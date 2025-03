Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"77f99781-4805-4e79-84e3-95bf97c09fe1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas Dezső a Tisza-szigetek koordinációjáért felelt.","shortLead":"Farkas Dezső a Tisza-szigetek koordinációjáért felelt.","id":"20250324_Farkas-Dezso-Magyar-Peter-Tisza-Part-tavozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77f99781-4805-4e79-84e3-95bf97c09fe1.jpg","index":0,"item":"30132f16-e293-44d7-b73e-62e9753d4321","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Farkas-Dezso-Magyar-Peter-Tisza-Part-tavozas-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 12:14","title":"Alig tért vissza, ismét távozik a Tisza egyik kulcsembere a pártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e54e5a-fd9e-479d-ad6d-31b3c9a2bff6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felszólalók szerint, ha nem szólnak, hogy nincs rendben a bíróságokba vetett közbizalom rombolása, hogyan bízhatnának az emberek abban, hogy az ő jogaikat képesek leszünk megvédeni.","shortLead":"A felszólalók szerint, ha nem szólnak, hogy nincs rendben a bíróságokba vetett közbizalom rombolása, hogyan bízhatnának...","id":"20250323_gyertyagyujtas-tiltakozas-birak-Orban-poloskazos-beszed-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4e54e5a-fd9e-479d-ad6d-31b3c9a2bff6.jpg","index":0,"item":"deb7ae72-6990-4097-8dc2-932d24dbaeed","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_gyertyagyujtas-tiltakozas-birak-Orban-poloskazos-beszed-ebx","timestamp":"2025. március. 23. 20:29","title":"Minden a szavakkal kezdődik – gyertyagyújtással tiltakoztak a bírák Orbán poloskázós beszéde miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573507a-04f5-402c-a6f0-b3c6215dfccd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Tavaly a klubnak 5,7, a mögötte álló alapítványnak pedig 8,8 milliárd forint bevétele volt – utóbbi szinte kizárólag vissza nem térítendő támogatás, amelynek nagyobbik része közvetlenül az államtól érkezett.","shortLead":"Tavaly a klubnak 5,7, a mögötte álló alapítványnak pedig 8,8 milliárd forint bevétele volt – utóbbi szinte kizárólag...","id":"20250324_foci-nb-i-puskas-akademia-felcsut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f573507a-04f5-402c-a6f0-b3c6215dfccd.jpg","index":0,"item":"cda8cd82-6388-49e7-b766-05044bfc674b","keywords":null,"link":"/kkv/20250324_foci-nb-i-puskas-akademia-felcsut","timestamp":"2025. március. 24. 11:22","title":"Kis csapat: 14 év alatt 143 milliárd forintból jutott az NB I. élére a Puskás Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26248e83-0ea1-430c-a809-b522bfe49c50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Steven Witkoff, az amerikai különmegbízott arról is áradozott egy sort Tucker Carlsonnak, hogy Putyin egy Trumpról készült szép festményt ajándékozott az elnöknek.","shortLead":"Steven Witkoff, az amerikai különmegbízott arról is áradozott egy sort Tucker Carlsonnak, hogy Putyin egy Trumpról...","id":"20250323_witkoff-oroszorszag-trump-festmeny-putyin-nepszavazasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26248e83-0ea1-430c-a809-b522bfe49c50.jpg","index":0,"item":"bd852b04-8cc3-4c7a-816f-f2517cc52592","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_witkoff-oroszorszag-trump-festmeny-putyin-nepszavazasok","timestamp":"2025. március. 23. 09:40","title":"Az amerikaiak legitimnek tekintik a megszállt területeken rendezett orosz népszavazásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bfc2e12-9ac9-45b5-acfe-af16a07f0cfe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondja, nem akar a 25 évesekkel versenyezni, másra szeretné használni az életkorával járó bölcsességet.","shortLead":"Azt mondja, nem akar a 25 évesekkel versenyezni, másra szeretné használni az életkorával járó bölcsességet.","id":"20250324_george-clooney-romantikus-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bfc2e12-9ac9-45b5-acfe-af16a07f0cfe.jpg","index":0,"item":"03f288c1-4c93-4f34-b115-0ddb14524b7c","keywords":null,"link":"/elet/20250324_george-clooney-romantikus-film","timestamp":"2025. március. 24. 11:44","title":"Egy korszak vége: George Clooney nem fog több romantikus filmben szerepelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fe10e6-b090-4a02-af5f-96d0204057a1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kettő McLaren-siker Sanghajban.","shortLead":"Kettő McLaren-siker Sanghajban.","id":"20250323_Rajt-cel-gyozelmet-aratott-Oscar-Piastri-a-Kinai-Nagydijon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71fe10e6-b090-4a02-af5f-96d0204057a1.jpg","index":0,"item":"9df82f1a-65ed-4c0e-961f-96d8a00e707c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250323_Rajt-cel-gyozelmet-aratott-Oscar-Piastri-a-Kinai-Nagydijon","timestamp":"2025. március. 23. 10:03","title":"Rajt-cél győzelmet aratott Oscar Piastri a Kínai Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szerencsére senki nem sérült meg, amikor egy méretes villám egy autópályát talált telibe. ","shortLead":"Szerencsére senki nem sérült meg, amikor egy méretes villám egy autópályát talált telibe. ","id":"20250324_vihar-kozeli-villamlas-fedelzeti-kamera-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47.jpg","index":0,"item":"cad1a00f-dfe7-48c8-8795-d47cb955cbc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_vihar-kozeli-villamlas-fedelzeti-kamera-video","timestamp":"2025. március. 24. 15:33","title":"Valóra vált rémálom: centikkel az autók mellett csapott be a villám – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7113ecc-4c43-4b38-a8d8-2df512befd63","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A szerencsejáték-szervezők szerint rossz golyókészlettel töltötték fel a sorsológépet, az illetékes minisztert ez nem hatotta meg, a teljes vezetést kirúgta.","shortLead":"A szerencsejáték-szervezők szerint rossz golyókészlettel töltötték fel a sorsológépet, az illetékes minisztert ez nem...","id":"20250324_bolgar-lotto-41-35-lehetseges-nyeroszam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7113ecc-4c43-4b38-a8d8-2df512befd63.jpg","index":0,"item":"e95fe9ab-071f-4534-8d09-ee139e17f5ca","keywords":null,"link":"/elet/20250324_bolgar-lotto-41-35-lehetseges-nyeroszam","timestamp":"2025. március. 24. 13:27","title":"Megint csoda történt a bolgár lottón: kihúzták a 41-est, miközben a 35 a legnagyobb szám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]