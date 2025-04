Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"98fd5bb6-f2ef-48ac-9bfe-ca5e4db00985","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag korábban is volt már olyan ügyük, ami miatt vizsgálatot kellett indítani, egyik gépül például a hatóságok szerint alkalmatlan volt a repülésre. ","shortLead":"Állítólag korábban is volt már olyan ügyük, ami miatt vizsgálatot kellett indítani, egyik gépül például a hatóságok...","id":"20250414_A-hat-embereletet-kovetelo-helikopterbaleset-utan-beszunteti-mukodeset-az-uzemelteto-ceg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98fd5bb6-f2ef-48ac-9bfe-ca5e4db00985.jpg","index":0,"item":"136f5177-938b-4f5b-81ea-3a25123faa7d","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_A-hat-embereletet-kovetelo-helikopterbaleset-utan-beszunteti-mukodeset-az-uzemelteto-ceg","timestamp":"2025. április. 14. 08:46","title":"A hat emberéletet követelő helikopter-baleset után beszünteti működését az üzemeltető cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa2dcdc-2cf0-4819-85c9-89b850fec8c2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Túlzó lett a 11 milliárdos bírság.","shortLead":"Túlzó lett a 11 milliárdos bírság.","id":"20250414_Bige-Laszlo-Nitrogenmuvek-kartellezes-GVH-birsag-ujraszamolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfa2dcdc-2cf0-4819-85c9-89b850fec8c2.jpg","index":0,"item":"bdb94899-4561-489b-b91f-7508430fe0ee","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_Bige-Laszlo-Nitrogenmuvek-kartellezes-GVH-birsag-ujraszamolas","timestamp":"2025. április. 14. 09:58","title":"Újraszámolja a Bige-cégekre kiszabott kartellbírságot a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73141574-9f6b-4f41-be61-34775755a958","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Clone Robotics úgy tervezte meg a Protoclone nevű robotját, hogy annak felépítése hasonlítson az emberi anatómiára. A végeredmény finoman szólva is ijesztő.","shortLead":"A Clone Robotics úgy tervezte meg a Protoclone nevű robotját, hogy annak felépítése hasonlítson az emberi anatómiára...","id":"20250414_clone-robotics-protoclone-humanoid-robot-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73141574-9f6b-4f41-be61-34775755a958.jpg","index":0,"item":"a22c1cf0-0477-4fca-82fd-975894b9fcd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_clone-robotics-protoclone-humanoid-robot-video","timestamp":"2025. április. 14. 18:03","title":"Garantáltan rémálma lesz ettől a lengyel humanoid robottól – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d0e5b1-6a3f-4e3a-8db8-52b64dbabaef","c_author":"Lidl Magyarország","category":"brandcontent","description":"Háromféle sonka és torma, valamint kétféle kalács: a BrandLab szerkesztői a Lidl húsvéti kínálatának egy részét próbálták ki. Ízek, élmények, tapasztalatok: lássuk, ki hogyan értékelt!","shortLead":"Háromféle sonka és torma, valamint kétféle kalács: a BrandLab szerkesztői a Lidl húsvéti kínálatának egy részét...","id":"20250414_Lidl_husvet_sonka_torma_kalacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2d0e5b1-6a3f-4e3a-8db8-52b64dbabaef.jpg","index":0,"item":"c67e59b6-11a8-495f-ab4d-6f86775a9681","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250414_Lidl_husvet_sonka_torma_kalacs","timestamp":"2025. április. 14. 19:30","title":"A klasszikus, a tökéletes alternatíva és a meglepő választás: húsvéti sonkákat teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aedb0f81-2e1d-464c-99ec-d66582a40a8e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Elfogták azt a férfit, aki Molotov-koktéllal támadta meg Josh Shapiro pennsylvaniai kormányzó házát.","shortLead":"Elfogták azt a férfit, aki Molotov-koktéllal támadta meg Josh Shapiro pennsylvaniai kormányzó házát.","id":"20250414_kalapacs-pennsylvaniai-kormanyzo-gyujtogato-josh-shapiro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aedb0f81-2e1d-464c-99ec-d66582a40a8e.jpg","index":0,"item":"f8623e0f-1751-46f6-8c03-f9bcb594f50f","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_kalapacs-pennsylvaniai-kormanyzo-gyujtogato-josh-shapiro","timestamp":"2025. április. 14. 14:53","title":"Kalapáccsal akarta agyonverni a pennsylvaniai kormányzót a gyújtogató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Vucic-támogatása, a Kétfarkú Kutya Párt szürkemenete, német fegyverkezési program, a láthatatlan háború, a Trump-káosz és Putyin hadi kasszája a nemzetközi lapszemlében.","shortLead":"Orbán Vucic-támogatása, a Kétfarkú Kutya Párt szürkemenete, német fegyverkezési program, a láthatatlan háború...","id":"20250413_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"9dc1cc64-dd1b-428a-9422-ab6d4ad68b1f","keywords":null,"link":"/360/20250413_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 13. 13:59","title":"Nemzetközi lapszemle: Trumpot nem érdeklik a járulékos veszteségek, a káoszban most vizsgáznak a nyugati értékek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14eeb555-4e3e-46ec-b425-9364a53b53ec","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Columbia Egyetemtől korábban 400 millió dollárt vontak volna el, ha nem teljesítik a kormányzati követeléseket. ","shortLead":"A Columbia Egyetemtől korábban 400 millió dollárt vontak volna el, ha nem teljesítik a kormányzati követeléseket. ","id":"20250413_Harvard-Egyetem-professzorok-per-Trump-kormanyzat-9-milliard-dollar-tamogatas-felulvizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14eeb555-4e3e-46ec-b425-9364a53b53ec.jpg","index":0,"item":"a1e727f3-b056-48d8-8b31-73737b44d14b","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Harvard-Egyetem-professzorok-per-Trump-kormanyzat-9-milliard-dollar-tamogatas-felulvizsgalat","timestamp":"2025. április. 13. 13:47","title":"A Harvard Egyetem professzorai beperelték a Trumpékat, mert 9 milliárdos támogatáscsökkentéssel zsarolják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c3f768-83a9-46e8-9f6c-784189f7cf39","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar csapatnak már csak matematikai esélye maradt az elitben maradásra.","shortLead":"A magyar csapatnak már csak matematikai esélye maradt az elitben maradásra.","id":"20250413_magyar-noi-jegkorong-valogatott-vereseg-elitvilagbajnoksag-norvegia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36c3f768-83a9-46e8-9f6c-784189f7cf39.jpg","index":0,"item":"5f53786f-6137-4f8c-85bc-094a64f3f619","keywords":null,"link":"/sport/20250413_magyar-noi-jegkorong-valogatott-vereseg-elitvilagbajnoksag-norvegia","timestamp":"2025. április. 13. 14:07","title":"Most sem tudott gólt szerezni, a norvégoktól is kikapott a női hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]