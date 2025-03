Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4f7e9f9d-777c-4ff6-b26d-0d011797efb9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A február az ígérgetések jegyében telt a Fidesznél, és ez meg is látszik a számokon.","shortLead":"A február az ígérgetések jegyében telt a Fidesznél, és ez meg is látszik a számokon.","id":"20250301_republikon-intezet-februar-felmeres-tisza-part-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f7e9f9d-777c-4ff6-b26d-0d011797efb9.jpg","index":0,"item":"40c9c191-ce31-412c-87a4-ca8862169ab5","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_republikon-intezet-februar-felmeres-tisza-part-fidesz","timestamp":"2025. március. 01. 14:37","title":"Republikon Intézet: Csökkent a Tisza Párt előnye a Fidesszel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48f5fc1-a08c-4f00-ac4a-dff0c5b0b1ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Másodszor hozta el a legjobb férfi színésznek járó díját.","shortLead":"Másodszor hozta el a legjobb férfi színésznek járó díját.","id":"20250303_adrien-brody-a-brutalista-oscar-dij-hvg-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b48f5fc1-a08c-4f00-ac4a-dff0c5b0b1ac.jpg","index":0,"item":"542a7ad8-6ce2-4a60-8d5e-c2ef4caae5eb","keywords":null,"link":"/kultura/20250303_adrien-brody-a-brutalista-oscar-dij-hvg-interju","timestamp":"2025. március. 03. 08:09","title":"Adrien Brodynak Oscar-díjat hozott A brutalista, pedig a HVG-nek azt mondta, sokáig úgy tűnt, nélküle csinálják meg a filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054f813a-42b0-4bb9-912a-d0fe4ddce618","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Sokáig tartotta magát a mondás, hogy minden ember csupán öt kézfogásnyira van egymástól, vagyis bárki bárkivel összekapcsolható néhány ismerősön keresztül. 