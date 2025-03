Mielőtt megkapta Peter Bogdanovichtól a Maszk főszerepét, egyetlen fontosabb filmben játszott: ez volt a Cameron Crowe forgatókönyvéből készült Változó idők. Amy Heckerling igazi generációs filmet rendezett, Sean Penn, Jennifer Jason Leigh és Judge Reinhold is itt tűnt fel először. Jó kis társaság gyűlt össze. Hasznos tapasztalat volt?

Az, hogy nem bőgtem le az első filmjeimben, pusztán egy dolognak köszönhető: a szerencsémnek. A túlélésre játszottam, úgy voltam vele, hogy majd csak lesz valahogy. Fogalmam sem volt, mi merre, csak azt éreztem, hogy imádom ezt a fajta melót.

És nagyon bírtam Amy Heckerlinget és Cameron Crowe-t.

Kreatív arcok voltak, és ha kellett, bátorítottak. Jó buli volt a közös munka. De az égvilágon semmi sem készíthetett fel egy olyan filmre, amelyben egy tonnányi smink takarja az arcom mindvégig. Ez volt a Maszk legnagyobb kihívása. Egyedülálló tapasztalat volt.

Eric Stoltz 2024-ben Image Press Agency / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Rocky Dennis, Bogdanovich filmjének főszereplője 16 éves korában halt meg. Egy lionitis nevű ritka betegségben szenvedett, amely a koponya és az arc torzulásához vezet. Amikor részt vett a szereplőválogatáson, már azt a maszkot viselte, amiben később a filmben is látható?

Egy harisnyanadrágot kellett a fejemre húznom. Három helyen lyuggatták át, hogy látszódjon a két szemem és a szám.

A filmbeli maszkot csak azután lehetett legyártani, hogy kiválasztották a Dennist játszó színészt, aki végül én lettem. Méret után készült a maszk, az én arcberendezkedésemhez kellett idomulnia. Éppen ezért a meghallgatáson még harisnyanadrággal a fejemen kellett produkálnom magam. Bizarr helyzet volt, nem vitás, de Bogdanovich ragaszkodott hozzá. Látni akarta, mit kezdek, ha csak a szemeimmel, a hangommal, a mozdulataimmal tudok játszani. Tudnia kellett, mire megyek, ha a színészi eszközeim korlátozottak, hiszen ezt kívánta meg a szerep.

Eric Stoltz és Cher a Maszkban Universal Pictures Collection Christophe via AFP

Rocky édesanyját Cher játszotta. Mielőtt megkapta a fiú szerepét, Bogdanovich meggyőződött róla, hogy működik a kémia kettejük között?

Bogdanovich megbízott a rendezői ösztöneiben. És örülök, hogy így volt, mert Cher és én remekül kijöttünk egymással.

Két magyar származású szakember is dolgozott a filmben: Elek Zoltán volt a maszkmester, meg is kapta az Oscar-díjat a munkájáért, és Kovács László volt az operatőr. Volt egy kis magyar klikk a forgatáson?

Ó, igen, az én legkedvesebb magyar barátaim! László fantasztikus operatőr volt, az isten nyugosztalja. Később is dolgoztam vele és a csapatával: a Say Anything volt a következő közös munkánk, ez volt Cameron Crowe első rendezése. És volt, hogy ugyanazokban a fesztiválzsűrikben ültünk.

Zoltánt pedig úgy hívtam, hogy Zoltán, a Káprázatos. A legeslegjobb emberek egyike, akikkel megadatott, hogy együtt dolgozhattam. Természetesen néhány magyar kifejezést is felszedtem a közelükben: a „hogy vagy” és a „szeretlek” mellett néhány csodás magyar káromkodásra is megtanítottak. A kérdéses kifejezések lényege, hogy egy ló mindenféle durva dolgot művel.

Ezek elsajátításában segített, hogy volt egy magyar nagybácsi a családomban.

Ha azt mondom, kedveltem Zoltán társaságát, ezzel még nem mondtam semmit. Imádtam őt is, a feleségét is. A forgatás nagy részét velük töltöttem. Később más filmekben is dolgoztunk együtt, mindig is csodáltam az életfilozófiáját. Megkapta az Oscar-díjat a Maszkért, de azt hiszem, a családja és a kajakozás sokkal fontosabb volt a számára.

Sam Elliott, Eric Stoltz és Cher a Maszkban Universal Pictures / Collection ChristopheL via AFP

Mennyi időbe telt magára ölteni a magyar mester által készített maszkot?

Négy órába, ezzel indult minden forgatási nap. Hajnali fél négy, fél öt fele kezdtük a munkát Uncle Zolival. Eltelt néhány óra és felbukkant Cher is, átvettük az aznapi szövegünket, átbeszéltük a közös jeleneteket. A másik fő tevékenységünk az volt, hogy megpróbáljuk megnevettetni Zoltánt, míg ő órák hosszat kínzott. Mindenféle előre legyártott anyaggal ragasztotta tele az arcomat, majd ezeket bőrszínűvé változtatta. Én és Cher össze-vissza bolondoztunk, így tettük elviselhetővé a maszkmesteri tortúrát.

Mesélte, hogy a forgatási szünetekben is viselte a maszkot. Mit szóltak a helybéliek?

Nem voltak valami kedvesek, az biztos. Megtapasztaltam, amit Rocky is megtapasztal a filmben: megálltak, megbámultak, és olyan is volt, hogy a mellettem elhúzó kocsikból szitkokat ordibáltak felém. Elvesztettem a hitemet az emberiségben, de szerencsére csak rövid időre.

Peter Bogdanovich az új-hollywoodi éra egyik legendás alakja volt, Coppola, Friedkin és Scorsese pályatársa, de mire megrendezte a Maszkot, már megjárta a poklot. Eggyel korábbi filmje, az És mindenki nevetett csődbe vitte, a barátnőjét, Dorothy Stratten Playboy-modellt pedig meggyilkolták. A forgatás során látszott Bogdanovichon, hogy mi mindenen ment keresztül?

Már hogyne látszott volna! Elképzelni sem tudom, milyen lehetett keresztülmenni, amin keresztül ment. Nem is áltatom magam azzal, hogy meg tudnám érteni, hogyan élte ezt mind túl. Egyszerűen meghaladja a képzeletemet.

Mask (1/10) Movie CLIP – School Registration (1985) HD Mask movie clips: http://j.mp/1L5p8gc BUY THE MOVIE: http://amzn.to/rLE9EU Don’t miss the HOTTEST NEW TRAILERS: http://bit.ly/1u2y6pr CLIP DESCRIPTION: When Mr. Simms (Ben Piazza) tries to prevent Rocky (Eric Stoltz) from registering at his school, Rusty (Cher) plays hardball.

Sem Bogdanovich, sem Cher nem csinált titkot belőle később, hogy nem találták meg a hangot a Maszk forgatásán. És akkor nagyon finoman fogalmaztam.

Profik voltak mindketten, a forgatás alatt igyekeztek magukban tartani az ellenérzéseiket, nem akarták, hogy a film lássa kárát. Csak miután befejeztük, akkor bukott ki belőlük az egymás iránti heves utálat. Azért így is voltunk néhányan, akik a forgatás közben is érezték, hogy feszült a helyzet, de a munka rendben zajlott, én legalábbis így éltem meg. A személyes érzéseket háttérbe szorította a filmkészítés.

Már sztár volt, amikor produkciós asszisztensként is kipróbálta magát, Bogdanovich és Cameron Crowe mellett is dolgozott ilyen minőségben. Miből állt a meló?

Kávét viszel a stábnak, szétosztod a forgatókönyveket, elrohansz az elfelejtett kellékekért, felveszed az ebédrendeléseket, instruálod a statisztákat – nagyrészt ebből állt. Kevés pénzért nyomod a hierarchia alján.

Ma már gyakorlott filmrendezőnek számít. A forgatási lótifuti szerepe már az erre való felkészülést jelentette?

Valószínűleg, bár ennek akkoriban nem volt a tudatában. Csak annyit tudtam, hogy imádom a forgatási légkört, és más szemszögből is meg akartam tapasztalni, miből áll a filmkészítés. A saját bőrömön tapasztaltam, hogy a színészek különleges elbírálásban részesülnek, a siker eltávolítja őket a valóságtól. Ezt én mindig furcsának éreztem.

Eric Stoltz a Ponyvaregényben MIRAMAX Collection ChristopheL via AFP

Míg Bogdanovich a hetvenes évek új-hollywoodi generációjába tartozott, ön az amerikai független film fénykorában, a kilencvenes években volt a csúcson. Felbukkant a Ponyvaregényben, főszerepet játszott a Ponyvaregény társírója, Roger Avary első rendezésében, a Killing Zoe-ban és szerepelt a Sleep With Me című filmben is, amiben Quentin Tarantino Todd Fieldnek előadja elhíresült monológját, a Top Gun rejtett jelentéséről. Szóval része volt a QT-körnek.

Csodálatos, lázas idők voltak. Különleges légkörben dolgoztunk együtt, mindenki segített mindenkinek. És ezt sokszor fillérekért tettük, már ha egyáltalán fizettek valamennyit. Imádtam ezeket a fickókat, a mai napig szeretettel gondolok rájuk.

Quentin Tarantino on Top Gun From Sleep with me (1994) directed by Rory Kelly

Nyitóképünkön Eric Stoltz Peter Bogdanovich filmjében, a Maszkban Fotó: Universal Pictures / Collection ChristopheL via AFP