Erdős Péter a Kádár-kor második felében afféle mindenhatónak számított a magyar popzenében, de nem a zenei teljesítménye, hanem a hatalma okán. Persze még róla is jelentettek, mint azt az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának Facebook-oldalára felkerült, 1985-ben készült jelentés is bizonyítja. Eszerint a Stimecz fedőnevű titkos megbízott a popcézár maffiózó stílusáról értekezett a tartótisztjének és más meredek észrevételeiről is beszámolt. Például kifejti véleményét, hogy Erdős szerinte “tudatos kulturális bomlasztó tevékenységet fejt ki – mindenképpen politikailag veszélyes elem”.

A jelentés részletei:

Általános hangulati tényezőként említette meg a tmb. a napjainkban egyre érzékelhetőbb „Nagy Imre-rehabilitációs hangulat” erősödését, úgy az irodalmi életben, mint a szellemi élet más területein. Ezt bizonyítják a különböző folyóiratcikkek, valamint – az általa csak hallott – olyan hírek, miszerint ezzel kapcsolatos illegális irományok is elterjedtek.

A tmb. a „Nagy Imre-kultusz” kérdését összekapcsolta egy személyes problémájával, amely fiatal korától kezdve végig kísérte. Büntetésének időszakában került közvetlen kapcsolatba – mint „sorstárssal” – Erdős Péterrel, a zeneműkiadó mostani vezetőjével. Erdős Pétert – az ellenforradalom alatt – Nagy Imre titkárává „emelték ki”, így az akkori eseményeknek ő az egyetlen szinte kizárólagos, pontos ismerője aki – a tmb. szerint – most is jócskán hozzájárulhat ahhoz, hogy ez a kérdés egyre nagyobb „propagandát” kap az illegális ellenzék jóvoltából.

Személyes problémája pedig Erdős Péterrel nagyrészt abból adódik, hogy szabadulásuk után egy vita következményeképp Erdős őt burkoltan megfenyegette és arra célzott, mint „rendőrbesúgót” le fogja járatni az irodalmi életben. Ezt a fenyegetést – a tapasztalatok szerint – azóta többször igyekezett valóra is váltani. A leírtak miatt természetesen megszakadt közöttük a kapcsolat, de Erdős „soha bele nem törődő”, „jezsuita” magatartásának jeleit még most is érzékelhetjük: múltja ellenére magas „karriert” futott be, közismerten „maffioso”-stílusban érvényesíti személyes érdekeit, stb. A tmb. ismeretei szerint az is feltehető róla, hogy a saját területén /zeneműkiadás/ tudatos kulturális bomlasztó tevékenységet fejt ki – mindenképpen „politikailag veszélyes elem”

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára tette közzé korábban azt a jelentést is, amely „Dalos” ügynöktől származott Erdős Péterről. Mint arról beszámoltunk, évekkel ezelőtt kiderült, hogy „Dalos” Vikidál Gyula fedőneve volt.

