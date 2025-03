Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e638b7c0-2b76-425f-8257-5caa357bcafe","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Sokkal komolyabb szerepet játszanak már a drónok az orosz–ukrán háborúban, mint az invázió megindulásakor, ukrán tisztviselők becslése szerint már dróncsapások okozzák a halálesetek és a sebesülések 70 százalékát a fronton. Ezek egy része barkácseszköz, vagyis sima hobbidrónokat szerelnek fel robbanószerekkel, ami így sokkal olcsóbb is, mint a hagyományos harci eszközök, melyek szállítását Donald Trump leállította. De a drónhadviselést az oroszok is folyamatosan fejlesztik, és a számbeli fölény itt is az övék.","shortLead":"Sokkal komolyabb szerepet játszanak már a drónok az orosz–ukrán háborúban, mint az invázió megindulásakor, ukrán...","id":"20250304_ukrajna-dronok-hadviseles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e638b7c0-2b76-425f-8257-5caa357bcafe.jpg","index":0,"item":"c1446cce-5708-4a2e-b88d-ea8c3acd8a38","keywords":null,"link":"/360/20250304_ukrajna-dronok-hadviseles","timestamp":"2025. március. 04. 19:59","title":"„Ez egy másfajta rémálom” – gyökeresen megváltoztatták a drónok az ukrajnai harcokat, és ez esélyt adhat Zelenszkijnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2b7583-103b-43ec-9fef-059afb1f02cf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megérkezett a mesterségesintelligencia-alapú új funkció a Windows 11 Jegyzettömbjébe, ami bármilyen szöveget képes átfogalmazni. Már amennyiben előfizet a cég egyik csomagjára.","shortLead":"Megérkezett a mesterségesintelligencia-alapú új funkció a Windows 11 Jegyzettömbjébe, ami bármilyen szöveget képes...","id":"20250305_microsoft-windows-11-jegyzettomb-rewrite-mesterseges-intelligencia-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd2b7583-103b-43ec-9fef-059afb1f02cf.jpg","index":0,"item":"8fa75910-fb28-44b2-9617-7e397bdb615e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_microsoft-windows-11-jegyzettomb-rewrite-mesterseges-intelligencia-megjelenes","timestamp":"2025. március. 05. 13:03","title":"Jön a ChatGPT a windowsos Jegyzettömbbe, de csak akkor, ha fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbcaff0-cac9-406e-937e-df999f16f7b6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A KNYF felsorolta, hogy mikor próbálták kihallgatni az óbudai polgármestert, és a Facebook-bejegyzésével kapcsolatban is megszólaltak.","shortLead":"A KNYF felsorolta, hogy mikor próbálták kihallgatni az óbudai polgármestert, és a Facebook-bejegyzésével kapcsolatban...","id":"20250305_kozponti-nyomozo-fougyeszseg-kiss-laszlo-kihallgas-vallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3dbcaff0-cac9-406e-937e-df999f16f7b6.jpg","index":0,"item":"2d9d6166-9ae1-416e-99bd-8ba19b0eb134","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_kozponti-nyomozo-fougyeszseg-kiss-laszlo-kihallgas-vallomas","timestamp":"2025. március. 05. 17:25","title":"Központi Nyomozó Főügyészség: Kiss Lászlót többször is megpróbálták kihallgatni, de ő megtagadta a vallomástételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aaef67e-3e56-4a31-b5b8-bc2cfbb8d24f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bestnek adott interjúban több súlyos vádat is megfogalmazott a volt férjével, Krausz Gáborral szemben. ","shortLead":"A Bestnek adott interjúban több súlyos vádat is megfogalmazott a volt férjével, Krausz Gáborral szemben. ","id":"20250305_toth-gabi-krausz-gabor-valas-toxikus-hazassag-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3aaef67e-3e56-4a31-b5b8-bc2cfbb8d24f.jpg","index":0,"item":"a800c6b6-1ab5-437c-8f76-b0de9784b25f","keywords":null,"link":"/kultura/20250305_toth-gabi-krausz-gabor-valas-toxikus-hazassag-interju","timestamp":"2025. március. 05. 12:21","title":"Tóth Gabi új magyarázattal állt elő arról, hogy miért bomlott fel a házassága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f8f357-67d9-4a9e-970b-17b353ce5534","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"A szaksajtó által várt új MacBook Air nem érkezett meg, helyette két táblagépét frissítette az Apple. Egy kicsit jobb lett az egyik billentyűzetes tok is, és van valami, ami nem változott. Pedig lehet, hogy 2025-ben már el kellett volna engedni.","shortLead":"A szaksajtó által várt új MacBook Air nem érkezett meg, helyette két táblagépét frissítette az Apple. Egy kicsit jobb...","id":"20250304_apple-ipad-air-m3-frissites-uj-processzor-magic-keyboard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63f8f357-67d9-4a9e-970b-17b353ce5534.jpg","index":0,"item":"1ee9507e-b3e1-4518-944e-7d4b00a50a7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_apple-ipad-air-m3-frissites-uj-processzor-magic-keyboard","timestamp":"2025. március. 04. 17:15","title":"Bejelentést tett az Apple: új sebességre kapcsolt az iPad Air, de fürgébb lett a legolcsóbb táblagép is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b483626-2b99-44c8-9e30-3ab52abdb4a5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az MWC 2025 kiállításon fotóztuk körbe a rendfenntartásra szánt új elektromos pick-upot.","shortLead":"Az MWC 2025 kiállításon fotóztuk körbe a rendfenntartásra szánt új elektromos pick-upot.","id":"20250304_szolgal-es-ved-megneztuk-a-villogos-szirenas-legujabb-tesla-cybertruckot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b483626-2b99-44c8-9e30-3ab52abdb4a5.jpg","index":0,"item":"a28343aa-4182-4d36-bd5e-30956d4647c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_szolgal-es-ved-megneztuk-a-villogos-szirenas-legujabb-tesla-cybertruckot","timestamp":"2025. március. 04. 08:11","title":"Szolgál és véd: megnéztük a villogós-szirénás legújabb Tesla Cybertruckot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azután, hogy a külügyi államtitkár gépét nem hagyták leszállni, még a magyar nagykövetnek is hivatalos meghallgatásra kell mennie.","shortLead":"Azután, hogy a külügyi államtitkár gépét nem hagyták leszállni, még a magyar nagykövetnek is hivatalos meghallgatásra...","id":"20250304_magyar-levente-bosznia-hercegovina-magyar-nagykovet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456.jpg","index":0,"item":"7b5bcee8-602f-4e0e-9a12-1c1741a24c40","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_magyar-levente-bosznia-hercegovina-magyar-nagykovet","timestamp":"2025. március. 04. 12:43","title":"Bekérették Bosznia-Hercegovina magyar nagykövetét Magyar Levente kijelentései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61db26c6-57db-4d61-81d3-df52a70ec500","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha a Porsche 911 GT2 RS alaphelyzetben esetleg picit túl unalmas lenne.","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha a Porsche 911 GT2 RS alaphelyzetben esetleg picit túl unalmas lenne.","id":"20250304_hatalmas-batorsag-kell-ehhez-az-orult-porsche-911-gt2-rs-tuning-manhart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61db26c6-57db-4d61-81d3-df52a70ec500.jpg","index":0,"item":"8c2d1eae-ac77-4a39-a25c-9f7b3857eaf8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_hatalmas-batorsag-kell-ehhez-az-orult-porsche-911-gt2-rs-tuning-manhart","timestamp":"2025. március. 04. 06:41","title":"Hatalmas bátorság kell ehhez az őrült Porschéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]