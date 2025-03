Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi médiában mondta el, hogy a gyorsan dráguló bankolás ügyében mi tartana kívánatos szintnek.","shortLead":"Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi médiában mondta el, hogy a gyorsan dráguló bankolás ügyében mi...","id":"20250321_bank-bankszamla-dragulas-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"235665fc-020d-4442-968d-53947771370f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_bank-bankszamla-dragulas-nagy-marton","timestamp":"2025. március. 21. 08:56","title":"Nagy Márton üzent a bankoknak, ekkora díjcsökkentést vár el tőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d596edc1-ecd5-475f-8f14-61dcc9b2181d","c_author":"Equilor Alapkezelő Zrt.","category":"brandcontent","description":"Az Equilor Alapkezelő Zrt. a hazai befektetési szektor stabil és meghatározó szereplője. Professzionális vagyonkezeléssel, portfólió kezeléssel, befektetési tanácsadással foglalkozik, a magántőke alapoktól kezdve az ingatlanbefektetésekig minden területen kiemelkedő szakértelemmel bír. A hazai piacra elsőként, itthon még nem ismert szolgáltatást vezetett be több mint 2 éve, ami már a prémiumon túli területet fedi le: ez az Equilor Wealth Office, a privátbanki szolgáltatások csúcsa, amelyről Dobó István wealth office igazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Az Equilor Alapkezelő Zrt. a hazai befektetési szektor stabil és meghatározó szereplője. Professzionális...","id":"20250317_Privatbanki-szolgaltatas-befektetes-equilor-alapkezelo-zrt-interju-dobo-istvan-wealth-office","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d596edc1-ecd5-475f-8f14-61dcc9b2181d.jpg","index":0,"item":"6351687f-2e65-486e-85ca-579329f9dcd2","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250317_Privatbanki-szolgaltatas-befektetes-equilor-alapkezelo-zrt-interju-dobo-istvan-wealth-office","timestamp":"2025. március. 20. 11:35","title":"Felülteljesítő hozamok, személyi asszisztens gombnyomásra: ez mindent átír, amit eddig a privátbanki szolgáltatásokról gondolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4c9304-27ac-462c-a129-6134e8ad8f73","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk képviselője a gyülekezési törvény szigorításának megszavazását követően Lőcsei Lajos momentumos képviselő felé tett rasszista kiszólást.","shortLead":"A Mi Hazánk képviselője a gyülekezési törvény szigorításának megszavazását követően Lőcsei Lajos momentumos képviselő...","id":"20250319_novak-elod-locsei-lajos-mi-hazank-momentum-pride-parlament-rasszizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b4c9304-27ac-462c-a129-6134e8ad8f73.jpg","index":0,"item":"4bcbd954-1c26-4f61-837f-68d5a10d890a","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_novak-elod-locsei-lajos-mi-hazank-momentum-pride-parlament-rasszizmus","timestamp":"2025. március. 19. 14:53","title":"Novák Előd a Momentum roma képviselőjének: \"Nem a putriban vagy!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdea803-95f9-4aea-8e5a-c92e43a5b943","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"A nehéz gazdasági helyzetben komoly segítséget jelenthet az ipari szereplők számára a kapcsolatépítés és a szinergiák kiaknázása. A Hungexpo területén ezúttal is az évente ismétlődő társrendezvénnyel, az Automotive Hungary szakkiállítással közösen várják majd a kiállítók a látogatókat. A legnagyobb hazai üzleti-ipari szakkiállításról, az Ipar Napjairól Márki Enikő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"A nehéz gazdasági helyzetben komoly segítséget jelenthet az ipari szereplők számára a kapcsolatépítés és a szinergiák...","id":"20250219_Hungexpo-Ipar-Napjai-2025-szakkiallitas-jelentkezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fdea803-95f9-4aea-8e5a-c92e43a5b943.jpg","index":0,"item":"e0905227-27ef-4d8e-a370-7a19aa97dac0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250219_Hungexpo-Ipar-Napjai-2025-szakkiallitas-jelentkezes","timestamp":"2025. március. 20. 19:30","title":"Íme Magyarország legjelentősebb ipari találkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt a Pride aggasztja, Budapest főpolgármesterét pedig a „fékevesztett hatalom” gyűlölködése.","shortLead":"A miniszterelnököt a Pride aggasztja, Budapest főpolgármesterét pedig a „fékevesztett hatalom” gyűlölködése.","id":"20250321_Sajat-szavaival-vagtak-vissza-Orbannak-a-Pride-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b.jpg","index":0,"item":"b595a4f1-5eec-483c-989a-ab6ea5a1040c","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_Sajat-szavaival-vagtak-vissza-Orbannak-a-Pride-ugyeben","timestamp":"2025. március. 21. 08:48","title":"Saját szavaival vágtak vissza Orbánnak a Pride betiltása ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a289eac7-656f-451e-810c-abe93a3f9f71","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Elmondása szerint az autizmusa sokat segített neki pályafutása során.","shortLead":"Elmondása szerint az autizmusa sokat segített neki pályafutása során.","id":"20250319_autizmus-adhd-interju-bbc-lucy-bronze-angol-valogatott-chelsea-barcelona-noi-focista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a289eac7-656f-451e-810c-abe93a3f9f71.jpg","index":0,"item":"2cf4f99e-7ba1-43d5-aaf1-01cd64dcbdb7","keywords":null,"link":"/sport/20250319_autizmus-adhd-interju-bbc-lucy-bronze-angol-valogatott-chelsea-barcelona-noi-focista","timestamp":"2025. március. 19. 10:58","title":"„Mindig is tudtam, hogy autista vagyok” – őszintén vallott autizmusáról és ADHD-járól az angol női válogatott focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d919b76-50c0-4c01-a1b6-de5476f1b904","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tető jókora díszléce lerepülhet a kocsiról. ","shortLead":"A tető jókora díszléce lerepülhet a kocsiról. ","id":"20250320_Visszahivjak-az-osszes-Cybertruckot-mert-szeteshetnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d919b76-50c0-4c01-a1b6-de5476f1b904.jpg","index":0,"item":"75a332cf-42e6-4e14-a2e1-e489092c5bdb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_Visszahivjak-az-osszes-Cybertruckot-mert-szeteshetnek","timestamp":"2025. március. 20. 16:55","title":"Visszahívják az összes Cybertruckot, mert széteshet a karosszéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b4df84-972d-49e7-bb6c-90896750e0ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A strasbourgi bíróságon pert nyert a magyar állammal szemben az az egykori fogvatartott, akit önkényesen megakadályoztak abban, hogy ott lehessen édesanyja és testvére temetésén. Pedig alig volt hátra a büntetéséből, és kifejezetten mintaszerű volt a viselkedése. A férfit képviselő Magyar Helsinki Bizottság a döntéssel kapcsolatban hangsúlyozta: a kegyeleti jog a fogvatartottat is megilleti. ","shortLead":"A strasbourgi bíróságon pert nyert a magyar állammal szemben az az egykori fogvatartott, akit önkényesen...","id":"20250319_fogvatartott-temetes-strasbourg-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40b4df84-972d-49e7-bb6c-90896750e0ac.jpg","index":0,"item":"d30fb63f-2f6f-4cc5-99d0-e162426f0eab","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_fogvatartott-temetes-strasbourg-per","timestamp":"2025. március. 19. 11:48","title":"Pert nyert a rab, akit nem engedtek el sem édesanyja, sem a testvére temetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]