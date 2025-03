Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9a7c5096-39a2-4e4b-a8b4-39cc7a6f9200","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A milliárdos minden egyes pluszszavazóért 20 dollárt fizet.","shortLead":"A milliárdos minden egyes pluszszavazóért 20 dollárt fizet.","id":"20250331_wisconsin-legfelsobb-birosag-valasztas-elon-musk-egymillio-dollar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a7c5096-39a2-4e4b-a8b4-39cc7a6f9200.jpg","index":0,"item":"a2c00bd9-7598-4f61-ba4d-e0a58281769d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_wisconsin-legfelsobb-birosag-valasztas-elon-musk-egymillio-dollar","timestamp":"2025. március. 31. 09:52","title":"Elon Musk egymillió dolláros csekkekkel akarja eldönteni a legfelsőbb bírósági választást Wisconsinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5a912f-ca0f-4dc9-85cb-8dfbcb30826b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott játékos eltiltása miatt nem léphetett pályára.","shortLead":"A magyar válogatott játékos eltiltása miatt nem léphetett pályára.","id":"20250330_kerkez-milos-fa-kupa-bournemouth-manchester-city","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e5a912f-ca0f-4dc9-85cb-8dfbcb30826b.jpg","index":0,"item":"8553a4b5-ffb7-47c1-bc53-31ba268cb1be","keywords":null,"link":"/sport/20250330_kerkez-milos-fa-kupa-bournemouth-manchester-city","timestamp":"2025. március. 30. 20:26","title":"Kikapott Kerkez csapata a Manchester Citytől, nem jutott be az FA-kupa elődöntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f5f38d-bda2-4f56-8692-51e9ddcd5955","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Képben kell lenni, különben az internet lesz a gyerekünk felvilágosítója, szülőként igenis referenciapontnak kell maradni számukra – mondja Szél Dávid pszichológus, aki a Kamaszok című Netflix-sorozat óriási visszhangja kapcsán beszélt az influenszerek hatásáról a gyerekekre. Hogyan terjed az internetes nőgyűlölet, és miért fontos, hogy egy apuka megszeresse a Ninjagót? Mit tegyünk, ha elzárkózik a gyerek? Hogyan reagálják le eltérően a fiúk és a lányok a neten felszedett öngyűlöletet? ","shortLead":"Képben kell lenni, különben az internet lesz a gyerekünk felvilágosítója, szülőként igenis referenciapontnak kell...","id":"20250330_hvg-kepben-lenni-szel-david-pszichologus-adolescence-kamaszok-internetes-nogyulolet-szulok-jelenlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57f5f38d-bda2-4f56-8692-51e9ddcd5955.jpg","index":0,"item":"395b9805-cef2-47ed-84c5-31d662798911","keywords":null,"link":"/360/20250330_hvg-kepben-lenni-szel-david-pszichologus-adolescence-kamaszok-internetes-nogyulolet-szulok-jelenlet","timestamp":"2025. március. 30. 19:30","title":"Gyötrődnek a kiskamaszokat nevelő szülők, de kicsit túl hamar feladják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798faf82-e0ae-44c8-9204-df7184f0a9cb","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Az én hetem című sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Péterfy Gergelynek most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: hídemberek, lemondatlan, piaszponzor, kontárchat, kikosaraz.","shortLead":"Az én hetem című sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt...","id":"20250330_Peterfy-Gergely-az-en-hetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/798faf82-e0ae-44c8-9204-df7184f0a9cb.jpg","index":0,"item":"c94afdd7-2230-445d-82cb-f276ec53d5ac","keywords":null,"link":"/360/20250330_Peterfy-Gergely-az-en-hetem","timestamp":"2025. március. 30. 17:30","title":"Péterfy Gergely: Részeg paprikajancsik mindig kukorékolnak az ablak alatt, hátha sikerül őket végre kikosarazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a816781c-56d8-4270-bdf8-0b0d43073fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ismert történész és publicista az amerikai konzervatívok körében népszerű orbáni modell veszélyeire figyelmeztetett.","shortLead":"Az ismert történész és publicista az amerikai konzervatívok körében népszerű orbáni modell veszélyeire figyelmeztetett.","id":"20250331_anne-applebaum-maga-usa-orban-modell-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a816781c-56d8-4270-bdf8-0b0d43073fa3.jpg","index":0,"item":"6200cb1a-7458-4a97-8393-041b82326e38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_anne-applebaum-maga-usa-orban-modell-gazdasag","timestamp":"2025. március. 31. 16:40","title":"Anne Applebaum: A magyar modell magyar pangással, korrupcióval és nyomorúsággal jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rosszul járhattak azok, akik megvették a tavalyi csúcskategóriás Samsung hangprojektorok (soundbarok) valamelyikét. Néhány modellnél ugyanis egy félresikerült szoftverfrissítés konkrét fizikai hibákat okozott.","shortLead":"Rosszul járhattak azok, akik megvették a tavalyi csúcskategóriás Samsung hangprojektorok (soundbarok) valamelyikét...","id":"20250330_samsung-soundbar-szoftverfrissites-fizikai-hiba-szerviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d.jpg","index":0,"item":"23a1953a-b297-4361-9e82-5a08cebd0a1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_samsung-soundbar-szoftverfrissites-fizikai-hiba-szerviz","timestamp":"2025. március. 30. 08:03","title":"Csúnyán félrement egy szoftverfrissítés a Samsungnál: fizikailag kell javítani csúcskategóriás készülékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b3623e-a129-4b8f-95fd-3a3d7b0536f2","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az előrejelzések szerint egyértelmű, hogy a környezeti aggodalmak ellenére folytatják diadalútjukat a hobbi- vagy városi terepjárók. A vásárlók elsősorban a kis és közepes méretű kocsikat keresik. A konnektorból tölthető plugin hibridek is jól fogynak majd.","shortLead":"Az előrejelzések szerint egyértelmű, hogy a környezeti aggodalmak ellenére folytatják diadalútjukat a hobbi- vagy...","id":"20250330_hvg-suvtrendek-azsia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6b3623e-a129-4b8f-95fd-3a3d7b0536f2.jpg","index":0,"item":"cdbc4fb6-93b7-4634-ac4b-eb9461d9163a","keywords":null,"link":"/360/20250330_hvg-suvtrendek-azsia","timestamp":"2025. március. 30. 15:40","title":"A hobbiterepjárók húzópiaca Ázsia marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a10363-32a0-44e3-88ad-6154c6c3b413","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Számtalan kép illetve háromdimenziós modell is az érdeklődők rendelkezésére áll az újonnan indult kormányzati honlapon.","shortLead":"Számtalan kép illetve háromdimenziós modell is az érdeklődők rendelkezésére áll az újonnan indult kormányzati honlapon.","id":"20250329_Interaktiv-terkepen-bongeszhetok-a-magyar-muemlekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58a10363-32a0-44e3-88ad-6154c6c3b413.jpg","index":0,"item":"4c69aece-592d-41e1-8960-52a9a6709149","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250329_Interaktiv-terkepen-bongeszhetok-a-magyar-muemlekek","timestamp":"2025. március. 29. 21:16","title":"Interaktív térképen böngészhetők a magyar műemlékek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]