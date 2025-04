Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"32c866d2-a48f-4448-ac6d-5621f91ee072","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Fodor Gergely keddtől már nem tölti be ezt a tisztséget.","shortLead":"Fodor Gergely keddtől már nem tölti be ezt a tisztséget.","id":"20250415_Levaltottak-a-budai-Varert-is-felelos-kormanybiztost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c866d2-a48f-4448-ac6d-5621f91ee072.jpg","index":0,"item":"f457ada2-7670-4578-865c-7bb0e0a96680","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Levaltottak-a-budai-Varert-is-felelos-kormanybiztost","timestamp":"2025. április. 15. 06:54","title":"Leváltották a budai várért is felelős kormánybiztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Szerinte minden jövedelme legális, az MNB-t pedig senki nem lopta meg, mert az alapítvány mérlegén vannak (papíron) az eszközök. Azt pedig mélységesen elítéli, hogy a sajtó nőként vizionálja a személyét.","shortLead":"Szerinte minden jövedelme legális, az MNB-t pedig senki nem lopta meg, mert az alapítvány mérlegén vannak (papíron...","id":"20250415_Matolcsy-Adam-szerint-politikai-lejaratokampany-zajlik-ellene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051.jpg","index":0,"item":"7230028e-764d-4af7-9755-f1192efbf48a","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_Matolcsy-Adam-szerint-politikai-lejaratokampany-zajlik-ellene","timestamp":"2025. április. 15. 08:08","title":"Matolcsy Ádám szerint politikai lejáratókampány zajlik ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c651b156-db7a-46d2-9185-8f70360e9e5f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az RSF vezetője, Mohamed Hamdan Dagalo a „béke és az egység kormányának” nevezte a hadsereget támogató kormánnyal szemben felállított kabinetet.","shortLead":"Az RSF vezetője, Mohamed Hamdan Dagalo a „béke és az egység kormányának” nevezte a hadsereget támogató kormánnyal...","id":"20250416_szudan-lazadok-ellenkormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c651b156-db7a-46d2-9185-8f70360e9e5f.jpg","index":0,"item":"7dc44a23-334f-400c-9bd6-fa75a8dc3d53","keywords":null,"link":"/vilag/20250416_szudan-lazadok-ellenkormany","timestamp":"2025. április. 16. 08:02","title":"Ellenkormányt alakítottak a szudáni lázadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6067b55-5825-4786-a68e-d8942138f2d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötödik alkalommal követelik „a technofasiszta törvények visszavonását”.","shortLead":"Ötödik alkalommal követelik „a technofasiszta törvények visszavonását”.","id":"20250415_hadhazy-akos-tuntetes-demonstracio-hidfoglalas-erzsebet-hid-budai-var","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6067b55-5825-4786-a68e-d8942138f2d6.jpg","index":0,"item":"607d3ee9-5408-46ab-a92f-677d99ca9fec","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_hadhazy-akos-tuntetes-demonstracio-hidfoglalas-erzsebet-hid-budai-var","timestamp":"2025. április. 15. 16:44","title":"Lezárták az Erzsébet híd egyik felét, kezdődik Hadházy újabb tüntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583a73d5-2f09-4a9d-8c05-b8a4021ace63","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Steve Witkoff a múlt héten öt órán át tárgyalt Putyinnal, most elmondott pár dolgot a találkozóról.","shortLead":"Steve Witkoff a múlt héten öt órán át tárgyalt Putyinnal, most elmondott pár dolgot a találkozóról.","id":"20250415_Trump-kulonmegbizottja-szerint-mar-alakul-az-orosz-ukran-beke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/583a73d5-2f09-4a9d-8c05-b8a4021ace63.jpg","index":0,"item":"b28e1502-cf5f-4770-ad17-bb1a7f65f168","keywords":null,"link":"/vilag/20250415_Trump-kulonmegbizottja-szerint-mar-alakul-az-orosz-ukran-beke","timestamp":"2025. április. 15. 12:27","title":"Trump különmegbízottja szerint „már alakul” az orosz–ukrán béke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89984f5-b72a-4a2c-8eeb-71aee45b4ca3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szakemberek március végén régészeti felügyelet mellett eltávolították a környezetre veszélyes növényeket, amelyeket vélhetően valaki kiültetett a természetbe.","shortLead":"A szakemberek március végén régészeti felügyelet mellett eltávolították a környezetre veszélyes növényeket, amelyeket...","id":"20250415_invaziv-kaktusz-matra-cserteri-var","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c89984f5-b72a-4a2c-8eeb-71aee45b4ca3.jpg","index":0,"item":"9a132875-fede-40b5-8dc5-62f8c38e1254","keywords":null,"link":"/zhvg/20250415_invaziv-kaktusz-matra-cserteri-var","timestamp":"2025. április. 15. 11:55","title":"Annyi invazív kaktuszt találtak a Mátrában, hogy a kiirtásuk után egy utánfutó tele lett velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867e28f3-a1ab-452b-91a1-6aae7014e17b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Néhány nap múlva bemutatkozik élőben is Sanghajban. ","shortLead":"Néhány nap múlva bemutatkozik élőben is Sanghajban. ","id":"20250415_kinai-MG-cyber-vonal-jon-a-CyberX","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/867e28f3-a1ab-452b-91a1-6aae7014e17b.jpg","index":0,"item":"312b4da0-2206-4abe-b9a3-02dac36f688a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250415_kinai-MG-cyber-vonal-jon-a-CyberX","timestamp":"2025. április. 15. 07:48","title":"A kínai MG is rámegy a cybervonalra: jön a CyberX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aedb0f81-2e1d-464c-99ec-d66582a40a8e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Elfogták azt a férfit, aki Molotov-koktéllal támadta meg Josh Shapiro pennsylvaniai kormányzó házát.","shortLead":"Elfogták azt a férfit, aki Molotov-koktéllal támadta meg Josh Shapiro pennsylvaniai kormányzó házát.","id":"20250414_kalapacs-pennsylvaniai-kormanyzo-gyujtogato-josh-shapiro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aedb0f81-2e1d-464c-99ec-d66582a40a8e.jpg","index":0,"item":"f8623e0f-1751-46f6-8c03-f9bcb594f50f","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_kalapacs-pennsylvaniai-kormanyzo-gyujtogato-josh-shapiro","timestamp":"2025. április. 14. 14:53","title":"Kalapáccsal akarta agyonverni a pennsylvaniai kormányzót a gyújtogató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]