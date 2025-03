Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"721c6b3a-b34e-4a15-a777-086ddfe748bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez idén már a második ilyen balesete Elon Musk űrvállalatának, amelyik egy szép napon a Marsig szeretne eljutni.","shortLead":"Ez idén már a második ilyen balesete Elon Musk űrvállalatának, amelyik egy szép napon a Marsig szeretne eljutni.","id":"20250307_spacex-starship-robbanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721c6b3a-b34e-4a15-a777-086ddfe748bd.jpg","index":0,"item":"64b68fd0-3ca0-41a8-92f4-888530905344","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_spacex-starship-robbanas","timestamp":"2025. március. 07. 07:16","title":"Percekkel az indítás után felrobbant a SpaceX űrhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751fe048-0863-4202-bf19-e27b5178ea9b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szokatlan jelenséggel találkozott az elmúlt hetekben a Spotify számos felhasználója, amire nincs is egyszerű megoldás. Már a cég is megszólalt, és elméletileg el is hárította a problémát.","shortLead":"Szokatlan jelenséggel találkozott az elmúlt hetekben a Spotify számos felhasználója, amire nincs is egyszerű megoldás...","id":"20250307_spotify-hiba-reklamok-premium-elofizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/751fe048-0863-4202-bf19-e27b5178ea9b.jpg","index":0,"item":"d6b58f69-3419-4ceb-8504-cc77ffd0fddf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_spotify-hiba-reklamok-premium-elofizetes","timestamp":"2025. március. 07. 11:03","title":"Előfizetett a Spotifyra, mégis reklámokkal találkozik? A hiba nem az ön készülékében van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc7e91b-1054-4fc4-bdf1-925e87608996","c_author":"Lenthár Balázs","category":"itthon","description":"A kormánypárt ismét igyekszik ráműteni a maga politikai nézeteit a magyar történelemre, bár a 48-as párhuzam annyiban mindenképp sántít, hogy akkoriban a maroknyi lázadó a nyugati polgári liberális ideákat szerette volna megvalósítani Magyarországon, és ezért kellett harcolnia nemcsak az osztrák, de az orosz birodalom ellen is. Ma azonban nem ez a helyzet.","shortLead":"A kormánypárt ismét igyekszik ráműteni a maga politikai nézeteit a magyar történelemre, bár a 48-as párhuzam annyiban...","id":"20250307_fidesz-allami-megemlekezes-marcius-15-maroknyi-lazado-1848","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc7e91b-1054-4fc4-bdf1-925e87608996.jpg","index":0,"item":"59d86ce5-8bfe-466f-888a-5ac10da08b02","keywords":null,"link":"/itthon/20250307_fidesz-allami-megemlekezes-marcius-15-maroknyi-lazado-1848","timestamp":"2025. március. 07. 12:29","title":"Egy maroknyi magyar lázadó a birodalom ellen – ez a Fidesz március 15-i jelszava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4e4d58-378b-4de4-84e2-6bf349d7b1d7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szaúd-Arábiában ülnek asztalhoz a felek.","shortLead":"Szaúd-Arábiában ülnek asztalhoz a felek.","id":"20250306_egyesult-allamok-ukrajna-donald-trump-zelenszkij-targyalas-szaud-arabia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc4e4d58-378b-4de4-84e2-6bf349d7b1d7.jpg","index":0,"item":"cc2fc534-3bc6-4175-aef3-a783201e563e","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_egyesult-allamok-ukrajna-donald-trump-zelenszkij-targyalas-szaud-arabia","timestamp":"2025. március. 06. 21:50","title":"Zelenszkij a jövő heti ukrán-amerikai tárgyalásokról: „Ukrajna konstruktívan fog együttműködni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89fbe089-5c1e-4c8b-8aa3-1c3e0b8e94cb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem állnak jól a dolgok az olasz márkánál. ","shortLead":"Nem állnak jól a dolgok az olasz márkánál. ","id":"20250307_Torolte-villanyhajtasu-szuperauto-projektjet-a-Maserati","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89fbe089-5c1e-4c8b-8aa3-1c3e0b8e94cb.jpg","index":0,"item":"7ec36c57-82a2-4a9d-8376-39303239d7d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250307_Torolte-villanyhajtasu-szuperauto-projektjet-a-Maserati","timestamp":"2025. március. 07. 07:39","title":"Törölte villanyhajtású szuperautó projektjét a Maserati","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7fa4eb-d728-4441-a02e-0becc12ac315","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Szombaton kezdi vetíteni minden idők legköltségesebb magyar sorozatát a TV2. Mi már láttunk öt részt. ","shortLead":"Szombaton kezdi vetíteni minden idők legköltségesebb magyar sorozatát a TV2. Mi már láttunk öt részt. ","id":"20250306_hunyadi-sorozat-tv2-kritika-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b7fa4eb-d728-4441-a02e-0becc12ac315.jpg","index":0,"item":"4e692e65-0f5e-47e7-81ca-f84e4cceb2bc","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_hunyadi-sorozat-tv2-kritika-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 17:32","title":"Itt a magyar hőssztori, amiről eddig csak álmodott a kormány – megnéztük a Hunyadit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2a22d0-461c-4ae7-9cae-f25a56e3e3e0","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Fásy Zsüliett emlékezetes alakítása volt annak idején, hogy apjával együtt dallal köszöntötte fel a születésnapos miniszterelnököt.","shortLead":"Fásy Zsüliett emlékezetes alakítása volt annak idején, hogy apjával együtt dallal köszöntötte fel a születésnapos...","id":"20250306_Fasy-Adam-Fasy-Zsuliett-Zsam-Art-Production-Szolgaltato-Kft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc2a22d0-461c-4ae7-9cae-f25a56e3e3e0.jpg","index":0,"item":"49ac5acd-66bd-44a2-8729-8a13fa243bc5","keywords":null,"link":"/360/20250306_Fasy-Adam-Fasy-Zsuliett-Zsam-Art-Production-Szolgaltato-Kft","timestamp":"2025. március. 06. 16:30","title":"Orbánnak énekelt, most új cégével hódítana a szórakoztatóiparban Fásy Ádám lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Porosenko és Timosenko közölték: együttműködnek az amerikaiakkal, de választást csak a béke megteremtése után szabad tartani.","shortLead":"Porosenko és Timosenko közölték: együttműködnek az amerikaiakkal, de választást csak a béke megteremtése után szabad...","id":"20250306_Az-ukran-ellenzek-sem-akar-valasztast-amig-tart-a-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4.jpg","index":0,"item":"49ed3952-feeb-4c1b-b01b-90bcda806184","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_Az-ukran-ellenzek-sem-akar-valasztast-amig-tart-a-haboru","timestamp":"2025. március. 06. 15:54","title":"Az ukrán ellenzék sem akar választást, amíg tart a háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]