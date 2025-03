Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"17c5cf89-523c-4be3-aa6b-2a443914cb00","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Beperelte a profi tenisz irányító szervezeteit a Novak Djokovic és Vasek Pospisil által alapított érdekvédelmi szövetség, amely több jogot követel a játékosoknak.","shortLead":"Beperelte a profi tenisz irányító szervezeteit a Novak Djokovic és Vasek Pospisil által alapított érdekvédelmi...","id":"20250319_novak-djokovic-ptpa-tenisz-szervezetek-per-jolet-ranglista-penzdijak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17c5cf89-523c-4be3-aa6b-2a443914cb00.jpg","index":0,"item":"7bfa7281-da47-4911-99f0-482201e88907","keywords":null,"link":"/sport/20250319_novak-djokovic-ptpa-tenisz-szervezetek-per-jolet-ranglista-penzdijak","timestamp":"2025. március. 19. 11:46","title":"Háborút indítottak Djokovicék a teniszt „kartellként” irányító szervezetek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410da100-ee6b-4cc5-ba6c-0263fb4370fb","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"A WorldCom alig több mint tíz év alatt az USA egyik, ha nem a legnagyobb távközlési vállalatává nőtt, az ezredfordulón pedig a dotcom buborék túlkapásait szimbolizálta. Vezetője, Bernie Ebbers, akire öltözéke miatt a „távközlési cowboy” becenevet aggatták, a számvitelről és a technológiáról nem sokat tudott, de biztosan tudta, hogyan kell üzletet kötni. Nagy csalások című sorozatunk legújabb cikke.","shortLead":"A WorldCom alig több mint tíz év alatt az USA egyik, ha nem a legnagyobb távközlési vállalatává nőtt, az ezredfordulón...","id":"20250318_Bernie-Ebbers-WorldCom-nagy-csalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/410da100-ee6b-4cc5-ba6c-0263fb4370fb.jpg","index":0,"item":"10b74fc7-82cb-4a20-98c5-29bc8b0919c5","keywords":null,"link":"/360/20250318_Bernie-Ebbers-WorldCom-nagy-csalasok","timestamp":"2025. március. 18. 19:30","title":"A tornatanár, aki emailezni sem volt hajlandó, így is a világ egyik legnagyobb csalását hozta össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikai és európai titkosszolgálati jelentések is arról szólnak, hogy szó sincs teljes bekerítésről a kurszki régióban, csak jelentős területvesztésről.","shortLead":"Amerikai és európai titkosszolgálati jelentések is arról szólnak, hogy szó sincs teljes bekerítésről a kurszki...","id":"20250320_CIA-Oroszorszag-Ukrajna-haboru-kurszk-bekerites-titkosszolgalat-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483.jpg","index":0,"item":"d61935b3-5af3-4765-bff0-bb57f8b03dc8","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_CIA-Oroszorszag-Ukrajna-haboru-kurszk-bekerites-titkosszolgalat-tuzszunet","timestamp":"2025. március. 20. 14:56","title":"CIA: Nem kerítették be az ukrán csapatokat Kurszknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db292f61-3431-4177-a7f5-ef9f696810b2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Erős jelenetet vett fel egy kívülálló. ","shortLead":"Erős jelenetet vett fel egy kívülálló. ","id":"20250319_Kotekedes-koccanas-utan-uldozes-Ulloi-uton-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db292f61-3431-4177-a7f5-ef9f696810b2.jpg","index":0,"item":"6903e603-d6ad-4345-9d7e-3b416395d066","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_Kotekedes-koccanas-utan-uldozes-Ulloi-uton-video","timestamp":"2025. március. 19. 08:26","title":"Kötekedés és koccanás után üldözés következett két autós között az Üllői úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74b0144-dec9-491a-bfc7-42a82d34851f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"1985-ben leszakadt egy fűszerpolc az otthonukban, az ezt követő szóváltás hozta az ötletet számára, hogy fűszerekkel foglalkozzon. ","shortLead":"1985-ben leszakadt egy fűszerpolc az otthonukban, az ezt követő szóváltás hozta az ötletet számára, hogy fűszerekkel...","id":"20250318_Meghalt-Horvath-Rozi-a-fuszermarka-nevadoja-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74b0144-dec9-491a-bfc7-42a82d34851f.jpg","index":0,"item":"2480123f-a1ed-49b1-a4c5-3b65aafeff51","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Meghalt-Horvath-Rozi-a-fuszermarka-nevadoja-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 19:00","title":"Meghalt Horváth Rozi, a fűszermárka névadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f1ead6-eb3f-4e1c-9c28-b7c7a80e530c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt gondolják, kicsi rá az esély, hogy valamelyik gyerek szórakozik.","shortLead":"Azt gondolják, kicsi rá az esély, hogy valamelyik gyerek szórakozik.","id":"20250319_Bombariado-Csepel-Ukrajna-ukran-menekultek-oktatas-ukran-magyar-iskola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42f1ead6-eb3f-4e1c-9c28-b7c7a80e530c.jpg","index":0,"item":"1b7ecea7-4b33-4484-abb8-13cbc1778905","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Bombariado-Csepel-Ukrajna-ukran-menekultek-oktatas-ukran-magyar-iskola","timestamp":"2025. március. 19. 10:27","title":"A héten már négyszer volt bombariadó egy ukrán menekülteket fogadó csepeli iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d0d322-3d1a-4e3a-a594-322d3b4ed0a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkezett az első előzetes a klasszikus családi vígjáték második részéhez.","shortLead":"Megérkezett az első előzetes a klasszikus családi vígjáték második részéhez.","id":"20250319_Jamie-Lee-Curtis-es-Lindsay-Lohan-ujra-testet-cserel-a-Nem-ferek-a-borodbe-folytatasaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65d0d322-3d1a-4e3a-a594-322d3b4ed0a4.jpg","index":0,"item":"c8c606de-b932-44fa-83e6-47f412ce0fa6","keywords":null,"link":"/kultura/20250319_Jamie-Lee-Curtis-es-Lindsay-Lohan-ujra-testet-cserel-a-Nem-ferek-a-borodbe-folytatasaban","timestamp":"2025. március. 19. 13:10","title":"Jamie Lee Curtis és Lindsay Lohan újra testet cserél a Nem férek a bőrödbe folytatásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d369de-34e0-4ec2-be47-fb71e8098af2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűtőre és mikróra gyűjt a mentők szervezete a Budapestre rendelt munkatársaknak, hogy meg tudják melegíteni az ételt, amit egy cég ajánlott fel számukra – írja a 444.hu. ","shortLead":"Hűtőre és mikróra gyűjt a mentők szervezete a Budapestre rendelt munkatársaknak, hogy meg tudják melegíteni az ételt...","id":"20250319_mentok-mikro-huto-gyujtes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88d369de-34e0-4ec2-be47-fb71e8098af2.jpg","index":0,"item":"19839ec2-ec41-45b3-af9a-29d6cb7e2c18","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_mentok-mikro-huto-gyujtes","timestamp":"2025. március. 19. 12:17","title":"Mikróra és hűtőre gyűjtenek a mentőknek, hogy megehessék a nekik felajánlott ételt, a mentőszolgálat szerint ez provokáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]