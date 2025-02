A Svenska Dagbladet svéd lapnak adott interjút Krasznahorkai László író, aki a Kulturhuset Stadsteatern nemzetközi irodalmi díját elnyerő regénye a Herscht 07769 díjátadója alkalmából járt Stockholmban. Az interjú szerzője által világcsavargóként jellemzett író maró kritikával illette a magyarországi helyzetet.

Orbán és társai most dicsőséges történelemünkről beszélnek. Ez több mint nevetséges. A magyar történelem csak vereségekből áll.

– állapítja meg Krasznahorkai, aki beszél arról is, Berlin után miért inkább a monarchia városaiban – Bécsben Budapesten és főként Triesztben – szeret már élni. Trieszt például mindig multikulturális és nemzetközi volt szerinte, “nem úgy mint

Magyarország, amely az elmúlt évtizedben egyre jobban eltávolodott a Nyugattól, Orbán Viktor nemzeti konzervatív uralma alatt”.

Szóba kerül a trianoni trauma is, amiből szerinte Orbán tőkét igyekszik kovácsolni, és egy “Vissza Trianont!” feliratú plakát nyomán megállapítja, hogy mennyire tanulatlanok lettek mára az emberek, hiszen Trianon csak egy kastély Franciaországban.

Stiller Ákos

Nincs remény Magyarországon, és nem az Orbán-rezsim miatt, de az ilyen emberek miatt is. A probléma nem csak politikai, de társadalmi is. Ez egy elveszett generáció – idézi a lap az írót, aki azt is mondja:

A demokrácia nagyon törékeny. Iskolázatlan tömegek jogokkal felvértezve, és olyan sok a seggfej. Egy tömött vasúti kocsiban egyetlen neonáci is elég, csak egy.

Előkerül a Magyarországra példaképként tekintő osztrák szélsőjobb előretörése, valamint a romániai, szlovákiai és németországi párhuzam, és persze az USA és Donald Trump is. A svéd lap megállapítja:

Ebben a helyzetben rémisztően aktuálisnak érződik a Herscht 07769.

A Stockholmban most díjazott regényben, amely 2022-ben elnyerte a Libri irodalmi díját is, egy kétarcú angyal számol le a rasszistákkal. “A hitleri múlttal azonosulást a neonácik frusztrációjuk ellen gyógyszerként használnák, de valójában méreg, és fertőzésszerűen terjed” – nyilatkozta róla a korábban osztrák állami díjjal is elismert, és többször is Nobel-díjra jelölt író a HVG-nek adott 2021-es interjúban.