[{"available":true,"c_guid":"f54e2b20-1317-4673-b818-abd09969feb6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A határozati javaslat szerint hadiállapot mellett lehetetlen választásokat tartani, és a háborúért Putyin a felelős.","shortLead":"A határozati javaslat szerint hadiállapot mellett lehetetlen választásokat tartani, és a háborúért Putyin a felelős.","id":"20250225_ukran-parlament-zelenszkij-elnokseg-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f54e2b20-1317-4673-b818-abd09969feb6.jpg","index":0,"item":"a3e30ded-0ac4-4862-a612-194153def993","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_ukran-parlament-zelenszkij-elnokseg-valasztas","timestamp":"2025. február. 25. 16:29","title":"Megerősítette az ukrán parlament Zelenszkij elnökségét, és azt is kimondták, mikor lehet választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az üzleti szereplők hangulata javult egy kicsit a GKI felmérése szerint, a lakosságé egyáltalán nem.","shortLead":"Az üzleti szereplők hangulata javult egy kicsit a GKI felmérése szerint, a lakosságé egyáltalán nem.","id":"20250227_gki-bizalmi-index","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"5925a676-af5a-40d5-bf61-450fe742c7de","keywords":null,"link":"/kkv/20250227_gki-bizalmi-index","timestamp":"2025. február. 27. 14:52","title":"Ez még nem a repülőrajt, de a 19 havi mélypontról már egy kicsit felfelé mozdult egy fontos mutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A terrorszervezet négy izraeli túsz holttestét ajánlotta a foglyokért cserébe.","shortLead":"A terrorszervezet négy izraeli túsz holttestét ajánlotta a foglyokért cserébe.","id":"20250226_izrael-hamasz-tuszok-fogolycsere-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5.jpg","index":0,"item":"3626df48-74d0-416d-8e66-740788eea053","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_izrael-hamasz-tuszok-fogolycsere-tuzszunet","timestamp":"2025. február. 26. 09:56","title":"Megállapodott a 620 visszatartott palesztin fogoly elengedéséről Izrael és a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e204fd37-7988-4b35-bc22-07d253853215","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Adobe kiadta a Photoshop iPhone-os verzióját, és ehhez egy új előfizetői csomagot is bevezetett. 