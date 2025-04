Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c369c426-572b-48ad-bdd3-27c4ffccaded","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem minden tanulónak jut ilyen kaland, szerencsére. ","shortLead":"Nem minden tanulónak jut ilyen kaland, szerencsére. ","id":"20250401_veszfekezes-oktato-tanitvanya-az-Eger-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c369c426-572b-48ad-bdd3-27c4ffccaded.jpg","index":0,"item":"250ba08f-b4a7-4f16-bcdd-889e13738489","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_veszfekezes-oktato-tanitvanya-az-Eger-video","timestamp":"2025. április. 01. 11:48","title":"Élesben gyakorolhatta a vészfékezést egy oktató és a tanítványa az Egér úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbd1b95-146f-44fe-88da-5199ea5cca34","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány a száj- és körömfájásban érintett gazdaságok dolgozóinak bérgaranciájáról is döntött.","shortLead":"A kormány a száj- és körömfájásban érintett gazdaságok dolgozóinak bérgaranciájáról is döntött.","id":"20250401_Kiderultek-reszletek-az-Orban-altal-bejelentett-kisbolttamogatasrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fbd1b95-146f-44fe-88da-5199ea5cca34.jpg","index":0,"item":"2a5e7cec-ba64-4a95-b7e7-581af137b138","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_Kiderultek-reszletek-az-Orban-altal-bejelentett-kisbolttamogatasrol","timestamp":"2025. április. 01. 05:56","title":"Kiderültek részletek az Orbán által bejelentett kisbolttámogatásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00ce23b-8468-4af3-9403-e38f49844727","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Batman és Jim Morrison megformálója, a Top Gun sztárja 65 éves volt.","shortLead":"Batman és Jim Morrison megformálója, a Top Gun sztárja 65 éves volt.","id":"20250402_val-kilmer-halal-gegerak-batman-doors-top-gun","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b00ce23b-8468-4af3-9403-e38f49844727.jpg","index":0,"item":"c43489ff-7814-40aa-9f1c-7c8342970e7e","keywords":null,"link":"/elet/20250402_val-kilmer-halal-gegerak-batman-doors-top-gun","timestamp":"2025. április. 02. 06:36","title":"Meghalt Val Kilmer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80aac80e-a28d-4334-b8d8-4cd303f217e4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Bejelentette első fellépőit az alsóörsi Tábor Fesztivál.","shortLead":"Bejelentette első fellépőit az alsóörsi Tábor Fesztivál.","id":"20250402_Szornymetal-jon-a-Balaton-partjara-augusztusban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80aac80e-a28d-4334-b8d8-4cd303f217e4.jpg","index":0,"item":"c9d9ef69-8ac0-4b4a-8093-ba4419cd2944","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_Szornymetal-jon-a-Balaton-partjara-augusztusban","timestamp":"2025. április. 02. 17:28","title":"Szörnymetál jön a Balaton partjára augusztusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66ec585-7264-4175-a752-7b40abce4fdf","c_author":"Gergely Zsófia","category":"gazdasag","description":"A szlovén Andrada a hulladékgazdálkodási engedély után a NAV-tól megkapta a fémkereskedelmi engedélyt is, ezzel kipipálták az utolsó feltételt is, amit a kormányhivatal a sóskúti akkufeldolgozó elindításához szabott. A sóskútiak megneszelték, hogy zajlik az adóhatóság ellenőrzése, de hiába mentek oda, ebben az eljárásban részt sem vehetnek. Nemcsak a helyiek tiltakoznak, a közeli Érd és Tárnok sem örülhet az újabb, cégnek kedvező fordulatnak.","shortLead":"A szlovén Andrada a hulladékgazdálkodási engedély után a NAV-tól megkapta a fémkereskedelmi engedélyt is, ezzel...","id":"20250401_A-NAV-megadta-az-utolso-hianyzo-engedelyt-most-mar-tenyleg-indulhat-az-akkufeldolgozas-Soskuton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f66ec585-7264-4175-a752-7b40abce4fdf.jpg","index":0,"item":"bf757f8d-0e3b-4048-8f9a-c8b43ce362c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_A-NAV-megadta-az-utolso-hianyzo-engedelyt-most-mar-tenyleg-indulhat-az-akkufeldolgozas-Soskuton","timestamp":"2025. április. 01. 11:05","title":"A NAV megadta az utolsó hiányzó engedélyt, most már tényleg indulhat az akkufeldolgozás Sóskúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0744f083-ce71-4e13-b3bc-ae91cc91d045","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hadsereg szerint a konvoj érkezéséről nem kaptak tájékoztatást, a járművek pedig a katonák figyelmeztetésére sem álltak meg.","shortLead":"A hadsereg szerint a konvoj érkezéséről nem kaptak tájékoztatást, a járművek pedig a katonák figyelmeztetésére sem...","id":"20250402_mianmar-foldrenges-katonai-junta-segelyszallitmany-kamion","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0744f083-ce71-4e13-b3bc-ae91cc91d045.jpg","index":0,"item":"8480f1e4-5085-4c3c-a199-db86fef7b8f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_mianmar-foldrenges-katonai-junta-segelyszallitmany-kamion","timestamp":"2025. április. 02. 11:07","title":"A mianmari junta tüzet nyitott a földrengés áldozataihoz tartó segélyszállítmányra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e2d6b2-7e35-4ebc-9f61-fadbf15918d3","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250402_Marabu-Feknyuz-Megvan-Menczer-utodja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9e2d6b2-7e35-4ebc-9f61-fadbf15918d3.jpg","index":0,"item":"489aea84-2702-42d1-97b2-9461109c140f","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_Marabu-Feknyuz-Megvan-Menczer-utodja","timestamp":"2025. április. 02. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Megvan Menczer utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fabe3e2a-2903-44ee-b37b-0fd1c81687e7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lehet-e hazafias európai, aki Donald Trumpnak drukkol? Az Olasz Külpolitikai Intézet igazgatója szerint nem, és ezért az európai szélsőjobbnak egyre kevesebb lehetősége lesz a kertelésre.","shortLead":"Lehet-e hazafias európai, aki Donald Trumpnak drukkol? Az Olasz Külpolitikai Intézet igazgatója szerint nem, és ezért...","id":"20250401_meloni-europai-szelsojobb-nem-merseklodik-Nathalie-Tocci-velemeny-foreign-affairs-szemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fabe3e2a-2903-44ee-b37b-0fd1c81687e7.jpg","index":0,"item":"556edb99-68db-439e-8384-8265f1cff0fc","keywords":null,"link":"/360/20250401_meloni-europai-szelsojobb-nem-merseklodik-Nathalie-Tocci-velemeny-foreign-affairs-szemle","timestamp":"2025. április. 01. 15:45","title":"Orbánnak és Meloninak választania kell az Atlanti-óceán két partja között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]