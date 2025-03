Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7be9454a-6332-4983-a1f8-390ec46bd1a6","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Donald Trump külpolitikai irányváltásához alkalmazkodó Európa a nyomás alatt olyan határozott lehet, amilyennek rég lennie kellene, különben nagyhatalmi erőközpontok szorításában találja magát. Aki ebből kimarad, mint az orbáni Magyarország, az lemarad, s nem a centrumban, hanem a periférián köt ki. Európában pénzügyi tabukat kell ledönteni a fegyverkezés finanszírozásához.","shortLead":"A Donald Trump külpolitikai irányváltásához alkalmazkodó Európa a nyomás alatt olyan határozott lehet, amilyennek rég...","id":"20250306_hvg-ebredes-utan-europa_amerika_nelkul_trump_amokfutasa_kozos_vedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7be9454a-6332-4983-a1f8-390ec46bd1a6.jpg","index":0,"item":"06a311a8-bbcd-4861-a9d9-eb149f17be17","keywords":null,"link":"/360/20250306_hvg-ebredes-utan-europa_amerika_nelkul_trump_amokfutasa_kozos_vedelem","timestamp":"2025. március. 06. 10:50","title":"Vége van, Európa felélte a hidegháború utáni békeosztalékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75a3d070-9158-4a0e-a47e-8d9fa3133043","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nem csak a Hamászt, hanem a Gázai övezet teljes lakosságát halállal fenyegette meg arra az esetre, ha „nem teszik azt, amit mond”.","shortLead":"Az amerikai elnök nem csak a Hamászt, hanem a Gázai övezet teljes lakosságát halállal fenyegette meg arra az esetre, ha...","id":"20250306_donald-trump-vegso-figyelmeztetes-gaza-hamasz-targyalas-izraeli-tuszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75a3d070-9158-4a0e-a47e-8d9fa3133043.jpg","index":0,"item":"e2f07e9b-9a04-4490-9715-9a4a2e88371b","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_donald-trump-vegso-figyelmeztetes-gaza-hamasz-targyalas-izraeli-tuszok","timestamp":"2025. március. 06. 08:20","title":"„Engedjétek el a túszokat, különben végetek” – üzente Trump a Hamásznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f74313-e1b8-45a8-820d-94f33bc2e519","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Januárban a kiskereskedelem forgalmának volumene 4,7 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakában mért forgalmat – közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az NGM eközben az „árnövelőkkel” szembeni fellépésről ír.","shortLead":"Januárban a kiskereskedelem forgalmának volumene 4,7 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakában mért...","id":"20250306_A-KSH-szerint-januarban-elindultak-az-emberek-a-boltokba-es-meg-penzt-is-koltottek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23f74313-e1b8-45a8-820d-94f33bc2e519.jpg","index":0,"item":"2838d897-5d7b-4c01-bc78-5b29f9cd0ede","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_A-KSH-szerint-januarban-elindultak-az-emberek-a-boltokba-es-meg-penzt-is-koltottek","timestamp":"2025. március. 06. 08:30","title":"A KSH szerint januárban elindultak az emberek a boltokba, és még pénzt is költöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"HVG","category":"elet","description":"2020 első felében hasonlóan megugrott az amerikai állampolgárságukról lemondók aránya. Akkor a politikai légkör mellett az adók miatt adták fel többnyire az állampolgárságukat.","shortLead":"2020 első felében hasonlóan megugrott az amerikai állampolgárságukról lemondók aránya. Akkor a politikai légkör mellett...","id":"20250305_Rekordszamu-amerikai-allampolgar-jelentkezett-brit-allampolgarsagert-Trump-ujravalasztasa-ota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"90daed3a-f40d-4c70-bcc2-a344555f205e","keywords":null,"link":"/elet/20250305_Rekordszamu-amerikai-allampolgar-jelentkezett-brit-allampolgarsagert-Trump-ujravalasztasa-ota","timestamp":"2025. március. 05. 14:15","title":"Rekordszámú amerikai jelentkezett brit állampolgárságért Trump újraválasztása óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b717301d-8e02-41e3-999d-a591dcce4903","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A nyomokban SUV géneket is felvonultató Volvo ES90 a hagyományos szedánok és kupélimuzinok közötti határmezsgye elmosására hivatott.","shortLead":"A nyomokban SUV géneket is felvonultató Volvo ES90 a hagyományos szedánok és kupélimuzinok közötti határmezsgye...","id":"20250306_stilusos-elektromos-szedan-itt-a-700-kilometeres-hatotavu-vadonatuj-volvo-es90","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b717301d-8e02-41e3-999d-a591dcce4903.jpg","index":0,"item":"2595b015-4e26-45e9-a659-1e740ea164f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250306_stilusos-elektromos-szedan-itt-a-700-kilometeres-hatotavu-vadonatuj-volvo-es90","timestamp":"2025. március. 06. 07:58","title":"Stílusos elektromos szedán: itt a 700 kilométeres hatótávú vadonatúj Volvo ES90","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab2bde1-55fe-44c0-9af1-7e47096087e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több mint 65 millió nyilvánosan elérhető fotóból képezte ki a Google a SpeciesNet nevű, állatok felismerésére kihegyezett mesterséges intelligenciát, amit mostantól bárki használhat.","shortLead":"Több mint 65 millió nyilvánosan elérhető fotóból képezte ki a Google a SpeciesNet nevű, állatok felismerésére...","id":"20250304_google-speciesnet-mesterseges-intelligencia-allatok-felismerese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ab2bde1-55fe-44c0-9af1-7e47096087e0.jpg","index":0,"item":"2bda0dda-2483-405d-ad13-abdc942ea84e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_google-speciesnet-mesterseges-intelligencia-allatok-felismerese","timestamp":"2025. március. 04. 19:03","title":"Bárki ingyen használhatja a Google újdonságát, ami több ezer állatfajt képes felismerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ce0607-342e-458e-bd5f-c18bb1a2ab41","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A húsz fokot is meghaladja a várható hőmérséklet.","shortLead":"A húsz fokot is meghaladja a várható hőmérséklet.","id":"20250306_nyari-idojaras-hetvege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63ce0607-342e-458e-bd5f-c18bb1a2ab41.jpg","index":0,"item":"a82d609d-0dfc-49e5-8aa5-ee360b5d4b70","keywords":null,"link":"/elet/20250306_nyari-idojaras-hetvege","timestamp":"2025. március. 06. 15:18","title":"Szinte már nyári hétvégénk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04968fe9-77e5-4306-9e08-063c51f64e6d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Miután az Egyesült Államok leállította a fegyverszállítmányokat Ukrajna számára, Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy készek a fegyverszünetre és a békekötésre is.","shortLead":"Miután az Egyesült Államok leállította a fegyverszállítmányokat Ukrajna számára, Volodimir Zelenszkij bejelentette...","id":"20250304_zelenszkij-trump-hala-ukrajna-egyesult-allamok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04968fe9-77e5-4306-9e08-063c51f64e6d.jpg","index":0,"item":"20467554-a672-43a1-a33b-1e0824739ecc","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_zelenszkij-trump-hala-ukrajna-egyesult-allamok-ebx","timestamp":"2025. március. 04. 18:38","title":"Zelenszkij engedett Trumpnak, sajnálja a Fehér Házban történteket, és hálálkodott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]