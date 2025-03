Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"34e8a1b5-0b3f-445c-9771-d018cace882c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hivatalosan is lehullott a lepel a korábban érkezett elektromos A6 e-tron belső égésű motoros testvéréről, az új A6-ról.","shortLead":"Hivatalosan is lehullott a lepel a korábban érkezett elektromos A6 e-tron belső égésű motoros testvéréről, az új A6-ról.","id":"20250305_itt-a-teljesen-uj-nem-elektromos-audi-a6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34e8a1b5-0b3f-445c-9771-d018cace882c.jpg","index":0,"item":"2e559363-3fec-4d6b-9d7b-573efa04f848","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_itt-a-teljesen-uj-nem-elektromos-audi-a6","timestamp":"2025. március. 05. 07:59","title":"Itt a teljesen új, nem elektromos Audi A6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2ec280-d037-4295-b8a5-b16a4a9550d5","c_author":"Bábel Vilmos, Földes Márton ","category":"360","description":"Minél többeket szeretnék meggyőzni arról, hogy az én szakterületemen a Tisza Párt kínál megoldást – erről is beszélt a HVG-nek Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség korábbi vezérkari főnöke, aki azzal került a kormánypropaganda célkeresztjébe, hogy nyíltan beállt Magyar Péter mögé.","shortLead":"Minél többeket szeretnék meggyőzni arról, hogy az én szakterületemen a Tisza Párt kínál megoldást – erről is beszélt...","id":"20250305_ruszin-szendi-romulusz-interju-magyar-peter-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af2ec280-d037-4295-b8a5-b16a4a9550d5.jpg","index":0,"item":"e862285e-a834-4c21-a72a-6eb66cf4dacb","keywords":null,"link":"/360/20250305_ruszin-szendi-romulusz-interju-magyar-peter-tisza-part","timestamp":"2025. március. 05. 06:30","title":"Ruszin-Szendi Romulusz: Akinek már volt vérdíj a fején, az nem ijed meg ilyen fenyegetéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"810e12ba-f189-4fd8-ba5f-c3d2c19cbb57","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"360","description":"A világ legegyszerűbb és legnagyszerűbb testmozgása a gyaloglás: ideális azoknak, akik annyira elfoglaltak, hogy nem tudnak amolyan igazi sporttevékenységre időt szakítani. Egyébként még fogyni is lehet tőle, bár ahhoz azért másra is figyelni kell. ","shortLead":"A világ legegyszerűbb és legnagyszerűbb testmozgása a gyaloglás: ideális azoknak, akik annyira elfoglaltak, hogy nem...","id":"20250304_fogyas-setalassal-20-kilo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/810e12ba-f189-4fd8-ba5f-c3d2c19cbb57.jpg","index":0,"item":"152c24fe-6816-4cb8-9ded-756bd737caad","keywords":null,"link":"/360/20250304_fogyas-setalassal-20-kilo","timestamp":"2025. március. 04. 15:43","title":"Hogyan adtam le 20 kilót egyszerű sétálással ingyen, Ozempic nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7c25c3a-f8f1-441a-a895-724d0ba70eb0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Akár újabb rakétakísérletekre is sor kerülhet, miután amerikai repülőgéphordozó kötött ki Dél-Koreában.","shortLead":"Akár újabb rakétakísérletekre is sor kerülhet, miután amerikai repülőgéphordozó kötött ki Dél-Koreában.","id":"20250304_eszak-korea-kim-jodzsong-usa-megtorlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7c25c3a-f8f1-441a-a895-724d0ba70eb0.jpg","index":0,"item":"409fef7e-bc75-4536-b5b4-5d9d79aa0daa","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_eszak-korea-kim-jodzsong-usa-megtorlas","timestamp":"2025. március. 04. 14:05","title":"Kim Dzsongun húga már megtorlással is fenyegeti az Egyesült Államokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fd7d97-2fa7-4ff6-ba18-a0d0986090ee","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter a frissen kinevezett USAID-kormánybiztost, László Andrást is magával vitte Marco Rubióhoz.","shortLead":"Szijjártó Péter a frissen kinevezett USAID-kormánybiztost, László Andrást is magával vitte Marco Rubióhoz.","id":"20250304_szijjarto-peter-usa-marco-rubio-rogan-antal-szankcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82fd7d97-2fa7-4ff6-ba18-a0d0986090ee.jpg","index":0,"item":"cb4d5c4c-31d1-4132-8a1c-4a41c84f10d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_szijjarto-peter-usa-marco-rubio-rogan-antal-szankcio","timestamp":"2025. március. 04. 20:22","title":"Szijjártó szerint az amerikai külügyminiszter \"nyitottságáról biztosította\" Rogán szankciós listáról való törlésével kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1136a4-d156-4929-8395-3b90ef9b81a3","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Buvajsza Szajtyijev néhány nappal az 50. születésnapja előtt halt meg, különös körülmények között. ","shortLead":"Buvajsza Szajtyijev néhány nappal az 50. születésnapja előtt halt meg, különös körülmények között. ","id":"20250305_buvajsza-szajtyijev-birkozo-politikus-ablak-hirtelen-szivhalal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df1136a4-d156-4929-8395-3b90ef9b81a3.jpg","index":0,"item":"fdf7316f-45ec-4071-a3dd-b8559e4ed4bd","keywords":null,"link":"/sport/20250305_buvajsza-szajtyijev-birkozo-politikus-ablak-hirtelen-szivhalal","timestamp":"2025. március. 05. 11:27","title":"Újabb furcsa haláleset: kiesett az ablakon, megmérgezték vagy belehalt a betegségébe a háromszoros orosz olimpiai bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11fe6a59-9ca3-48d7-a5dd-cbaffa3c8b8c","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Helyben termelt áram helyben fogyasztva akár töredékáron. Ezt és ennél többet is ígérnek az energiaközösségek, amik már itthon is zöld utat kaptak, bár még kissé döcögőset. Pedig hatásuk kimondottan jó lehet, nézzünk akár környezeti, társadalmi, gazdasági és emberi jóléti szempontokat. Két avatott szakértővel jártuk körbe a témát az ecuadori indiánok mini vízerőműveitől Veszprém egykori pokoli tornyáig.","shortLead":"Helyben termelt áram helyben fogyasztva akár töredékáron. Ezt és ennél többet is ígérnek az energiaközösségek, amik már...","id":"20250305_energiakozossegek-megujulo-kozossegi-energia-igazsagos-atmenet-zcast-podcast--Szalkai-Lorincz-Agnes-MTVSZ--Dunai-Balint-MERSZ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11fe6a59-9ca3-48d7-a5dd-cbaffa3c8b8c.jpg","index":0,"item":"82ecd0f2-3727-49df-ba7c-39e878c0ef95","keywords":null,"link":"/zhvg/20250305_energiakozossegek-megujulo-kozossegi-energia-igazsagos-atmenet-zcast-podcast--Szalkai-Lorincz-Agnes-MTVSZ--Dunai-Balint-MERSZ","timestamp":"2025. március. 05. 15:30","title":"zCast: Rezsicsökkentés alulról – Hogyan lehetek áramtermelő úgy, hogy én is és a szomszédom is jól járjon, és a nemzetgazdaság is megköszöni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd22167-2bc1-41d0-a5dc-4bfb9025f51f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Moszkva szerint pozitív, hogy Trump béketárgyalásokat szeretne, de Ukrajnában érvényben van egy olyan törvény, amely megtiltja az elnöknek, hogy egyezkedjen az oroszokkal.","shortLead":"Moszkva szerint pozitív, hogy Trump béketárgyalásokat szeretne, de Ukrajnában érvényben van egy olyan törvény, amely...","id":"20250305_lukasenka-minszk-amerikai-ukran-orosz-targyalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fd22167-2bc1-41d0-a5dc-4bfb9025f51f.jpg","index":0,"item":"09d2ea4a-107c-4ae8-b4bd-a7a3c2d58b6c","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_lukasenka-minszk-amerikai-ukran-orosz-targyalasok","timestamp":"2025. március. 05. 12:48","title":"Lukasenka Minszkbe szeretné vinni az amerikai–ukrán–orosz tárgyalásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]