Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9f7b3774-8883-4adf-b83c-4a167987b661","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A későbbi ellenzéki politikus korábban többször is sikertelenül próbálta magát felvetetni a kormányba, de tavaly tavasszal az is felmerült benne, hogy főpolgármester-jelöltként ráindul Karácsony Gergelyre, amiről állítólag Puzsér Róbert és Zaránd Péter beszélték le.","shortLead":"A későbbi ellenzéki politikus korábban többször is sikertelenül próbálta magát felvetetni a kormányba, de tavaly...","id":"20250325_Direkt36-magyar-peter-ner-politikai-ambiciok-onallosag-konfrontativ-stilus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f7b3774-8883-4adf-b83c-4a167987b661.jpg","index":0,"item":"b419ee03-a598-4fad-bba6-04deeb9efa30","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_Direkt36-magyar-peter-ner-politikai-ambiciok-onallosag-konfrontativ-stilus","timestamp":"2025. március. 25. 08:14","title":"Direkt36: Magyar Péter a konfrontatív stílusa és a túlzott önállósága miatt sodródott a NER partvonalára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225c318b-ae2d-44ae-a46b-0c450830dc59","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Zsigó Róbert államtitkár szerint ha a boltok emelni kezdik a nem árrésstoppolt termékek árait, a kormánynak lehetősége van keményebben fellépni.","shortLead":"Zsigó Róbert államtitkár szerint ha a boltok emelni kezdik a nem árrésstoppolt termékek árait, a kormánynak lehetősége...","id":"20250325_Zsigo-minden-elelmiszer-kategoriara-kiterjeszthetik-az-arresstopot-arstop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/225c318b-ae2d-44ae-a46b-0c450830dc59.jpg","index":0,"item":"19a361f6-e929-4f11-84b0-d85a8b17ee65","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_Zsigo-minden-elelmiszer-kategoriara-kiterjeszthetik-az-arresstopot-arstop","timestamp":"2025. március. 25. 08:14","title":"Akár minden élelmiszer-kategóriára kiterjeszthetik az árrésstopot, sőt árstop is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3724ae4-d0ee-4bb8-bbba-5caf40fe4546","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók azt vizsgálták meg, képesek-e emlékezni a csecsemők. Az elfogadott teória szerint 3 éves korig nem alakulnak ki emlékek, ám úgy tűnik, ez nem egészen van így.","shortLead":"Amerikai kutatók azt vizsgálták meg, képesek-e emlékezni a csecsemők. Az elfogadott teória szerint 3 éves korig nem...","id":"20250324_csecsemo-babakor-agy-emlek-kialakulasa-hippokampusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3724ae4-d0ee-4bb8-bbba-5caf40fe4546.jpg","index":0,"item":"c3b880b8-18d8-40ca-ab07-e895c5bd920b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_csecsemo-babakor-agy-emlek-kialakulasa-hippokampusz","timestamp":"2025. március. 24. 20:03","title":"Miért nem emlékszünk arra, ami babakorban történt? A válasz egészen meglepő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6102c3c7-50db-46ea-8d26-041df9f05c76","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A lap információi szerint a Gazdasági Kabinet az élelmezési norma emelését is támogatja.","shortLead":"A lap információi szerint a Gazdasági Kabinet az élelmezési norma emelését is támogatja.","id":"20250325_Nepszava-Megemelik-a-jarobeteg-a-korhazi-aktiv-es-kronikus-alapdijakat-korhazi-adossagok-tartozasok-adossagrendezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6102c3c7-50db-46ea-8d26-041df9f05c76.jpg","index":0,"item":"e749e9ae-9b77-4266-88d8-2b5930cbc7d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_Nepszava-Megemelik-a-jarobeteg-a-korhazi-aktiv-es-kronikus-alapdijakat-korhazi-adossagok-tartozasok-adossagrendezes","timestamp":"2025. március. 25. 07:42","title":"Népszava: Megemelik a járóbeteg-, a kórházi aktív és krónikus alapdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e22fa0-b758-462a-884b-b7951d7422f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A mentésben résztvevő szakemberek közül is többen életüket vesztették.","shortLead":"A mentésben résztvevő szakemberek közül is többen életüket vesztették.","id":"20250326_del-korea-erdotuz-halalos-aldozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9e22fa0-b758-462a-884b-b7951d7422f1.jpg","index":0,"item":"3e970bbc-ba89-4706-9ebb-60bd215cac21","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_del-korea-erdotuz-halalos-aldozat","timestamp":"2025. március. 26. 07:15","title":"Erdőtüzek tombolnak Dél-Koreában, már legalább 22 halálos áldozat van – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ede08f1-4fdd-40f2-b474-4cb3a1c0125d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 37 éves férfi külföldről rendelt alapanyagokból készítette megrendelőinek a kábítószert.","shortLead":"A 37 éves férfi külföldről rendelt alapanyagokból készítette megrendelőinek a kábítószert.","id":"20250325_droglabor-sopron-rendorseg-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ede08f1-4fdd-40f2-b474-4cb3a1c0125d.jpg","index":0,"item":"adbede6a-72fc-485c-a858-99f9a4ce2b68","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_droglabor-sopron-rendorseg-video","timestamp":"2025. március. 25. 11:02","title":"Elefántnyugtatót is talált a rendőrség a soproni Walter White-nál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A fizetős ügyfelek mostantól rugalmasabb módon beszélgethetnek a ChatGPT-vel, miután az megkapta az OpenAI vonatkozó frissítését.","shortLead":"A fizetős ügyfelek mostantól rugalmasabb módon beszélgethetnek a ChatGPT-vel, miután az megkapta az OpenAI vonatkozó...","id":"20250325_openai-chatgpt-elo-beszed-advanced-voice-mode","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790.jpg","index":0,"item":"ce15b967-399c-4273-a00f-341f5cfd6244","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_openai-chatgpt-elo-beszed-advanced-voice-mode","timestamp":"2025. március. 25. 10:03","title":"Kapott egy frissítést a beszélgetős ChatGPT, már nem vág a felhasználó szavába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f47ba9-f2ed-4b67-9e5b-7c67f359372d","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A városi tanács elnézést kért, és megígérték, hogy ingyen orvosolják a problémát.","shortLead":"A városi tanács elnézést kért, és megígérték, hogy ingyen orvosolják a problémát.","id":"20250325_toronyhaz-london-ablak-forditva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1f47ba9-f2ed-4b67-9e5b-7c67f359372d.jpg","index":0,"item":"7bee3089-2337-4d63-94ab-852f6ef77000","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250325_toronyhaz-london-ablak-forditva","timestamp":"2025. március. 25. 17:46","title":"Sikerült úgy felújítani egy toronyházat Londonban, hogy fordítva szerelték be az ablaküvegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]