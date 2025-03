Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cf133ac3-89f0-4b97-8673-de83ee3f210a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Erős mérget szórt ki valaki Sülysáp és Mende határában, fokozottan védett madarak is elpusztultak. Úgy tűnik, az elkövető nem most kezdte a természetkárosítást.","shortLead":"Erős mérget szórt ki valaki Sülysáp és Mende határában, fokozottan védett madarak is elpusztultak. Úgy tűnik...","id":"20250311_madarmergezes-termeszetpusztitas-termeszetvedelem-sulysap-mende-duna-ipoly-nemzeti-park-bunugyek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf133ac3-89f0-4b97-8673-de83ee3f210a.jpg","index":0,"item":"ac3c3d22-810d-4a7d-8d99-ef4b9204db43","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_madarmergezes-termeszetpusztitas-termeszetvedelem-sulysap-mende-duna-ipoly-nemzeti-park-bunugyek-ebx","timestamp":"2025. március. 11. 11:41","title":"Újabb súlyos madármérgezés történt Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea2565a-9bdf-41ad-98c2-e033cb5fedc9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A dolgozók kenyere, ruhája és cipője függ attól, hogy megvédjük az árdrágítók ellen a forintot – mutatták be 79 éve.","shortLead":"A dolgozók kenyere, ruhája és cipője függ attól, hogy megvédjük az árdrágítók ellen a forintot – mutatták be 79 éve.","id":"20250312_Harc-az-ardragitok-ellen-Filmhirado-1946","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dea2565a-9bdf-41ad-98c2-e033cb5fedc9.jpg","index":0,"item":"7e2d7056-8a96-40db-a5f0-71f02b0bb575","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_Harc-az-ardragitok-ellen-Filmhirado-1946","timestamp":"2025. március. 12. 15:30","title":"Harc az árdrágítók ellen! – Ilyen volt a Filmhíradó 1946-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Mark Thiessen konzervatív elemző kifejti, hogy a Fehér Ház szándékait rosszul értelmezik mind a bírálók, mind a Kijev-ellenes tábor hívei. Merthogy az amerikai elnök egyáltalán nem szerelmes Vlagyimir Putyinba, nem akar Moszkvának kedvezni, másfelől nem ellenséges az ukránokkal szemben.","shortLead":"Mark Thiessen konzervatív elemző kifejti, hogy a Fehér Ház szándékait rosszul értelmezik mind a bírálók, mind...","id":"20250312_Washington-Post-Marc-Thiessen-Trump-Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95.jpg","index":0,"item":"baa84c1e-6b94-40e7-88d7-1f3ceab44f97","keywords":null,"link":"/360/20250312_Washington-Post-Marc-Thiessen-Trump-Ukrajna","timestamp":"2025. március. 12. 15:17","title":"A Washington Post kommentátora órákon át beszélt Trumppal, és szerinte sokan félreértik az elnök Ukrajna-politikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök megelégszik 25 százalékkal is.","shortLead":"Az amerikai elnök megelégszik 25 százalékkal is.","id":"20250312_egyesult-allamok-kanada-aluminium-acel-donald-trump-vam-duplazas-visszavonas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"d6a199a5-4f1d-4976-a736-4dfcf12bd56f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_egyesult-allamok-kanada-aluminium-acel-donald-trump-vam-duplazas-visszavonas","timestamp":"2025. március. 12. 06:53","title":"Trump mégsem emeli 50 százalékosra a kanadai alumíniumra és acélra kivetett vámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8513e2d-411d-460f-8238-23da8fc0fbce","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóságok hírt adtak arról is, hogy nem keresik tovább az egyik hajó fedélzetéről eltűnt tengerészt.","shortLead":"A hatóságok hírt adtak arról is, hogy nem keresik tovább az egyik hajó fedélzetéről eltűnt tengerészt.","id":"20250311_Az-angliai-rendorseg-letartoztatott-egy-59-eves-ferfit-az-eszaki-tengeri-hajoszerencsetlenseg-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8513e2d-411d-460f-8238-23da8fc0fbce.jpg","index":0,"item":"df19bb67-2d0b-428b-8658-a29b6eb6e6c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_Az-angliai-rendorseg-letartoztatott-egy-59-eves-ferfit-az-eszaki-tengeri-hajoszerencsetlenseg-ugyeben","timestamp":"2025. március. 11. 19:06","title":"Letartóztattak egy 59 éves férfit az északi-tengeri hajószerencsétlenség ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6f1b96b-2442-405f-b9c1-c0e6d0adb501","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Keir Starmer telefonon beszélt az amerikai elnökkel.","shortLead":"Keir Starmer telefonon beszélt az amerikai elnökkel.","id":"20250310_ukrajnai-haboru-katonai-segely-donald-trump-keir-starmer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6f1b96b-2442-405f-b9c1-c0e6d0adb501.jpg","index":0,"item":"7722b63f-3ebd-4e09-94d8-3ec7692b9ef1","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_ukrajnai-haboru-katonai-segely-donald-trump-keir-starmer","timestamp":"2025. március. 10. 20:56","title":"Az Ukrajnának nyújtott katonai segély újraindításáról győzködte Trumpot a brit miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Legfeljebb 10 százalék maradhat a kereskedőnél 30 alapvető élelmiszer esetén. Ez ugyan nem konkrét árstop, de a korábbihoz képest bő háromszor annyi termékre érvényes.","shortLead":"Legfeljebb 10 százalék maradhat a kereskedőnél 30 alapvető élelmiszer esetén. Ez ugyan nem konkrét árstop, de...","id":"20250311_itt-az-uj-arstop-arrestop-orban-viktor-aremelkedes-inflacio-maximalizalt-arres-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1.jpg","index":0,"item":"53d55b02-a866-4eb0-8e2a-76618b32a9d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_itt-az-uj-arstop-arrestop-orban-viktor-aremelkedes-inflacio-maximalizalt-arres-ebx","timestamp":"2025. március. 11. 09:33","title":"Orbán árstop helyett árrésstopot jelentett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sokan örülhetnek majd, amikor meglátják Varga Mihály aláírását, és a kezükbe is foghatják az ezzel ellátott pénzt.","shortLead":"Sokan örülhetnek majd, amikor meglátják Varga Mihály aláírását, és a kezükbe is foghatják az ezzel ellátott pénzt.","id":"20250312_Varga-Mihaly-forint-alairas-bemutato-bankjegy-penz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad.jpg","index":0,"item":"14b25e39-ba06-4cc6-a927-d8f18c3e7a70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_Varga-Mihaly-forint-alairas-bemutato-bankjegy-penz","timestamp":"2025. március. 12. 13:24","title":"Varga Mihály bemutatta, hogyan néz majd ki a forint mostantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]