február. 09. 20:49","title":"Legyőzte a Ferencvárost a Puskás Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79db7061-f0cf-4ebf-a94d-76b331a37d10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter az „évszázad lehetőségéről” ír.","shortLead":"A külügyminiszter az „évszázad lehetőségéről” ír.","id":"20250210_szijjarto-peter-vasuti-kocsik-egyiptom-gyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79db7061-f0cf-4ebf-a94d-76b331a37d10.jpg","index":0,"item":"d8cb7824-e7dd-447e-9d50-5ded3978abb4","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_szijjarto-peter-vasuti-kocsik-egyiptom-gyartas","timestamp":"2025. február. 10. 09:57","title":"Szijjártó: Ezer már el is készült a vasúti kocsikból, amiket Egyiptomnak gyártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]