[{"available":true,"c_guid":"adea598a-b01a-4961-bd96-70314511c7ab","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Calin Georgescut, aki a gyanú szerint orosz befolyással nyerte a tavalyi első fordulót, a választási iroda tiltotta el az indulástól a miatta megismételt elnökválasztáson. Az ügyben azonban nem az övék az utolsó szó.","shortLead":"Calin Georgescut, aki a gyanú szerint orosz befolyással nyerte a tavalyi első fordulót, a választási iroda tiltotta el...","id":"20250309_calin-georgescu-elutasitas-roman-elnokvalasztas-szelsojobbos-botranyjelolt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adea598a-b01a-4961-bd96-70314511c7ab.jpg","index":0,"item":"038a4cb6-7ced-4218-acca-595fb9d6695c","keywords":null,"link":"/vilag/20250309_calin-georgescu-elutasitas-roman-elnokvalasztas-szelsojobbos-botranyjelolt-ebx","timestamp":"2025. március. 09. 19:28","title":"Elutasították a szélsőjobbos botrányjelöltet a román elnökválasztás új fordulójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab9472f-146e-49a7-8039-02b7c8a8c8b9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Mark Rutte Szarajevóban szólította fel a feszültségek feloldására az ország vezetőit.","shortLead":"Mark Rutte Szarajevóban szólította fel a feszültségek feloldására az ország vezetőit.","id":"20250310_bosznia-hercegovina-teruleti-integritas-mark-rutte-nato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ab9472f-146e-49a7-8039-02b7c8a8c8b9.jpg","index":0,"item":"baf73de2-ec4d-4312-8828-6d79ad3683f6","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_bosznia-hercegovina-teruleti-integritas-mark-rutte-nato","timestamp":"2025. március. 10. 17:03","title":"Kiállt Bosznia-Hercegovina területi integritása mellett a NATO főtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9d6e02-44fc-4238-93c6-f96baa8a0565","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országot évtizedeken át vezető elnököt decemberben űzték el.","shortLead":"Az országot évtizedeken át vezető elnököt decemberben űzték el.","id":"20250310_sziria-aszad-felszamolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d9d6e02-44fc-4238-93c6-f96baa8a0565.jpg","index":0,"item":"8844efc0-7b56-4226-94bd-1ce7177b3d3d","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_sziria-aszad-felszamolas","timestamp":"2025. március. 10. 14:56","title":"Felszámolták az Aszadot támogató erőket Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6","c_author":"Visa","category":"brandcontent","description":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi szektorban. A Visa 2024-ben is azokat az üzleteket kereste és díjazta, ahol a vásárlók a hagyományos értékesítésen túl megkapják ezt a pluszt. A Visa Boltok Boltja versenyben már második alkalommal osztották ki a fődíjakat, idén a fenntarthatósággal, a közösségi élményekkel és a kiemelkedő ügyfélkiszolgálással lehetett kitűnni a mezőnyből.","shortLead":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi...","id":"20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6.jpg","index":0,"item":"ab9c278c-c18e-40af-8262-d292feba9c2e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","timestamp":"2025. március. 10. 13:30","title":"A siker kulcsa az egyediség: a kiskereskedelmi szektor legjobbjait díjazták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828937d5-9fb3-4f82-a05c-80e7d3c5978d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az AgiBot nevű cég olyan rendszert fejlesztett a humanoid robotjához, ami minden korábbi hasonló eszköz teljesítményét felülmúlta.","shortLead":"Az AgiBot nevű cég olyan rendszert fejlesztett a humanoid robotjához, ami minden korábbi hasonló eszköz teljesítményét...","id":"20250311_humanoid-robot-agibot-go-1-mesterseges-intelligencia-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/828937d5-9fb3-4f82-a05c-80e7d3c5978d.jpg","index":0,"item":"5fa930bb-a071-4a40-a998-61e31f8ed42e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_humanoid-robot-agibot-go-1-mesterseges-intelligencia-video","timestamp":"2025. március. 11. 17:03","title":"Minden eddiginél precízebb ez az új kínai robot, videón a képességei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f885be87-555f-413d-b726-2304aa76e334","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tüntetők azért akarták blokád alá vonni az épületet, mert a közmédia egyik újságírója csőcseléknek nevezte őket. Egy civil ruhás rendőr megsérült, Vucsics szerint bolsevikok támadtak rá, de úgy tűnik, egy rohamrendőr ütötte meg.","shortLead":"A tüntetők azért akarták blokád alá vonni az épületet, mert a közmédia egyik újságírója csőcseléknek nevezte őket...","id":"20250311_szerbia-belgrad-kozmedia-diaktuntetes-rohamrendorseg-alekszandar-vucsics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f885be87-555f-413d-b726-2304aa76e334.jpg","index":0,"item":"ec9c7386-27de-49b5-9a39-0a4084959bc5","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_szerbia-belgrad-kozmedia-diaktuntetes-rohamrendorseg-alekszandar-vucsics","timestamp":"2025. március. 11. 10:47","title":"Rohamrendőrök verték szét a szerb közmédia épületéhez szervezett diáktüntetést Belgrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ec8fc0-092f-44f6-abe6-481765ea8da8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Porsche Taycan Turbo GT szedán még a kétajtós Porsche 911-re is rávert 1 másodpercet Interlagosban.","shortLead":"A Porsche Taycan Turbo GT szedán még a kétajtós Porsche 911-re is rávert 1 másodpercet Interlagosban.","id":"20250310_uj-rekordot-huzott-be-az-1108-loeros-legdurvabb-porsche-taycan-turbo-gt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54ec8fc0-092f-44f6-abe6-481765ea8da8.jpg","index":0,"item":"d897bf59-b8ff-4f84-ad00-10f414a80c37","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_uj-rekordot-huzott-be-az-1108-loeros-legdurvabb-porsche-taycan-turbo-gt","timestamp":"2025. március. 10. 07:59","title":"Új rekordot húzott be az 1108 lóerős legdurvább Porsche – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c03c891-b8a9-4992-9007-b5c71a607f18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt „Kell egy jobb ország” című számában Nagy Ervin énekel, és klip végén még a Lánchíd oroszlánja is üvölt egyet.","shortLead":"A Tisza Párt „Kell egy jobb ország” című számában Nagy Ervin énekel, és klip végén még a Lánchíd oroszlánja is üvölt...","id":"20250310_Magyar-Peter-Tisza-himnusz-radnai-nagy-ervin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c03c891-b8a9-4992-9007-b5c71a607f18.jpg","index":0,"item":"1ff5a6df-98b2-4041-bddf-23d3489597cb","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_Magyar-Peter-Tisza-himnusz-radnai-nagy-ervin-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 19:46","title":"„A rablott holmiból épültek birtokok és paloták” - megjelent Magyar Péterék új himnusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]