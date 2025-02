Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Új szintre emeli az amerikai kormányzat Ukrajna fenyegetését.","shortLead":"Új szintre emeli az amerikai kormányzat Ukrajna fenyegetését.","id":"20250222_usa-ukrajna-starlink","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676.jpg","index":0,"item":"217e5554-a49d-4802-989c-e5bf0462d8e5","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_usa-ukrajna-starlink","timestamp":"2025. február. 22. 15:23","title":"Azzal zsarolja az USA Ukrajnát, hogy lekapcsolja a Starlinkről, ha nem adja át az ásványkincseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df34099a-96fa-4565-8a1d-46f0ef6d2ef5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nő a várható életkor, viszont sokkal kevesebben születnek, mint akár egy évtizeddel ezelőtt.","shortLead":"Nő a várható életkor, viszont sokkal kevesebben születnek, mint akár egy évtizeddel ezelőtt.","id":"20250222_eletkor-eloregedes-kor-eurostat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df34099a-96fa-4565-8a1d-46f0ef6d2ef5.jpg","index":0,"item":"d330a583-9c15-4902-a621-bd5ae43e2c55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250222_eletkor-eloregedes-kor-eurostat","timestamp":"2025. február. 22. 12:26","title":"Gyorsabban öregszik el a magyar társadalom, mint a legtöbb európai országé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8584cc45-18de-44d9-9237-920c488b1a00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kilencven éves korában elhunyt Harkányi Endre Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, érdemes- és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának tagja – közölte a Vígszínház.","shortLead":"Kilencven éves korában elhunyt Harkányi Endre Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, érdemes- és kiváló művész...","id":"20250223_Meghalt-Harkanyi-Endre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8584cc45-18de-44d9-9237-920c488b1a00.jpg","index":0,"item":"40916e98-3baa-4a62-a7a3-68337dc0ece1","keywords":null,"link":"/elet/20250223_Meghalt-Harkanyi-Endre-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 17:45","title":"Meghalt Harkányi Endre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6391850b-fa16-4965-ac60-64f5abeb46b0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hatalmasat ugrott egy átlagos februári hétvégéhez képest a Valentin-nap környéki időszak forgalma a magyar turizmusban.","shortLead":"Hatalmasat ugrott egy átlagos februári hétvégéhez képest a Valentin-nap környéki időszak forgalma a magyar turizmusban.","id":"20250222_valentin-nap-szalloda-turizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6391850b-fa16-4965-ac60-64f5abeb46b0.jpg","index":0,"item":"b9bb9934-9737-4047-96b2-cb65566ecce3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250222_valentin-nap-szalloda-turizmus","timestamp":"2025. február. 22. 15:34","title":"Nem csak a virágárusoknak volt nagy üzlet a Valentin-nap, hanem a szállodáknak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c458de2b-4fa0-4835-82e8-1e09a5b07fb9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint ismét csavarna egyet az X működésén Musk. A platformon egyre több a valótlanság, de egy funkció miatt eddig a valóság is eljuthatott az emberekhez. Ami azonban nem tetszik a milliárdosnak, így változást ígér.","shortLead":"A jelek szerint ismét csavarna egyet az X működésén Musk. A platformon egyre több a valótlanság, de egy funkció miatt...","id":"20250222_elon-musk-x-kozossegi-megjegyzesek-atalakitas-valotlansagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c458de2b-4fa0-4835-82e8-1e09a5b07fb9.jpg","index":0,"item":"540a2b4e-84f4-40bd-a530-9212ed849057","keywords":null,"link":"/tudomany/20250222_elon-musk-x-kozossegi-megjegyzesek-atalakitas-valotlansagok","timestamp":"2025. február. 22. 12:03","title":"Zavarja Elon Muskot, hogy a saját platformján javítják ki a hazugságait – de már dolgozik a „megoldáson”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27748d4e-ff22-416b-b5c4-f298bfb52564","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Évértékelő beszédet tartott Orbán Viktor a Várkert Bazárban. Az eseményre mások mellett a HVG újságíróit sem engedték be, ezért a beléptetési pontnál kérdeztük az érkezőket. ","shortLead":"Évértékelő beszédet tartott Orbán Viktor a Várkert Bazárban. Az eseményre mások mellett a HVG újságíróit sem engedték...","id":"20250223_orban-evertekelo-erkezok-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27748d4e-ff22-416b-b5c4-f298bfb52564.jpg","index":0,"item":"31f99a89-feae-490e-b9fc-3643a5b9c717","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_orban-evertekelo-erkezok-video-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 08:14","title":"Szégyellem kiejteni Magyar Péter nevét, mert kompromittálja a magyar szót – videón az Orbán évértékelőjére érkező fideszesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb03e3c-7021-42a0-970a-187f71a3680a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A falvakban élők, a közepesen és a rosszul kereső autósok jókora többsége 15 évesnél idősebb kocsit használ.","shortLead":"A falvakban élők, a közepesen és a rosszul kereső autósok jókora többsége 15 évesnél idősebb kocsit használ.","id":"20250222_auto-jarmu-kozepkoru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4eb03e3c-7021-42a0-970a-187f71a3680a.jpg","index":0,"item":"b5c49f37-8875-4089-91af-0d58ac974467","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250222_auto-jarmu-kozepkoru","timestamp":"2025. február. 22. 13:14","title":"Nem tudják lecserélni a középkorú magyarok az autóikat, egyre öregebb a járműpark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da316fc-8cd9-4a73-8aa1-e6f8b8c0abd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Bírói Egyesület több állítását is cáfolta a kormánypárti csatornának, amely sajátos módon tudósított az igazságszolgáltatás függetlenségéért szervezett több ezres szombati tüntetésről.","shortLead":"A Magyar Bírói Egyesület több állítását is cáfolta a kormánypárti csatornának, amely sajátos módon tudósított...","id":"20250223_Birok-tuntetese-TV2-Magyar-Biroi-Egyesulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0da316fc-8cd9-4a73-8aa1-e6f8b8c0abd9.jpg","index":0,"item":"83a41b11-4fa2-4af6-915f-0326c9581fc4","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_Birok-tuntetese-TV2-Magyar-Biroi-Egyesulet","timestamp":"2025. február. 23. 16:15","title":"Reagáltak a bírók arra, hogy a TV2 szerint nem voltak ott a saját tüntetésükön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]