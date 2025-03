Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tűzoltó is megjelent az ülésteremben.","shortLead":"Egy tűzoltó is megjelent az ülésteremben.","id":"20250318_parlament-pride-tiltasa-torveny-momentum-fustgyertya-galeria-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930.jpg","index":0,"item":"6b3ab608-9cda-4c0f-90e3-b74e9009e14c","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_parlament-pride-tiltasa-torveny-momentum-fustgyertya-galeria-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 14:39","title":"Füstgyertyák és szovjet himnusz mellett fogadták el a Pride-ot betiltó törvényt – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b35f6fb-8740-4a62-90cd-e90dd87649eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig kitartóan fagy éjjel, de a hőmérséklet szerdán tovább emelkedik.","shortLead":"Még mindig kitartóan fagy éjjel, de a hőmérséklet szerdán tovább emelkedik.","id":"20250319_Fagyos-reggel-utan-visszalopakodik-a-tavasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b35f6fb-8740-4a62-90cd-e90dd87649eb.jpg","index":0,"item":"5edb0cf2-1a18-485f-8893-f6f593923805","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Fagyos-reggel-utan-visszalopakodik-a-tavasz","timestamp":"2025. március. 19. 08:07","title":"Fagyos reggel után visszalopakodik a tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a43ff59d-45af-47f1-bec7-c50640eace13","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók felfedezték, hogy a hámsejtek is képesek arra, hogy kommunikáljanak, csak sokkal lassabban, mint az az idegrendszerben történne.","shortLead":"Amerikai kutatók felfedezték, hogy a hámsejtek is képesek arra, hogy kommunikáljanak, csak sokkal lassabban, mint...","id":"20250318_sikoly-hamsejt-kommunikacio-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a43ff59d-45af-47f1-bec7-c50640eace13.jpg","index":0,"item":"a0f11c42-0d37-4b9f-bad2-8a85358210bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_sikoly-hamsejt-kommunikacio-egeszseg","timestamp":"2025. március. 18. 20:03","title":"Halk sikollyal kommunikál az emberi bőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5568747d-9cbc-4f71-bcb4-4026b6144197","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A pápa egyelőre kórházban van, de a jelek szerint optimisták a gyógyulását illetően.","shortLead":"A pápa egyelőre kórházban van, de a jelek szerint optimisták a gyógyulását illetően.","id":"20250318_Karoly-kiraly-Ferenc-papa-Vatikan-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5568747d-9cbc-4f71-bcb4-4026b6144197.jpg","index":0,"item":"bb467268-9a42-40cb-a4a0-6669abe3bdde","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Karoly-kiraly-Ferenc-papa-Vatikan-latogatas","timestamp":"2025. március. 18. 16:28","title":"Károly király áprilisban meglátogathatja Ferenc pápát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5412cea0-d10b-4ad2-bbd6-83c8d1e3d3eb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tovább tart a két üzemanyagfajta ellentétes ármozgása.","shortLead":"Tovább tart a két üzemanyagfajta ellentétes ármozgása.","id":"20250319_Megint-modosulnak-az-uzemanyagarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5412cea0-d10b-4ad2-bbd6-83c8d1e3d3eb.jpg","index":0,"item":"be813057-b350-4bb5-9824-ac32c5d923cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_Megint-modosulnak-az-uzemanyagarak","timestamp":"2025. március. 19. 11:21","title":"Megint módosulnak az üzemanyagárak – ennyibe kerül csütörtöktől a tankolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b233cb21-655a-4591-83e0-85c9c21f7448","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kongónak megtetszett Washington Ukrajnának tett ajánlata: az afrikai ország szívesen adna ásványkincseket az USA-nak, ha az amerikaiak cserébe leverik az országban működő fegyveres csoportokat.","shortLead":"Kongónak megtetszett Washington Ukrajnának tett ajánlata: az afrikai ország szívesen adna ásványkincseket az USA-nak...","id":"20250320_Az-USA-a-vilag-csendorebol-a-vilag-megveheto-kidoboembere-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b233cb21-655a-4591-83e0-85c9c21f7448.jpg","index":0,"item":"a3f4646a-1e8c-4185-9af8-d94f08c02ce6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Az-USA-a-vilag-csendorebol-a-vilag-megveheto-kidoboembere-lett","timestamp":"2025. március. 20. 09:05","title":"Az USA a világ csendőréből a világ megvehető kidobóembere lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463c6d56-5a72-439a-96cf-528821486ef4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jelek szerint a Fiat Grande Panda mindenképpen megérdemel egy kis sportosítást.","shortLead":"Jelek szerint a Fiat Grande Panda mindenképpen megérdemel egy kis sportosítást.","id":"20250319_magyar-kez-rajzolta-igazan-vagannya-a-legujabb-fiat-grande-panda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/463c6d56-5a72-439a-96cf-528821486ef4.jpg","index":0,"item":"bfe6f8a6-9813-4ecc-82cd-a76d1f2d7d1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_magyar-kez-rajzolta-igazan-vagannya-a-legujabb-fiat-grande-panda","timestamp":"2025. március. 19. 06:41","title":"Magyar kéz rajzolta igazán vagánnyá a legújabb Fiatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"975f7854-09c4-47d1-9c7e-8c9f343a1bef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olyan nagy volt az érdeklődés Az Őrült Nők Ketrece budapesti búcsúelőadására, hogy meghirdettek még egy, délutáni időpontot is aznapra.","shortLead":"Olyan nagy volt az érdeklődés Az Őrült Nők Ketrece budapesti búcsúelőadására, hogy meghirdettek még egy, délutáni...","id":"20250319_orult-nok-ketrece-eloadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/975f7854-09c4-47d1-9c7e-8c9f343a1bef.jpg","index":0,"item":"8ff8d0de-494f-40bc-83db-e14e97011536","keywords":null,"link":"/kultura/20250319_orult-nok-ketrece-eloadas","timestamp":"2025. március. 19. 14:03","title":"Dupla arénás előadással búcsúznak Budapesttől az Őrült Nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]